Нам надоели Британия и Шотландия. Мы не видим от них никакой поддержки. Поэтому мы хотим изучить другие альтернативы

В Шотландии просто недостаточно работающих паромов, чтобы заполнить все пробелы, оставшиеся после многих лет бесхозяйственности

В примерно 15 км от северного побережья Шотландии располагаются Оркнейские острова, входящие в состав Соединенного королевства. Местное население устало от пренебрежительного отношения к нему со стороны властей государства. Высказаны предложения войти в состав Норвегии.- заявил глава местного совета Джеймс Стокан, слова которого приводит издание Reuters.В эту локацию входит 70 островов с общим населением в 22 тыс. человек. Одним из основных вариантов пополнения местной казны является туризм. Однако уже много лет длится эпопея с постройкой новых паромов: подрядчик (верфь Ferguson Marine в Порт-Глазго) сорвал заказ, сроков завершения работ не просматривается, а связь с материком постоянно ухудшается, в связи с чем поток гостей значительно ослабел.Из-за постоянных поломок и аварий существующих паромов местные жители для удовлетворения собственных нужд на материке вынуждены пользоваться услугами теневых перевозчиков.- говорят жители.Сегодня, 4 июля, должно состояться заседание совета, на котором будет решаться судьба островов с вопросом о выходе из состава Великобритании. Среди различных вариантов перечисляются возвращение под власть Норвегии, переход в зависимость от короны и прочие (в том числе независимый статус, хотя за него выступает меньшинство населения архипелага).