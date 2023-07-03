«Военные внимательно следят за украинским конфликтом»: в китайском издании усмотрели в учениях НОАК влияние спецоперации ВС РФ

Освещение государственными СМИ китайских военных учений дает представление о том, как НОАК меняет свою тактику, основываясь на украинском конфликте

[Наши войска] проиграли в первом раунде военных игр. Мы немедленно развернули ПЗРК, поддерживаемые радарами, и это помогло нам успешно переломить ситуацию.

Использование беспилотников в качестве глаз для бронетанковых войск позволяет наблюдать за угрозой со стороны ПТУР [расчетов ПТРК].

Война на Украине вдохновила многих военных на их усилия по модернизации. НОАК внимательно следит [за украинским конфликтом], чтобы обновить подготовку.