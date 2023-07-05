Операция «Цитадель»: попытка немецкой армии вернуть инициативу

Немецкие экранированные танки Pz. Kpfw. III в советском селе перед началом операции «Цитадель»
Общая ситуация
Весенняя распутица в марте 1943 года приостановила 9-месяцную ожесточенную борьбу на Восточном (Русском) фронте. Русская армия блокировала и уничтожила лучшую 6-ю немецкую армию в Сталинграде. Русские перехватили стратегическую инициативу и пытались развить успех на севере, в центре и особенно на юге, пытаясь окружить и уничтожить южное крыло германской армии (Как советская Ставка готовила кавказский котёл).
Однако немецкая армия ещё не была разбита, сохраняя прежнее мастерство и мощь, могла наносить сильные контрудары. Немцы яростно дрались, умело маневрировали, перебрасывали подвижные соединения с одного участка фронта на другой, вовремя отходили, сокращая линию фронта и уплотняя оборонительные порядки на других участках. В результате немцы сумели создать на юге новую прочную оборону, избежав катастрофы, которая могла привести к резкому ухудшению положения Третьего рейха. Немцы добровольно оставили плацдармы на центральном и северном участках фронта, упреждая красноармейцев, которые пытались срезать эти выступы.
Советские армии понесли тяжелые потери, нуждались в отдыхе и пополнении людьми и техникой. Немецкая армия также понесла серьёзные потери. Началась распутица, танки и другое тяжелое вооружение тонуло в грязи. Поэтому обе стороны приняли решение временно отказаться от наступательных операций, произвести перегруппировку сил и подготовиться к летней кампании 1943 года, которая становилась решающей.
Гитлеровцы уже не могли вести наступление по всему фронту, как в ходе кампании 1943 года, или на одном стратегическом направлении, как в 1942 году. Это было вызвано как тяжелыми потерями германской армии, так и ростом мощи Красной Армии. Русское командование стало более гибким и опытным. Советская промышленность перестроилась, наращивала выпуск качественной военной техники.
Немецкий танк Pz. Kpfw. VI «Тигр» перед началом операции «Цитадель» в селе Буды
Борьба за стратегическую инициативу
Часть германского генералитета склонялось к идее перехода армии к обороне. Если на решающее наступление в России рассчитывать не приходилось, то надо было перейти к обороне. Выгоды были очевидными. Немецкая оборона проходила в глубине нашей земли, русские не могли нанести заметный урон самому рейху. В тылу было достаточно пространства для маневра, там, где благоприятно, можно было вести упорную оборону, а на других участках, если это было выгодно, можно было отойти, перегруппировать силы и контратаковать.
Сама немецкая армия, особенно соединения, которые сражались на южном крыле фронта, преодолели «сталинградский шок». Многие дивизии, в том числе все танковые и многие пехотные, были отведены в тыл на отдых и пополнение. Они обучались почти как в мирное время. Даже находившиеся на фронте дивизии имели возможность отвода в тыл для отдыха и обучения отдельных подразделений и частей. Боевой дух в вермахте по-прежнему был высоким, как и качество боевой подготовки.
Однако Гитлер понимал, что Германия не готова к затяжной войне на истощение. Военно-политическая ситуация постоянно ухудшалась. Англо-американские войска взяли вверх в Северной Африке, готовились высадиться в Италии. Красная Армия наращивала свою мощь. Единственной надеждой на победу был мощный, сокрушительный удар на главном фронте – Русском.
Операция «Цитадель»
Для наступления был выбран выступ, который вдавался западнее Курска в расположение немецкой армии почти на 200 км по фронту и на 120 км в глубину. План германского командования состоял в том, чтобы нанести удары с севера из района южнее Орла и с юга из района Белгорода, сомкнуть оба ударных клина восточнее Курска, окружить и уничтожить расположенные на Курском выступе крупные силы противника. Решающий успех с незначительными собственными потерями позволял захватить инициативу и развить наступление.
За счёт концентрации сил, оголения соседних участков фронта и использования почти всех только что сформированных оперативных резервов немцы создали мощную ударную группировку, насчитывающую до 50 дивизий (из них 34 танковых и моторизированных), 4 танковые бригады, 6 отдельных танковых батальонов и 8 дивизионов штурмовых орудий. Общая численность, по советским данным, была около 1 млн человек, около 10 тыс. орудий, более 2 тыс. самолетов и свыше 2,7 тыс. танков и САУ.
Командование войсками осуществляли генерал-фельдмаршал фон Клюге (группа армий «Центр») и генерал-фельдмаршал Манштейн (группа армий «Юг»). Организационно ударные силы входили в состав 2-й танковой, 2-й и 9-й армий (командующий – генерал-фельдмаршал Модель, группа армий «Центр», район Орла) и 4-й танковой армии, 24-го танкового корпуса и оперативной группы «Кемпф» (командующий – генерал Гот, группа армий «Юг», район Белгорода). В состав 2-го танкового корпуса СС (южный участок фронта) входили несколько элитных танковых дивизий СС: 1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», 2-я танковая дивизия СС «Рейх», 3-я танковая дивизия СС «Мёртвая голова».
Гитлер всё время переносил сроки начала операции. Фюрер хотел использовать в операции как можно больше новых танков «Пантера», которые недавно запустили в серийное производство и возлагали на них большие надежды. Также свою роль сыграла напряжённая обстановка в Западной Европе, особенно в Италии.
Подготовка немцев к наступлению против курского выступа была обнаружена советской разведкой. Красная Армия хорошо подготовилась: была создана глубоко эшелонированная, насыщенная противопехотными и противотанковыми заграждениями оборона, особенно мощная в южной и северной частых Курской дуги. Также были сформированы крупные резервы, в том числе мощные подвижные соединения.
5 июля 1943 года немцы начали наступление одновременно с севера и юга. Однако, несмотря на все усилия, использование всех сил и ресурсов, мощную поддержку с воздуха, прорвать оборону русских не вышло. 9-я немецкая армия, наступавшая на фронте в 90 км, сумела вклиниться в нашу оборону всего на 10–12 км. Более успешным был удар 4-й танковой армии на южном участке. Но и он не принёс решающего успеха, немецкие танки смогли с тяжелыми боями пройти 35 км. 12 июля немцев остановили.
Русское командование, которое располагало крупными резервами, ответило не только мощными контрударами, но начало своё мощное наступление. В результате немецкая армия потерпела поражение в крупнейшей битве, окончательно потеряла инициативу. Русские захватили стратегическую инициативу и больше не отдавали её до конца войны.
Коренной перелом в Великой Отечественной войне был завершён.
Горящий немецкий танк Pz. Kpfw. VI «Тигр» в поле во время операции «Цитадель»
Бойцы РККА осматривают немецкие танки Pz. Kpfw. V «Пантера», подбитые на Курской дуге
Офицеры и бойцы РККА на танке вермахта «Пантера» Pz. Kpfw. V Ausf. D, захваченном в ходе боев на Курской дуге