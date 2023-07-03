На фоне погромов на улицах Франции замечены новые бронемашины Centaure

На фоне волны погромов, охвативших Францию, жандармерия ввела на улицы городов бронированную технику, среди которой были замечены новые образцы.Созданная в 1933 году бронированная группа мобильной жандармерии (GBGM) – подразделение, оснащенное бронетехникой. Базирующаяся недалеко от Парижа, она служит правительственным резервом на случай кризисных ситуаций, когда традиционные правоохранительные меры оказываются недостаточными, а военное вмешательство чрезмерным.Как указывается в издании Army Recognition, отряды GBGM недавно как раз были оснащены новой техникой Centaure.В 2021 году компания SOPHRAME, входящая в группу Lohr, выиграла контракт на поставку французской жандармерии 90 новых бронированных машин Centaure 4х4, которые должны постепенно заменить колесные VBRG, находящиеся на вооружении с 1974 года.Машина весит 14,5 тонн и имеет размеры 3,3 метра в высоту, 7,4 метра в длину и 2,5 метра в ширину. Она может развивать максимальную скорость 100 км/ч и перевозить трех членов экипажа, 10 жандармов и семь «пассажиров», то есть задержанных.Centaure оснащена различным современным оборудованием, включая оптику, возможности дистанционного ведения огня, запуска гранат, очищения завалов.