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Сегодня состоится заседание совета Оркнейских островов по выходу из состава Великобритании

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Сегодня состоится заседание совета Оркнейских островов по выходу из состава Великобритании

В примерно 15 км от северного побережья Шотландии располагаются Оркнейские острова, входящие в состав Соединенного королевства. Местное население устало от пренебрежительного отношения к нему со стороны властей государства. Высказаны предложения войти в состав Норвегии.


Нам надоели Британия и Шотландия. Мы не видим от них никакой поддержки. Поэтому мы хотим изучить другие альтернативы

- заявил глава местного совета Джеймс Стокан, слова которого приводит издание Reuters.



В эту локацию входит 70 островов с общим населением в 22 тыс. человек. Одним из основных вариантов пополнения местной казны является туризм. Однако уже много лет длится эпопея с постройкой новых паромов: подрядчик (верфь Ferguson Marine в Порт-Глазго) сорвал заказ, сроков завершения работ не просматривается, а связь с материком постоянно ухудшается, в связи с чем поток гостей значительно ослабел.

Из-за постоянных поломок и аварий существующих паромов местные жители для удовлетворения собственных нужд на материке вынуждены пользоваться услугами теневых перевозчиков.

В Шотландии просто недостаточно работающих паромов, чтобы заполнить все пробелы, оставшиеся после многих лет бесхозяйственности

- говорят жители.

Сегодня, 4 июля, должно состояться заседание совета, на котором будет решаться судьба островов с вопросом о выходе из состава Великобритании. Среди различных вариантов перечисляются возвращение под власть Норвегии, переход в зависимость от короны и прочие (в том числе независимый статус, хотя за него выступает меньшинство населения архипелага).
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10 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:10
    +1
    Совсем скоро будет называться "Мелкобритания ".
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:20
      +2
      Предлагаю включить Оркнейские острова в состав Российской Федерации.

      Уж прокормим 20 тысяч человек)

      И базу построим. Для шаговой доступности "Посейдонов" до Лондона)
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:10
    +1
    Зато у бриттов -Россия разваливается... yesУ самих хвост горит,Шотландия на очереди
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 08:10
    +1
    Оркнейских островов по выходу из состава Великобритании
    Следом Шотландия, Ирландия, Уэльс..... good
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:11
    +1
    В примерно 15 км от северного побережья Шотландии располагаются Оркнейские острова, входящие в состав Соединенного королевства. Местное население устало от пренебрежительного отношения к нему со стороны властей государства. Высказаны предложения войти в состав Норвегии.
    . Вопрос... а так можно???
    Всем или только некоторым???
  5. ShDE
    ShDE Сегодня, 08:17
    0
    Собрание! Не референдум, а кухонные посиделки. Когда дело дойдет до референдума, им джентлмены объяснят.
  6. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 08:26
    0
    Самое время присоединиться к России.
  7. Kusja
    Kusja Сегодня, 08:26
    0
    Интересно, Лавров в курсе? Островитян следовало бы поддержать и предложить войти в состав РФ. Кули там несколько паромов и несколько тысяч турыстов из континенталной России ?
    Наверняка по шарику много есть желающих поисоединиться. Вот бы нервов сколько было попорчено кое-кому..
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:29
    0
    Если они проголосуют за выход, то признает ли это центральное правительство в Лондоне и что будет делать? Дадут свободу или введут войска и дадут "прикурить"?
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:33
    0
    Паром из Шотландии на Оркнейские острова ходит 3 раза в день. Некоторые источники пишут 4 раза в день. Между островами ходят паромы другой компании -10 штук.
    Ха! У нас из Ванино бегают 2 парома пассажирских на Сахалин, рейс каждый день, ходу 13 часов, а не полтора, как на внглийской трассе - и нормально!
    Не выживут они с нами. Пусть лучше в Норвегию. Жалко туземцев. crying