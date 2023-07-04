Власти США озабочены решением Китая ограничить вывоз полупроводниковых материалов из страны

Эксперты ожидают нового витка подорожания полупроводников и микрочипов. Причина кроется в решении властей Китая.Стало известно о том, что, начиная со следующего месяца, в Китае начнут действовать ограничения на вывоз полупроводниковых материалов – галлия и германия. Такую информацию публикует западная служба информации Bloomberg.В статье западных журналистов говорится о том, что такой шаг Пекина может привести к существенному росту затрат производителей полупроводниковых элементов и основанных на их работе видов электроники (а сегодня это практически любая электроника).Решение властей Китая может нанести удар, главным образом, по США. Причина состоит в том, что США являются крупнейшим импортёром редкоземельных металлов и полупроводниковых материалов из КНР. В случае ограничения на вывоз таких материалов в третьи страны американские компании, включая гигантов информационно-коммуникационного рынка, могут столкнуться с дефицитом сырья.При этом китайская мера выглядит ответной в отношении тех же США, власти которых ранее запретили реализацию в Китай технологий и оборудования для производства микрочипов. В Вашингтоне заявили, что приняли такое решение из-за «военной составляющей импорта соответствующего оборудования Китаем».Сообщается, что власти США обеспокоены решением Пекина по ограничению на вывоз полупроводниковых материалов из страны. Своим более ранним решением в отношении Китая власти США озабочены не были.