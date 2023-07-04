Проблемы с производством ПЗРК FIM-92 Stinger

Расчет ПЗРК FIM-92 на позиции
Основная масса иностранных вооружений и техники, отправляемой киевскому режиму в качестве помощи, берется с баз и со складов действующих армий. Зарубежные государства фактически разоружаются и не всегда имеют возможность пополнить запасы оружия. С такой проблемой столкнулись даже США: оказалось, что они не имеют достаточного количества ПЗРК FIM-92 Stinger и не могут в разумные сроки организовать их производство.
Процессы накопления
Новейший на тот момент ПЗРК FIM-92 Stinger пошел в серию в конце семидесятых годов. Изначально его разработчиком и производителем являлась компания General Dynamics. После ряда различных преобразований и сделок, проект перешел к компании Raytheon Missiles & Defense, которая владеет им до сих пор.
Первым и крупнейшим заказчиком изделий «Стингер» стали вооруженные силы США. За счет закупки десятков тысяч таких ПЗРК они провели перевооружение всех основных родов войск, улучшив их ПВО, а также создали крупный складской запас. Размеры последнего и регулярные закупки новых партий также позволили оказывать помощь третьим странам. Им отгружали готовые комплексы из наличия. При этом американская промышленность нередко выполняла и коммерческие заказы из-за рубежа.
В начале двухтысячных годов Пентагон прекратил закупки FIM-92 по причине полного удовлетворения всех потребностей армии. Наличные ракеты с армейских складов расходовались по мере необходимости, а также отправлялись за рубеж в рамках военно-технического сотрудничества. В связи с отсутствием заказов компания «Рейтеон» свернула производство.
Тренировка операторов в виртуальной реальности
Несмотря на прекращение закупок, в арсеналах США оставалось не менее 10-12 тыс. изделий Stinger. До недавнего времени считалось, что такой объем накопленных запасов вполне достаточен для обеспечения деятельности своих войск и, при необходимости, для отправки за рубеж. Впрочем, в десятых годах появилось мнение о скорой выработке гарантийного ресурса и необходимости создания нового ПЗРК для замены FIM-92.
Украинская проблема
В феврале 2022 г., вскоре после начала российской военной операции, официальный Вашингтон объявил об отправке на Украину первого пакета военно-технической помощи. Вместе с другими вооружениями в него включили 200 переносных «Стингеров». В дальнейшем поставки таких комплексов продолжились. По имеющимся данным, к настоящему времени армия США передала киевскому режиму не менее 1400 комплексов.
Так же в феврале-марте прошлого года готовность отдать свои ПЗРК американского производства выразил целый ряд стран НАТО. За прошедшее время все они набрали и отгрузили лишь несколько сотен ПЗРК, едва ли не вдвое меньше, чем США. Впрочем, восточноевропейские государства нашли на своих складах большое количество аналогичных систем советского производства.
Уже в начале марта 2022 г. сообщалось, что общими усилиями на Украину отправят 2 тыс. ПЗРК FIM-92. В дальнейшем эти планы были реализованы и, возможно, даже перевыполнены. При этом США отдали киевскому режиму не менее 10% от своих запасов, а другие страны лишили свои армии еще большей доли штатных вооружений.
Экстренные меры
Уже прошлой весной в Пентагоне осознали, что продолжение поддержки киевского режима угрожает собственным арсеналам и, как следствие, вооруженным силам. В связи с этим было решено начать или возобновить закупки различных вооружений, как для своих запасов, так и для отправки на Украину.
В конце апреля 2022 г. американская пресса сообщила, что Пентагон ищет возможности для возобновления производства «Стингеров». Предприятиям военно-промышленного комплекса разослали соответствующий запрос информации и предложений. Вскоре планировалось выбрать подрядчика и выдать ему официальный заказ.
Уже в конце мая компания Raytheon предсказуемо получила контракт на возобновление производства и выпуск новой партии изделий FIM-92. По условиям документа, компания-исполнитель должна изготовить 1500 (по другим данным, 1700) комплексов общей стоимостью почти 700 млн долл. На восстановление производства, согласно прошлогодним оценкам, требуется 30 мес. Первую партию готовых ПЗРК сдадут заказчику только осенью 2023 г., а выполнение всего заказа растянется до 2026 г.
Предполагалось, что ПЗРК нового производства поступят в армию США и займут место ранее списанных и отправленных за рубеж изделий. Дальнейшая поддержка киевского режима при этом будет осуществляться за счет старых комплексов со складов. Впрочем, синхронизировать эти процессы не удастся – новые комплексы появятся только в будущем, а киевский режим нужно поддерживать прямо сейчас.
Учебный пуск ракеты
Производственная драма
Еще в конце апреля 2022 г., на фоне первых сообщений о возможности возобновления производства «Стингеров», издание Breaking Defense опубликовало любопытное интервью с генеральным директором Raytheon Грегом Хейсом. Он раскрыл текущее положение дел и отметил наличие ряда серьезных проблем.
За два десятилетия, в течение которых Пентагон не закупал FIM-92, многое успело измениться. Так, ряд важных компонентов ракеты морально устарел и нуждается в замене, для чего придется корректировать проект. Кроме того, прекратили существование некоторые цепочки поставок. Изменение проекта и возобновление кооперации либо создание новых связей требует времени.
В ноябре прошлого года на одной из отраслевых конференциях представители «Рейтеон» вновь рассказали о текущих работах и их результатах. Так, велось восстановление производства твердотопливных двигателей для ракет. В связи с общей сложностью эти процессы вряд ли завершатся ранее конца 2023 г.
В конце апреля 2023 г. руководство Raytheon вновь отчиталось о выполненных работах и достигнутых успехах. Утверждается, что прилагаются все необходимые усилия, и ситуация постепенно меняется. Специалистам компании удалось решить часть проблем в области электроники, но в сфере литья, поковок и механической обработки такого прогресса пока нет.
В июне 2023 г. руководитель одного из подразделений Raytheon Уэс Крейвен раскрыл новые интересные подробности текущих работ. По его словам, оборудование для производства ПЗРК приходится «доставать со складов и сдувать с него паутину». Кроме того, компания приглашает на работу бывших сотрудников: пенсионеры в возрасте за 70 должны передать опыт и знания нынешним специалистам.
При всем этом, сохраняется проблема устаревания компонентов и деталей. Электронику ракеты и пускового блока необходимо перенести на современную элементную базу, но при этом обойтись без радикальных нововведений. В таком случае обновленный вариант FIM-92 не придется проводить через весь цикл испытаний и отработки. Соответственно, процесс подготовки производства сможет уложиться в назначенные 30 мес., а контракт удастся выполнить не позднее 2026 г.
Накопленные проблемы
Таким образом, в США сформировалась и теперь развивается любопытная ситуация в сфере производства вооружений. Больше года назад Пентагон выяснил, что имеющиеся запасы ПЗРК FIM-92 Stinger соответствуют только требованиям мирного времени, а производство такого вооружения давно закрыто. При этом возникла срочная потребность в отгрузке большого количества комплексов и закупке новых изделий для компенсации.
Возникшую проблему нехватки ПЗРК решили привычным путем – выдачей контракта на производство необходимого количества изделий. Однако выяснилось, что промышленность не может быстро выполнить такой заказ. Компания «Рейтеон» больше года занимается возобновлением производства «Стингеров», и пока речь идет только об отдельных успехах.
Тем не менее, выполнение актуального контракта все еще остается делом отдаленного будущего. Удастся ли подрядчику справиться со всеми нынешними задачами и возобновить выпуск изделий FIM-92 Stinger в заданные сроки – большой вопрос. Кроме того, Пентагону и его подрядчикам теперь предстоит выяснить, как могла сложиться такая ситуация, и что нужно сделать для ее исключения в будущем, причем не только в производстве ПЗРК. И успех такого начинания пока не гарантирован.