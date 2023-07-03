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«Военные внимательно следят за украинским конфликтом»: в китайском издании усмотрели в учениях НОАК влияние спецоперации ВС РФ

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«Военные внимательно следят за украинским конфликтом»: в китайском издании усмотрели в учениях НОАК влияние спецоперации ВС РФ

Китайские военные внимательно следят за ходом военного противостояния на Украине. На основе сделанных выводов командование НОАК стремится адаптировать войска к современным условиям боя.


Освещение государственными СМИ китайских военных учений дает представление о том, как НОАК меняет свою тактику, основываясь на украинском конфликте

- говорится в китайском издании SCMP, усмотревшем в маневрах влияние спецоперации ВС РФ.

В учениях, прошедших в провинции Хэбэй, были задействованы подразделения одной из бригад 82-й группы армий НОАК, которая главным образом отвечает за безопасность Пекина. Одним из компонентов маневров стало использование разведывательных БПЛА и радаров для противодействия противникам, оснащенным ПЗР и ПТРК.

В программе телекомпании CCTV, командир подразделения Лю Чен сказал, что участники учились на своих ошибках, чтобы одерживать победы:

[Наши войска] проиграли в первом раунде военных игр. Мы немедленно развернули ПЗРК, поддерживаемые радарами, и это помогло нам успешно переломить ситуацию.


В ходе маневров эскадрильи ударных вертолетов WZ-10 обеспечивали прикрытие с воздуха десяткам танков Type 099A, САУ Type 07 и БМП Type 04, в то время как ПТРК HJ-9 Red Arrow и ЗРК HQ-17 Red Flag ориентировались в своей работе на разведку РЛС.

Военный аналитик из Пекина Чжоу Ченмин пояснил, что НОАК учится у российской армии, особенно в части применения БПЛА:

Использование беспилотников в качестве глаз для бронетанковых войск позволяет наблюдать за угрозой со стороны ПТУР [расчетов ПТРК].


Инструктор НОАК в отставке Сон Чжунпин отметил, что сценарий учений в программе CCTV, похоже, отражает боевые условия в незалежной:

Война на Украине вдохновила многих военных на их усилия по модернизации. НОАК внимательно следит [за украинским конфликтом], чтобы обновить подготовку.
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7 комментариев
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  1. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 22:12
    +4
    Тяжело в учении, легко в бою - прописная истина для всех.
    1. freddyk
      freddyk Сегодня, 22:16
      +3
      Цитата: Egorovich
      Тяжело в учении, легко в бою - прописная истина для всех.

      Есть ещё одна мудрость- порядок бьёт класс. Думаю с порядком у китайцев всё в порядке.
    2. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 22:35
      0
      в оригинале было - "Тяжело в учении легко в походе"
      это насчёт прописных
  2. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 22:41
    0
    У Китая будет совсем другой конфликт: крупные силы ВВС и ВМФ на огромных морских коммуникациях.
    Если они, конечно, не собираются нашу Сибирь забрать, тогда, да, опыт важен
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 23:22
      0
      А что, Китаю кто-то Сибирь обещал в "случае чего"? Вы же видите, Китай ведет себя еще осторожнее чем РФ, лишний раз старается не отсвечивать, какие там "походы на сибирь"?. От КНР хотелось бы смелости на поставку хотя бы одной единицы военной техники нам в помощь.
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 23:13
    0
    Да все наблюдают, всем военным это интересно, любая война в реальности показывает как работает теория, таки учатся, готовятся.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 23:23
      0
      Лучшая тренировка это реальное участие, хотя бы техникой.