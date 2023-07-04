Военное обозрение
Войти Регистрация

Названы примерные сроки возвращения в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

2
Названы примерные сроки возвращения в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

Появилась информация о возможных срока возвращения в боевой состав флота тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после ремонта. Напомним, что сроки ремонта существенно сдвинулись после инцидента с плавдоком, когда ремонтируемый на тот момент авианосец получил существенные повреждения, в том числе из-за падения кранов на его палубу. Тогда было заявлено, что причиной стало аварийное отключение электроэнергии на ремонтном заводе.


Информагентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что «Адмирал Кузнецов» может вернуться в строй ориентировочно в конце следующего (2024) года. При этом заявлено, что весной 2024-го планируется начать заводские ходовые испытания, от итогов которых и будет зависеть срок ввода авианесущего крейсера в эксплуатацию после проведения всех надлежащих ремонтно-восстановительных работ.

На данный момент продолжается ремонт (достройка) корабля на 35-м СЗ (судоремонтном заводе). По итогам проводимых комплексных мероприятий «Адмирал Кузнецов» получит новое оборудование, новую силовую установку, новую систему управления взлётом и посадкой палубной авиации, систему навигации. Обновляется палуба авианесущего крейсера.

После завершения всех необходимых работ срок службы боевого корабля будет продлён на два десятилетия.

Напомним, что «Адмирал Кузнецов» - единственный авианосец в составе Военно-морского флота России.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. U-58
    U-58 Сегодня, 06:20
    0
    Как бы на финальной стадии его опять не повредили агенты противника. И все мильярды в топку.
  2. Setavr
    Setavr Сегодня, 06:29
    0
    Да уж, черная дыра бюджета ВМФ. Китайцы за это время новый, с нуля построили :)
    Пилить на нем бабки будут пока его не потопят вороги.