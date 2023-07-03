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Зеленский подтвердил нанесение удара ВС РФ по зданию СБУ в Сумах

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Зеленский подтвердил нанесение удара ВС РФ по зданию СБУ в Сумах

Глава киевского режима в своём вечернем обращении фактически закрыл споры о том, по какому объекту в Сумах наносился удар российскими ударными дронами. Напомним, что весь день украинская сторона упорно пыталась доказать, что «русские били по гражданскому объекту, направив дрон на жилой дом». Тем временем в сети появились данные о том, что удар наносился по зданию областного управления СБУ. И Зеленский в своём обращении эту информацию подтвердил.


По его словам, попадание по зданию СБУ Сумской области произошло по причине того, что «Украина испытывает нехватку качественных средств противовоздушной обороны».



По последним данным, в результате удара по зданию областного управления СБУ в Сумах ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров ведомства, среди которых и те, которые напрямую работали с боевиками из террористического РДК (*запрещённая в РФ организация), проникавшими на территорию Белгородской области на западной бронетехнике. В Сумской области располагаются и лагеря подготовки этих боевиков, которые действовали под полным контролем со стороны украинских спецслужб.

Напомним, что ранее в Киеве отрицали свою причастность к вылазке боевиков РДК*. Однако после фотографий этих лиц на фоне американской бронетехники даже в западной прессе стали писать, что такая техника могла оказаться у них только при передаче со стороны силовых структур Украины. А значит, и действовали они как минимум с ведома украинских силовиков.
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24 комментария
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 22:24
    +4
    По видосам, там вторичный взрыв и есть. У герани столько нет, чтоб грибок сделать.
    Ну тут не попрешь - есть видосы как геранька пролетала. Вначале взрыв, а потом через секунды вторичный. Ну да, даже во тьме порошка зеля смог понять, что не жилой дом был. laughing
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 22:45
      0
      А мистер Бин (Зе) взял и испортил всю работу укропропаганде
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 22:52
      +1
      Вы не понимаете, это гуманитарная лапша быстрого приготовления сдетонировала!
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 23:40
      0
      Цитата: Enceladus
      Вначале взрыв, а потом через секунды вторичный.

      Вторичный - это кондиционер.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:25
    +6
    Каждый раз лицезрея фото небритого президента в потной майке, вспоминаю, не побоюсь этого слова, скрижали на стене:
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 22:45
      +1
      картинка многоплановая
      можно ещё вспомнить порошенко...
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 22:51
        0
        Цитата: nepunamemuk
        картинка многоплановая
        можно ещё вспомнить порошенко...

        "Вальцман не входи!" и "Вальцман уходи!"- как скрижали смотрелось бы неплохо.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 23:38
        0
        Цитата: nepunamemuk
        картинка многоплановая
        можно ещё вспомнить порошенко...

        Вы хотели сказать Потрошенко?
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:26
    +1
    Судя по всему, удар нанес тяжелый дрон «Охотник».
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 22:29
      +1
      Так он вроде не камекадзе. Да и тратить столько денег - проще было калибром/кинжалом ударить.

      Но свершилось. по ЦПР начали конкретно бить и гробики в нату улетают good drinks
      1. Rage66
        Rage66 Сегодня, 22:36
        +1
        Дружище... Камикадзе пишется через букву "И". Ты вообще знаешь, происхождение этого слова?
        Не позорься тут, пока в чубатые не записали hi
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 22:40
        +1
        Цитата: Enceladus
        Так он вроде не камекадзе. Да и тратить столько денег - проще было калибром/кинжалом ударить.

        Уничтожая врага, думай как его уничтожить, а не сколько стоит его уничтожение , или он уничтожит тебя ( Закон войны).
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 22:49
          0
          Цитата: carpenter
          Уничтожая врага, думай как его уничтожить, а не сколько стоит его уничтожение , или он уничтожит тебя

          Любыми способами и любой ценой.
    2. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 22:38
      -3
      А должен был украинский патриот зайти с двумя обоймами от ТТ и пострелять руководство Сумского СБУ
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 22:55
        0
        Цитата: Alister Kroulegg
        А должен был украинский патриот зайти с двумя обоймами от ТТ и пострелять руководство Сумского СБУ

        Патриот кого, Бандеры, или раб англосаксов. Уж договорите до конца. Или может его отец или дед убивали немцев из за любви к ним, или из за ненависти к нацистам.
        1. Alister Kroulegg
          Alister Kroulegg Сегодня, 23:24
          0
          В данном случае любой патриот подойдёт, главное, чтоб дело было сделано yes
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 22:52
      0
      Так видео же было с пикирующими геранями. Вообще думал они скромнее бахают
  4. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 22:31
    0
    О как хорошо мразоту укронацистскую выковыривают, словно редиску с грядки.
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 22:37
    -2
    Зеленский как раз не подтверждал, что удар был по зданию СБУ. Про СБУ он не говорил, зачем писать неправду ?
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:45
    +1
    Теперь не в Сумах. Теперь в мешках...
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 22:46
    +1
    Но вот нам они ответку присылают иначе - русофоб Руслан Усачев, год назад сбежавший из России, вернулся на Родину и спокойненько устроился работать на СТС ведущим новой передачи "Клик-клак" — вот так можно наговорить лишнего, а потом, как ни в чем не бывало, работать на федеральном ТВ и гнуть свою линию дальше, воздействуя на неокрепшие умы через СМИ.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 22:52
      0
      Никакие "неокрепшие умы" сейчас Усачевых не смотрят. Молодежи политика по барабану, поскольку "все ко.злы", и это так. Нет ни одного национально ориентированного лидера. Даже Пригожин подвёл молодежь
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 23:21
    0
    Цитата: Enceladus
    Вначале взрыв, а потом через секунды вторичный

    Вторичный взрыв мало что объясняет.
    Всё-таки здание СБУ - не воинский склад.
    Если взять эту же службу, но в России - ФСБ, чему там взрываться? Сейфам или кондиционерам?
    Что не жилой дом - это понятно.
    Но и не контора СБУ, скорее всего.
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 23:26
    +1
    Напомним, что весь день украинская сторона упорно пыталась доказать, что «русские били по гражданскому объекту, направив дрон на жилой дом»
    Хрен ли мы оправдываемся, это враг, мы же не оправдывались перед гитлером за бомбежки Берлина, тем более что и тогда били только по военным целям.