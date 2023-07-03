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Построить авианосец или корабль-арсенал: ВМС Южной Кореи стоят перед выбором

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Построить авианосец или корабль-арсенал: ВМС Южной Кореи стоят перед выбором

Недавно ВМС Южной Кореи раскрыли существование программы под названием Joint Firepower Ship (JFS). Речь идет о платформе, предназначенной для нанесения массированного ракетного удара по противнику, плотность которого обуславливается размещением на борту большого количества оружия.


Целью корабля должны стать центры управления и контроля, логистические узлы, объекты противовоздушной обороны, инфраструктура.

В мае 2023 года ВМС Южной Кореи объявили, что выбрали тогдашнюю компанию DSME, позже слившуюся с Hanwha Ocean, для концептуальной разработки корабля JFS и последующего строительства трех вымпелов к концу текущего десятилетия.

В июне компания Hanwha Ocean представила модель JFS, которая позволяет рассмотреть некоторые ее особенности. В первую очередь предполагается суммарное оснащение платформы водоизмещением не менее 9500 тонн около 100 ракетами разных типов. По габаритам JFS приближен к строящимся для ВМС Южной Кореи эсминцам УРО.

В состав ракетной батареи JFS входят 4 элемента: носовой комплекс K-VLS I с 48 ячейками для пуска ракет класса «поверхность-воздух» и «поверхность-поверхность» различных типов; в средней части корпуса – комплекс K-VLS II (за блоком надстройки) с 32 ячейками для тех же функций, что и предыдущий, но, вероятно, с ракетами другого типа; еще один комплекс на миделе, состоящий из 3 рядов по 15 одиночных вертикальных ПУ для баллистических ракет средней дальности и, следовательно, большего размера, чем K-VLS I и II; и, наконец, в корме система запуска 4 твердотопливных баллистических ракет категорий БРСД и МБР.

Как отмечается в итальянском издании RID, появление модели JFS вызвало в стране критику самой концепции корабля-арсенала. Как утверждается оппонентами, он является уязвимым для вражеских атак, будучи трудно защищаемым, легко обнаруживаемым и идентифицируемым по сравнению, например, с подводными лодками. Однако, к примеру, субмарины класса Dosan Ahn Changho вооружены «всего» 6 ВПУ для КР.

Во многом в этом вопросе столкнулись две творческие мысли: одна из них ратует за постройку авианосца CVX, другая считает этот выбор бесполезной тратой средств. По всей видимости, ВМС страны пока что не намерены поддержать стратегию авианосного флота. По крайней мере, командование намерено предъявить эксплуатационные требования к концепции JFS в течение этого года.

Использованы фотографии:
RID
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14 комментариев
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  1. wanna
    wanna Сегодня, 22:12
    -6
    Корея - просто никчемная страна。Этот скромный народ имеет определенное сходство по характеру с индейцами.

    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:43
      +1
      Цитата: wanna
      Корея - просто никчемная страна

      Если бы мог поставить миллион минусов этому мерзкому комментарию, то без сомнения поставил бы.
      Надеюсь, что ты свой комментарий не удалишь и поймешь, что думают о таких, как ты.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 22:48
        -1
        Надеюсь, что ты свой комментарий не удалишь и поймешь, что думают о таких, как ты.


        1, я не буду удалять свои комментарии

        2, я из Китая. Китайцы или японцы, есть 10 000 причин презирать скромную, слабую и ничтожную Корею.
        1. михаилл
          михаилл Сегодня, 23:15
          0
          Цитата: wanna
          я не буду удалять свои комментарии

          В моем многоквартирном доме живут узбеки, армяне, евреи, буряты, татары, немножко корейцев и Я.
          Эрзя с татарской примесью. Но, ведь мы не про евгенику?
          1. wanna
            wanna Сегодня, 23:23
            0
            Накопление культуры в национальной психике. Это сумма более стабильных и устойчивых психических состояний и психологических качеств народа, таких как привычки, установки и эмоции, которые сложились в течение длительного периода исторического развития и которые выражают общие характеристики национальной культуры.
            Между ними есть разница, то есть не этот кореец и не тот кореец.
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 22:53
        0
        Надеюсь, что ты свой комментарий не удалишь и поймешь
        Он-азиат(китаец) и судя
        по всему причины это говорить у него есть,а молчать там не принято.
        1. wanna
          wanna Сегодня, 22:56
          0
          Корея могла бы быть в военном отношении страной, подобной Италии и Испании, если бы находилась в Европе. Но в Восточной Азии, по сравнению со своими могущественными соседями, корейцы ничего не стоили.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:20
    +3
    "Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз."(народная мудрость).
    Тут вообще-то на повестке дня стоит вопрос, как десятку танков собраться вместе и атаковать, чтобы не попасть под сокрушительный удар. И это в лесополосах и застройке.
    Построить огромную баржу, собрать все ракеты на ней и поплыть куда-нибудь. Дорого, креативно, и на долго хватит строить.
    1. wanna
      wanna Сегодня, 22:44
      0
      Южная Корея была подавлена Ким Чен Ыном на суше, Японией на море и Соединенными Штатами политически, и даже сегодня это скромная колонизированная страна с любой точки зрения.
      Единственное, чем она знаменита, - это телефоны Samsung и эстрадные шоу.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 22:52
    0
    Надо строить ав с подлодкой, отделяемой от днища(которое пробивают).
    ....



    ....
    Мирные трудяги четко выполняют команду Вашингтона
  4. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 22:54
    0
    Южная Корея занимает первое место в мире по судостроению - 45% от всемирного объема продукции. Компания "Самсунг" строит самые крупные и современные газовозы. Для информации комментаторам.
    1. wanna
      wanna Сегодня, 23:07
      -1
      Гражданское судостроение не считает само собой разумеющимся, что будет строить военные корабли, способные сражаться

      Точно так же, как авиационная промышленность Бразилии также всемирно известна, но бразильцы не могут построить ни одного грамотного военного самолета. У японцев также есть автомобильная промышленность, которая является мировым промышленным локомотивом, но в реальности специальные тяжелые машины для доставки грузов не так хороши, как в Беларуси.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:56
    0
    Вроде первыми наелись кораблями - арсеналами США.Хотели даже 5 штук построить,но потом передумали и решили пугать так пугать.Будем строить Зумвальты и все сразу лапки к верху от перепуга.Но почему-то все ржут, а не пугаются.
    1. wanna
      wanna Сегодня, 23:32
      0
      Корабли-арсеналы сложны в своих системах поддержки, требующих большего количества кораблей сопровождения в бою, и спутников в воздухе. Разведывательные самолеты, беспилотные летательные аппараты, самолеты раннего предупреждения или наземные поисковые радары обеспечивают большую "систему оперативной координации и управления", различные элементы, составляющие эту систему, тесно связаны между собой, и любой сбой в одном из них может снизить точность или даже оперативные возможности корабля-арсенала.

      Посмотрите на сложную систему поддержки, которая вовсе не является проблемой, с которой борются такие страны, как Южная Корея, потому что у них нет квалификации, чтобы иметь такие проблемы, у них никогда не было выбора.