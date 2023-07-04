Глава судостроительной корпорации «Ак Барс»: Малые ракетные корабли получат корабельную версию ЗРПК «Панцирь-МЕ»

Мы будем предлагать заказчикам МРК, которые имеют в своем составе проверенную на корабле систему "Панцирь". Это корабль проекта "Каракурт". Сегодня "Панцирь" на всех наших кораблях уже есть и будет. Если раньше мы ставили зенитные комплексы "Дуэт", то сегодня это "Панцирь", который действительно эффективен. Он доказал это на всех видах испытаний

Все малые ракетные корабли для российского ВМФ получат корабельную версию зенитного ракетного комплекса "Панцирь-МЕ", решение об этом уже принято. Об этом сообщил гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.Планируемые к поставке российскому флоту МРК будут оснащаться ЗРК "Панцирь-МЕ", успешно прошедшем испытания в комплексе вооружений на МРК проекта "Каракурт". То же самое для кораблей, предлагаемых на экспорт, они также будут комплектоваться "Панцирем". Данный зенитный комплекс в ходе испытаний подтвердил все свои характеристики и доказал эффективность.- приводит РИА Новости слова Мистахова.Корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-МЕ" серийно поставляется на российский флот с прошлого года, об этом в октябре 2022-го сообщили в Ростехе. Комплекс был разработан в тульском КБ приборостроения им. Шипунова, так же как и базовый мобильный комплекс "Панцирь-С". Он способен отражать массированные воздушные удары и сбивать цели на сверхмалой высоте. Также комплекс способен поражать морские и наземные цели."Панцирь-МЕ" способен обнаруживать цели на дальности 75 км и уничтожать их в радиусе 40 км от корабля и 15 км по высоте, одновременно ведя огонь по четырем целям. В состав комплекса входят зенитные ракеты и две 30-мм шестиствольные скорострельные пушки, призванные организовать двухуровневую защиту корабля.