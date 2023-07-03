Глава киевского режима в своём вечернем обращении фактически закрыл споры о том, по какому объекту в Сумах наносился удар российскими ударными дронами. Напомним, что весь день украинская сторона упорно пыталась доказать, что «русские били по гражданскому объекту, направив дрон на жилой дом». Тем временем в сети появились данные о том, что удар наносился по зданию областного управления СБУ. И Зеленский в своём обращении эту информацию подтвердил.
По его словам, попадание по зданию СБУ Сумской области произошло по причине того, что «Украина испытывает нехватку качественных средств противовоздушной обороны».
По последним данным, в результате удара по зданию областного управления СБУ в Сумах ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров ведомства, среди которых и те, которые напрямую работали с боевиками из террористического РДК (*запрещённая в РФ организация), проникавшими на территорию Белгородской области на западной бронетехнике. В Сумской области располагаются и лагеря подготовки этих боевиков, которые действовали под полным контролем со стороны украинских спецслужб.
Напомним, что ранее в Киеве отрицали свою причастность к вылазке боевиков РДК*. Однако после фотографий этих лиц на фоне американской бронетехники даже в западной прессе стали писать, что такая техника могла оказаться у них только при передаче со стороны силовых структур Украины. А значит, и действовали они как минимум с ведома украинских силовиков.