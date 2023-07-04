Глава комитета НАТО Роб Бауэр: Начавшееся контрнаступление ВСУ пройдёт без поддержки американских истребителей F-16

В Киеве зря надеются получить истребители в ближайшее время, Запад не готов к передаче боевой авиации. Начавшееся в июне контрнаступление ВСУ будут проводить без воздушной поддержки американских самолетов. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Адмирал дал интервью британской радиостанции LBC, в ходе которого затронул тему Украины, поставок истребителей и ожиданий Киева получить их как можно скорее, а в идеале, сразу же после саммита НАТО в Вильнюсе. По словам представителя альянса, в ближайшей перспективе Киев самолеты не получит, поскольку это не такая уж простая процедура, как представляют себе на Украине. Так что контрнаступление ВСУ будет продолжаться только с имеющимися у Воздушных сил самолетами.
Он (вопрос о предоставлении истребителей) не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления
- заявил Бауэр, добавив, что Запад еще не обучил украинских пилотов, технический персонал и не отработал логистику. Все только начинается.
Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что хотели бы получить истребители F-16 как можно скорее, возможно, что уже этим летом или ближе к осени. Согласно звучащим заявлениям от западных партнеров Украины, самый близкий срок передачи самолетов - это начало 2024 года.
Больше всех торопит Запад главком ВСУ Залужный, резко выступающий против контрнаступления без воздушного прикрытия. Как сообщали украинские ресурсы, генерал предлагает отложить начало второго этапа наступательной операции, дождаться самолетов и только потом атаковать позиции российских войск. Но Зеленский и его окружение приняли решение "победить" до саммита НАТО в Вильнюсе.