Операция «Цитадель»: попытка немецкой армии вернуть инициативу

Немецкий танк Pz. Kpfw. VI «Тигр» перед началом операции «Цитадель» в селе Буды

Горящий немецкий танк Pz. Kpfw. VI «Тигр» в поле во время операции «Цитадель»

Офицеры и бойцы РККА на танке вермахта «Пантера» Pz. Kpfw. V Ausf. D, захваченном в ходе боев на Курской дуге