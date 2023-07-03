«Военные внимательно следят за украинским конфликтом»: в китайском издании усмотрели в учениях НОАК влияние спецоперации ВС РФ

Китайские военные внимательно следят за ходом военного противостояния на Украине. На основе сделанных выводов командование НОАК стремится адаптировать войска к современным условиям боя.
Освещение государственными СМИ китайских военных учений дает представление о том, как НОАК меняет свою тактику, основываясь на украинском конфликте
- говорится в китайском издании SCMP, усмотревшем в маневрах влияние спецоперации ВС РФ.
В учениях, прошедших в провинции Хэбэй, были задействованы подразделения одной из бригад 82-й группы армий НОАК, которая главным образом отвечает за безопасность Пекина. Одним из компонентов маневров стало использование разведывательных БПЛА и радаров для противодействия противникам, оснащенным ПЗР и ПТРК.
В программе телекомпании CCTV, командир подразделения Лю Чен сказал, что участники учились на своих ошибках, чтобы одерживать победы:
[Наши войска] проиграли в первом раунде военных игр. Мы немедленно развернули ПЗРК, поддерживаемые радарами, и это помогло нам успешно переломить ситуацию.
В ходе маневров эскадрильи ударных вертолетов WZ-10 обеспечивали прикрытие с воздуха десяткам танков Type 099A, САУ Type 07 и БМП Type 04, в то время как ПТРК HJ-9 Red Arrow и ЗРК HQ-17 Red Flag ориентировались в своей работе на разведку РЛС.
Военный аналитик из Пекина Чжоу Ченмин пояснил, что НОАК учится у российской армии, особенно в части применения БПЛА:
Использование беспилотников в качестве глаз для бронетанковых войск позволяет наблюдать за угрозой со стороны ПТУР [расчетов ПТРК].
Инструктор НОАК в отставке Сон Чжунпин отметил, что сценарий учений в программе CCTV, похоже, отражает боевые условия в незалежной:
Война на Украине вдохновила многих военных на их усилия по модернизации. НОАК внимательно следит [за украинским конфликтом], чтобы обновить подготовку.