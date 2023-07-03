На верфи в Варне заложили второй многоцелевой патрульный корабль типа MMVP для ВМС Болгарии

Болгария начала строительство второго многоцелевого патрульного корабля типа MMPV, торжественная церемония закладки прошла на верфи MTG Dolphin в Варне, где уже строится первый корабль серии.
На верфи в Варне заложили киль второго корабля типа MMPV для национального флота, церемония резки стали для него прошла в декабре прошлого года. Головной корабль серии заложили годом ранее, в июне 2022 года, церемонию резки стали провели в декабре 2021 года. Всего в серию войдет два корабля, на которые будет потрачено 420 млн. евро, на большее количество у болгар средств просто нет. Головной корабль уже получил название "Храбри", по второму пока информации нет.
Строительство всей серии ведет болгарская верфь MTG Dolphin в Варне, но под контролем немецкой судостроительной компании NVL Group, ранее известной как Lürssen Defence. Соглашение на строительство серии патрульных кораблей для Военно-морских сил Болгарии было подписано в 2020 году. Ввести корабли в строй планируется в 2025 и 2026 годах, они должны стать основой нового флота Болгарии, вокруг них София планирует построить новые ВМС.
Как уже сообщалось, проект многоцелевых патрульных кораблей, фактически корветов, для Болгарии был разработан на базе 90-метрового патрульного корабля OPV90 все той же немецкой компании Lürssen Defence. По имеющейся информации из открытых источников, болгарские MMPV будут водоизмещением около 2300 тонн, длиной до 90 метров. Основное вооружение - четыре противокорабельные ракеты, 76-мм орудие, восемь ЗУР в вертикальных пусковых ячейках, один 35-мм боевой модуль для ближнего боя и легкие торпеды. БИУС планируется установить шведский, производства Saab. Корабль может нести один вертолет типа AS565 Panther. Предполагается, что вооружение корабля позволит противостоять воздушным, надводным и подводным угрозам.
Предполагается, что в составе ВМС Болгарии два новых корвета заменят все четыре фрегата, построенных в 70-х годах прошлого века. Речь идет о трех бывших бельгийских фрегатах типа Wielingen и одного советского проекта 1159 типа "Дельфин".