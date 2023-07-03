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На фоне погромов на улицах Франции замечены новые бронемашины Centaure

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На фоне погромов на улицах Франции замечены новые бронемашины Centaure

На фоне волны погромов, охвативших Францию, жандармерия ввела на улицы городов бронированную технику, среди которой были замечены новые образцы.


Созданная в 1933 году бронированная группа мобильной жандармерии (GBGM) – подразделение, оснащенное бронетехникой. Базирующаяся недалеко от Парижа, она служит правительственным резервом на случай кризисных ситуаций, когда традиционные правоохранительные меры оказываются недостаточными, а военное вмешательство чрезмерным.

Как указывается в издании Army Recognition, отряды GBGM недавно как раз были оснащены новой техникой Centaure.

В 2021 году компания SOPHRAME, входящая в группу Lohr, выиграла контракт на поставку французской жандармерии 90 новых бронированных машин Centaure 4х4, которые должны постепенно заменить колесные VBRG, находящиеся на вооружении с 1974 года.

Машина весит 14,5 тонн и имеет размеры 3,3 метра в высоту, 7,4 метра в длину и 2,5 метра в ширину. Она может развивать максимальную скорость 100 км/ч и перевозить трех членов экипажа, 10 жандармов и семь «пассажиров», то есть задержанных.

Centaure оснащена различным современным оборудованием, включая оптику, возможности дистанционного ведения огня, запуска гранат, очищения завалов.
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23 комментария
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 20:18
    +1
    Centaure оснащена различным современным оборудованием

    Серьезная техника для протестантов... ну да будем посмотреть.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:28
      +13
      На фоне погромов на улицах Франции замечены новые бронемашины Centaure

      Значит, уже пора появляться на улицах Франции, старым приборам типа - РПГ winked
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 20:36
        +6
        Цитата: Теренин
        Значит, уже пора появляться на улицах Франции, старые приборы типа - РПГ

        Нифига. Уже замечены в стрельбе по полицейским снайперки, как пищут "скорей всего прибывшие с Украины", так что вместо РПГ - Жабелины, закупали ведь их зачем-то крышующие наркоту в Марселе албанцы? Закупка подтверждена видеосьемкой, давно еще
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 21:10
        0
        Были даже замечены пуски из рпг в воздух, есть и видео. Так что алаверды: нельзя применять силу против мирно протестующих, это не демократично!
        Франция давно славится протестами.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:34
      +3
      Стадный инстинкт - страшная штука.
      Адекватно оценить ситуацию "из толпы" почти невозможно. Только со стороны видать.
      Этому даже русские подвержены. А уж французы очень легко "загораются".
      В фильме "Железный поток" эпизод с грамофонной пластинкой очень хорошо это показывает.
      Если к этому добавить возможность безнаказанно жечь, громить и грабить - то и толпы мигрантов присоединятся.
    3. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:38
      +1
      Цитата: Canecat
      Centaure оснащена различным современным оборудованием

      Серьезная техника для протестантов... ну да будем посмотреть.

      По идее 5.56 и 5.45 должен держать.
      Впрочем если у "протестантов" появятся РПГ российского производства, то не удивлюсь.
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Сегодня, 20:57
        0
        у "протестантов" появятся РПГ российского производства

        только джавелины laughing
        американские
        1. михаилл
          михаилл Сегодня, 21:21
          -1
          Цитата: nepunamemuk
          у "протестантов" появятся РПГ российского производства

          только джавелины laughing
          американские

          В том то и дело, что появятся именно РПГ-7 и "Мухи" российского производства. Что бы еще раз обвинить Россию.
          Помнится главный Варшавский полицейский прямо в рабочем кабинете покупателям товар "впаривал" wink А, джавелины? Там, где надо лежат джавелины и ждут своего времени.
    4. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 20:51
      +3
      А когда в бой пойдут одни леклерки? laughing
      ___________________________________
  2. wanna
    wanna Сегодня, 20:21
    +4
    Французы страдали от вторжений и агитации со стороны Соединенных Штатов, поскольку не разделяли некоторые взгляды англосаксов. Это старая игра
  3. kulinar
    kulinar Сегодня, 20:25
    +6
    Да хоть войска введите!!!
    Видел я в Париже эту полицию и отношение к ним местных.
    Удивительно то,что полицейский применил оружие и застрелил преступника!!!
    Видимо что-то у лягушатников меняется.
    Французский полицейский настолько скован регулами,что роще самому погибнуть,чем потом оправдываться!
    Всё в политике пенсий и льгот. Вот они и делают вид,что борются с преступностью. Лишь бы не потерять наработанное.
    Особенно не хотят связываться с "понаехавшими". Не раз наблюдал .
    Больше,во Францию, желания ехать нет.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 20:42
      +7
      А у нас Вы не видели? С "понаехавшими" диаспорами так же не связываются.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:45
      0
      Цитата: kulinar
      Всё в политике пенсий и льгот. Вот они и делают вид,что борются с преступностью. Лишь бы не потерять наработанное.

      Значит эти льготы стОят того what
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 20:29
    +1
    Как указывается в издании Army Recognition, отряды GBGM недавно как раз были оснащены новой техникой Centaure.

    В 2021 году компания SOPHRAME, входящая в группу Lohr, выиграла контракт на поставку французской жандармерии 90 новых бронированных машин Centaure 4х4, которые должны постепенно заменить колесные VBRG, находящиеся на вооружении с 1974 года.
    Скоро на улицах городов Франции горящие Centaure, важно чтобы экипаж успел покинуть сарайку. P.S Любопытно кому подконтрольна фирма Lohr ?! winked hi
  5. Aken
    Aken Сегодня, 20:34
    +3
    Окраинцы раскритиковали французские колёсные танки. Вернуть надо. В Париже пригодятся.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 21:39
      -1
      Если возвращать, то только протестующей толпе)) пусть майданят на здоровье!
  6. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:56
    0
    И это- прекрасно!
    Как учила нас ВИА "Круиз " в далёкие восьмидесятые года:."..чем тяжелее звук гитар, тем хуже для врага!" hi
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 20:59
      +1
      И это- прекрасно!
      У себя не боитесь получить марш мамбетов, с погромами и поджогами?
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 21:32
        0
        *У себя не боитесь получить марш мамбетов, с погромами и поджогами?*
        не боимся. у нас *шарли эбдо* нет.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 21:48
          +1
          не боимся. у нас *шарли эбдо* нет.
          Вы "Шарли Эбдо",который сейчас вообще не при делах,читали? А обиженных всем и вся мигрантов из мусульманских стран в миллионных количествах в России нет?
  7. al3x
    al3x Сегодня, 21:33
    -1
    Давай, давай, разгорайся. Гори адским пламенем Франция, тащи за собой всю Европу. Вообще не жаль ничуть! Ещё бы снабдить оружием эту толпу было бы прекрасно. Пусть на своей шкуре почувствуют все прелести майданов. Макарошка в рядах самых главных запевал по разжиганию войн. Вот получи, бабколюб поганый)
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:39
    0
    Высота превышает ширину. Вероятность опрокидывания.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 21:50
      0
      Высота превышает ширину.
      Лондонские двухэтажные автобусы устойчивее человека
      к опрокидыванию.