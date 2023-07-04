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Глава МИД Украины заявил, что «фактическое обучение украинских лётчиков полётам на F-16 так и не началось»

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Глава МИД Украины заявил, что «фактическое обучение украинских лётчиков полётам на F-16 так и не началось»

Украинские чиновники всё чаще высказывают претензии в адрес западных стран, стараясь обвинить именно их в тех явных проблемах, которые возникли в ходе многократно анонсированного «контрнаступа». Ранее главком ВСУ Залужный, отсутствовавший несколько недель, заявил, что сам бы Запад не начал наступательную операцию, не получив преимущество в воздухе. Тот же Залужный фактически обвинил страны НАТО в том, что они поставляют «недостаточное» количество боеприпасов.


Теперь косвенные обвинения решил озвучить и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра иностранных дел Украины, «партнёры обещали начать фактические тренировки украинских лётчиков управлению истребителями F-16 в июне, но этого не произошло». Кулеба утверждает, что «фактическое обучение пилотов полётам на F-16 так и не началось».

Глава МИД Украины:

Я исходил из того, что в июне фактическое обучения должно начать. Нам так обещали. Но в июне тренировок не было. Значит, график придётся сдвигать.

Тем временем на Западе дают понять, что Кулеба, мягко говоря, не совсем прав. Тренировки украинских лётчиков уже идут. К настоящему моменту идёт изучение «матчасти» истребителя, проводятся симуляционные «полёты» на специальных тренажёрах.

Судя по всему, Кулеба решил, что украинских лётчиков с первых же дней тренировок посадят в кабину F-16 и отправят в полёт.

Ранее в Минобороны Украины заявляли, что вместо положенных в странах НАТО 6-ти месяцев обучения профессиональных лётчиков пилотированию истребителей F-16, украинским лётчикам «хватит и 4-х месяцев, так как они умеют учиться». Своеобразный укол в адрес лётчиков стран НАТО, которые, по этой логике, «учиться (в отличие от украинцев) не умеют».
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:37
    +1
    За 4 месяца это похоже на обучение "взлет-маневрирование-посадка", ну и выучить что за кнопочки в кабине и какие тумблеры в каком порядке нажимать.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:48
      +1
      Nexcom hi, не согласен, минимальным задачам обучат это точно, плюс то что не с нуля учат, думаю месяца 3 уйдёт на теорию и симуляции и месяц отдадут под практику, уж сильно не дешево гонять 16,эт вам не Бредлю насиловать на полигоне, а там пойдёт рулетка
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:50
        +1
        Ропот 55 hi

        Ну вот на практических занятиях как раз и могут начаться инциденты (жёсткая посадка или ещё что)... Это же не на симуляторе ручку управления дергать....

        зы А потом в\на когда литаки появятся - могут начать так же как и с Лео - саботажничать, ибо в один конец свидомым летунам тоже наверно летать не хочется....
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 06:58
          +1
          Nexcom, c Лео проще там экипаж готовит, экипаж воюет, тут технари на земле подготавливают, летчик только обход совершает, плюс танк действует у черта на рогах начальство не сможет физически контролировать, а тут на аэродроме посадют спец-попку и будет он зырить чтоб песочку не сыпанули, чтоб магнит под "компас" не сунули.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 07:11
            +1
            ИМХО шароварных учить будут по израильски воевать - не входя в зону наших систем ПВО шмалять издалека и бегом обратно, чтобы с ПЗРК не подловили. Или наши пилоты не поймали.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:40
    +1
    Интересно, а пока комиссия с "хозяевами" будут чай пить успеют с полосы "дрова" убрать?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:42
      +2
      Шароварным такое простят - типа им можно. Предполагаю что западные инструкторы даже шуметь не станут, лишь бы свидомые поскорее минимально научились и полетели "русню мочить" (с)
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 06:45
        +1
        Если "полетят" как с Леопардами то наши я думаю не против, интересно сколько за 16 возраграждение будет?!
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:46
          +2
          А Бог его знает сколько положат... Не ну за первый Ф-16 то наверно большую премию пообещают, как за первый подбитый Лео обещали. Вероятно так, чтобы почин начался.
          1. Трус
            Трус Сегодня, 07:11
            0
            А ведь угнать самолёт гораздо проще чем танк. Интересно как будут пилота в полёте контролировать?
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 07:19
              0
              Хорошая мысль - объявить премию украинскому пилоту за сдачу в плен вместе с самолетом, а вдруг кто и согласится пригнать Ф16 к нам ?
  3. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 06:48
    +2
    Цитата: Pete Mitchell
    Цитата: вчера, да и до этого
    Здесь надо очень четко понимать две вещи: какие самолеты передадут (если передадут) и кто сядет за штурвалы.
    Сами ”соколы” на вопрос в лоб: переучивают или нет? Отвечают, что - пока сам не поеду - не поверю. И мозги им союзники мотают, и списки составлены давно,
    , блатные уже прокатились до Тьюсона навестить переучивающих иностранцев, и даже выпускника ALP программы, что есть общая начальная подготовка, уже к бандере отправили.
    Если они и увидят самолеты, то малое количество и не скоро. С какой стати ломать систему торговли дорогим товаром и давать его на халяву failed state feel
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:48
    +2
    «партнёры обещали начать фактические тренировки украинских лётчиков управлению истребителями F-16 в июне, но этого не произошло»
    Если обучение еще "фактически не началось" (что под большим вопросом) тогда зачем требуют самолеты именно сейчас если на них некому летать? Или надежда на поставку самолетов вместе с летчиками-наемниками? При этом на западе заявляют, что Кулеба "не прав", т.к. украинские летчики уже изучают матчасть. От изучения матчасти до практических полетов и овладения навыками применения вооружений с этой платформы пройдет не один месяц. Кто кому лапшу вешает на уши наверное поймем к концу лета.
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 07:12
      0
      Цитата: rotmistr60
      Или надежда на поставку самолетов вместе с летчиками-наемниками

      Или расчет наемников набрать самостоятельно. Это проще, быстрее и эффективнее. Разговоры об обучении украинских пилотов есть и должны быть, но, думаю, ставка совсем не на них, а на наемников. При таком подходе многое проясняется, и перестаешь считать врага кретином, что весьма полезно.
      Бодрого утра и хорошего дня!
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:54
    +3
    Знаете, что забавней всего? При том, что основную работу в СВО в ВКС вывозят вертушки, укроп и США даже не заикаются о том, чтоб поставить вертушки) Нет, нам как раз это только в жилу, ну его нафиг, просто наводит на ряд крайне интересных мыслей
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:57
    +2
    . Значит, график придётся сдвигать.

    Нафиг, нафиг... этот график.... wassat
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:04
    +2
    Запад прекрасно понимает, что укры только на майданах скакать умеют. С « контрнаступом» все зависло. С мобилизацией- зависло. Смысл тратить деньги?..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:10
      0
      А старье куда девать? вот как раз старые модификации ф16 скорее всего свидомым и поставят, чтобы самим не заморачиваться с утилизацией.
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 07:34
    0
    Глава МИД Украины заявил, что «фактическое обучение украинских лётчиков полётам на F-16 так и не началось»

    А ведь мог бы сделать заявление и на позитивной ноте, ну как Румпельштицхен - Фактически обучение украинских летчиков полетам на F-16 практически закончилось! (Бурные продолжительные аплодисменты)
    Потом, конечно можно добавить шепотом - хотя, оно и не начиналось....
    Но это уже для своих, фашистов.