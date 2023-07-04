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Глава судостроительной корпорации «Ак Барс»: Малые ракетные корабли получат корабельную версию ЗРПК «Панцирь-МЕ»

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Глава судостроительной корпорации «Ак Барс»: Малые ракетные корабли получат корабельную версию ЗРПК «Панцирь-МЕ»

Все малые ракетные корабли для российского ВМФ получат корабельную версию зенитного ракетного комплекса "Панцирь-МЕ", решение об этом уже принято. Об этом сообщил гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.


Планируемые к поставке российскому флоту МРК будут оснащаться ЗРК "Панцирь-МЕ", успешно прошедшем испытания в комплексе вооружений на МРК проекта "Каракурт". То же самое для кораблей, предлагаемых на экспорт, они также будут комплектоваться "Панцирем". Данный зенитный комплекс в ходе испытаний подтвердил все свои характеристики и доказал эффективность.

Мы будем предлагать заказчикам МРК, которые имеют в своем составе проверенную на корабле систему "Панцирь". Это корабль проекта "Каракурт". Сегодня "Панцирь" на всех наших кораблях уже есть и будет. Если раньше мы ставили зенитные комплексы "Дуэт", то сегодня это "Панцирь", который действительно эффективен. Он доказал это на всех видах испытаний

- приводит РИА Новости слова Мистахова.

Корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-МЕ" серийно поставляется на российский флот с прошлого года, об этом в октябре 2022-го сообщили в Ростехе. Комплекс был разработан в тульском КБ приборостроения им. Шипунова, так же как и базовый мобильный комплекс "Панцирь-С". Он способен отражать массированные воздушные удары и сбивать цели на сверхмалой высоте. Также комплекс способен поражать морские и наземные цели.

"Панцирь-МЕ" способен обнаруживать цели на дальности 75 км и уничтожать их в радиусе 40 км от корабля и 15 км по высоте, одновременно ведя огонь по четырем целям. В состав комплекса входят зенитные ракеты и две 30-мм шестиствольные скорострельные пушки, призванные организовать двухуровневую защиту корабля.
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9 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:55
    -8
    Сво приковало внимание к пво. А противолодочное у нас есть?
    Голубая бездна мпнит.
    Прибрежный флот - выносное от берега пво.
    А дальние походы? А антарктиду
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:57
    0
    Хорошее решение.Тем более на этих корабликах ПВО практически нулевое,изначально.Надеюсь,что в морских условиях Панцири сработают так же надежно,как и на суше.
  3. Eug
    Eug Сегодня, 07:07
    -1
    Интересно, сколько комплекс весит (с боезапасом) и на корабли какого минимального водоизмещения его можно ставить? И опять же - писали, что его рабочие частоты неэффективны при высокой влажности воздуха. Как с этим?
  4. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:07
    0
    Панцирь-МЕ морской вариант имеет дальность поражения до 20 км то есть аналог Панцирь-С1...а в статье уже говорят про 40 км то есть получается что Панцирь-МЕ уже тоже успели отмодернизировать на базе Панцирь-СМ имеющий 40 км?
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:10
    -5
    Как бы ни наколоться с этими панцирями, уж больно их пиарят на корабли ... Спарка дуэт+багира не менее эффективная
  6. 30 вис
    30 вис Сегодня, 07:13
    +1
    Отлично . МРКашки теперь будут защищены с воздуха . И ещё бы поставили нормальное ПВО на патрульные корабли . А то , как то странно смотреть на все эти Васили Быков с принайтованными к палубе ЗРК «Тор-М2КМ».
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 07:50
      -1
      Цитата: 30 вис
      как то странно смотреть на все эти Васили Быков с принайтованными к палубе ЗРК «Тор-М2КМ».

      what И на многих Быковых вы видели Торы?
      1. next322
        next322 Сегодня, 08:31
        0
        в черном море сейчас их 3.....и на всех стоят Торы
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:28
    -2
    дроны ладно,а чем гиперзвуковые ракеты сбиваются, а десяток ракет/дронов разом?