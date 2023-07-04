Глава МИД Украины заявил, что «фактическое обучение украинских лётчиков полётам на F-16 так и не началось»

Я исходил из того, что в июне фактическое обучения должно начать. Нам так обещали. Но в июне тренировок не было. Значит, график придётся сдвигать.

Украинские чиновники всё чаще высказывают претензии в адрес западных стран, стараясь обвинить именно их в тех явных проблемах, которые возникли в ходе многократно анонсированного «контрнаступа». Ранее главком ВСУ Залужный, отсутствовавший несколько недель, заявил, что сам бы Запад не начал наступательную операцию, не получив преимущество в воздухе. Тот же Залужный фактически обвинил страны НАТО в том, что они поставляют «недостаточное» количество боеприпасов.Теперь косвенные обвинения решил озвучить и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.По словам министра иностранных дел Украины, «партнёры обещали начать фактические тренировки украинских лётчиков управлению истребителями F-16 в июне, но этого не произошло». Кулеба утверждает, что «фактическое обучение пилотов полётам на F-16 так и не началось».Глава МИД Украины:Тем временем на Западе дают понять, что Кулеба, мягко говоря, не совсем прав. Тренировки украинских лётчиков уже идут. К настоящему моменту идёт изучение «матчасти» истребителя, проводятся симуляционные «полёты» на специальных тренажёрах.Судя по всему, Кулеба решил, что украинских лётчиков с первых же дней тренировок посадят в кабину F-16 и отправят в полёт.Ранее в Минобороны Украины заявляли, что вместо положенных в странах НАТО 6-ти месяцев обучения профессиональных лётчиков пилотированию истребителей F-16, украинским лётчикам «хватит и 4-х месяцев, так как они умеют учиться». Своеобразный укол в адрес лётчиков стран НАТО, которые, по этой логике, «учиться (в отличие от украинцев) не умеют».