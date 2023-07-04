Глава судостроительной корпорации «Ак Барс»: Малые ракетные корабли получат корабельную версию ЗРПК «Панцирь-МЕ»

Все малые ракетные корабли для российского ВМФ получат корабельную версию зенитного ракетного комплекса "Панцирь-МЕ", решение об этом уже принято. Об этом сообщил гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Планируемые к поставке российскому флоту МРК будут оснащаться ЗРК "Панцирь-МЕ", успешно прошедшем испытания в комплексе вооружений на МРК проекта "Каракурт". То же самое для кораблей, предлагаемых на экспорт, они также будут комплектоваться "Панцирем". Данный зенитный комплекс в ходе испытаний подтвердил все свои характеристики и доказал эффективность.
Мы будем предлагать заказчикам МРК, которые имеют в своем составе проверенную на корабле систему "Панцирь". Это корабль проекта "Каракурт". Сегодня "Панцирь" на всех наших кораблях уже есть и будет. Если раньше мы ставили зенитные комплексы "Дуэт", то сегодня это "Панцирь", который действительно эффективен. Он доказал это на всех видах испытаний
- приводит РИА Новости слова Мистахова.
Корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-МЕ" серийно поставляется на российский флот с прошлого года, об этом в октябре 2022-го сообщили в Ростехе. Комплекс был разработан в тульском КБ приборостроения им. Шипунова, так же как и базовый мобильный комплекс "Панцирь-С". Он способен отражать массированные воздушные удары и сбивать цели на сверхмалой высоте. Также комплекс способен поражать морские и наземные цели.
"Панцирь-МЕ" способен обнаруживать цели на дальности 75 км и уничтожать их в радиусе 40 км от корабля и 15 км по высоте, одновременно ведя огонь по четырем целям. В состав комплекса входят зенитные ракеты и две 30-мм шестиствольные скорострельные пушки, призванные организовать двухуровневую защиту корабля.