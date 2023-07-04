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Власти США озабочены решением Китая ограничить вывоз полупроводниковых материалов из страны

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Власти США озабочены решением Китая ограничить вывоз полупроводниковых материалов из страны

Эксперты ожидают нового витка подорожания полупроводников и микрочипов. Причина кроется в решении властей Китая.


Стало известно о том, что, начиная со следующего месяца, в Китае начнут действовать ограничения на вывоз полупроводниковых материалов – галлия и германия. Такую информацию публикует западная служба информации Bloomberg.

В статье западных журналистов говорится о том, что такой шаг Пекина может привести к существенному росту затрат производителей полупроводниковых элементов и основанных на их работе видов электроники (а сегодня это практически любая электроника).

Решение властей Китая может нанести удар, главным образом, по США. Причина состоит в том, что США являются крупнейшим импортёром редкоземельных металлов и полупроводниковых материалов из КНР. В случае ограничения на вывоз таких материалов в третьи страны американские компании, включая гигантов информационно-коммуникационного рынка, могут столкнуться с дефицитом сырья.

При этом китайская мера выглядит ответной в отношении тех же США, власти которых ранее запретили реализацию в Китай технологий и оборудования для производства микрочипов. В Вашингтоне заявили, что приняли такое решение из-за «военной составляющей импорта соответствующего оборудования Китаем».

Сообщается, что власти США обеспокоены решением Пекина по ограничению на вывоз полупроводниковых материалов из страны. Своим более ранним решением в отношении Китая власти США озабочены не были.
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16 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 06:57
    +12
    Власти США озабочены
    Вечно чем-то озабочены. Хотят и санкции вводить на право и налево... И безнаказанными остаться.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:02
      +10
      Хотят, что бы у них всё было и им за это ничего не было.... wassat а подумать? Хотя кому там думать? laughing
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 08:42
      0
      Как была страна ссыльных изгоев, мерзавцев и бандитов, - так и осталась! Что в генах заложено, ничем не вытрясешь, только тотальная вырубка, похоже, подействует на полосатых и наглов с ними! Привыкли грабить, по другому и мыслить-то не могут да и не умеют! hi
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:58
    +8

    А санкциями против китайской электронной промышленности он не озабочены.
    До чего же чиновники США двуличны и омерзительны.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:00
    +13
    Играть в санкции можно вдвоём ! И США об этом не знали?Похоже визит Блинкина был "плодотворным."
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 08:31
      0
      Блинкен сделал все, что мог. Но одна из "башен Белого дома"
      "подложила ему свинью", в виде выступления Байдена.
      Теперь Джанет Йеллен срочно отправили вопросы обсуждать.
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:03
    +7
    Если захотят, голову включат.
    Наши, вон, стиралки трофейные дербанили, как до сих пор пишут в комментах некоторых украинских телеграмм каналов))).
    А если серьезно, китайцы серьезно ограничат экспорт, когда возможные риски от применения превысят прибыли от продаж.
    Как на лекарствах пишут.
  5. Попандос
    Попандос Сегодня, 07:05
    +3
    Своим более ранним решением в отношении Китая власти США озабочены не были.

    Видать их хох-лы покусали, теперь они тоже твердят
    - А нас то за что?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:16
    +5
    Решение властей Китая может нанести удар, главным образом, по США.
    Меньше американцам выпендриваться нужно показывая свою возможность давления через санкции. Как-то на ВО по этой теме вечные сторонники Сша утверждали, что если Китай притормозит продажу редкоземельных металлов, то американцы найдут другого поставщика и в итоге проиграет КНР потеряв рынок сбыта. Тогда почему так забеспокоились в Сша если эта проблема может так "легко" решиться? А забеспокоились не зря.
    1. Дес
      Дес Сегодня, 07:42
      +1
      К сожалению да. Потерпев некоторые убытки, США всё же найдут откуда взять. Разумеется им проще из КНР. А КНР молодец).
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:20
    0
    да им в целом безразлично это. Просто придется шахты разрабатывать где-то в другой части земного шарика
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 07:29
      +5
      шахты - это ерунда. Чтобы развернуть полноценное производство по извлечению редкоземельных металлов из руды, потребуется лет 10, чтобы расширить существующие - тоже лет 5-10. Так что зассали амеры не зря: накрылись "медными тазами" производства ракет, РЛС и прочего военного оборудования, для которого необходимы редкозёмы. Странно, что автор об этом не упомянул.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:35
    +1
    Решение властей Китая может нанести удар, главным образом, по США. Причина состоит в том, что США являются крупнейшим импортёром редкоземельных металлов и полупроводниковых материалов из КНР. В случае ограничения на вывоз таких материалов в третьи страны американские компании, включая гигантов информационно-коммуникационного рынка, могут столкнуться с дефицитом сырья.
    . Не зря полосатики и К, пытаются раскупорить австралийскую кубышку, кладезь того, сего и этого! Ещё, что то, где то прибрать к рукам.... готовятся к "сложным временам"!
  9. ShDE
    ShDE Сегодня, 07:59
    0
    Вопрос: как это ограничение скажется на России? Штаты сами как-нить перетопчутся.
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 08:32
      0
      Никак. Разве что усложнятся собственные закупки у КНР. А, скажем, "условный Казахстан" в выигрыше: помимо серого импорта с "запада" в РФ добавится серый импорт с КНР на "запад", пока юсовцы либо не перекроют поставками из альтернативных источников, либо не устроят "договоренность"... или, что значительно менее вероятно, не найдут ведущие из Китая следы иракской пробирки.
  10. aakvit
    aakvit Сегодня, 08:37
    0
    "А нас-то за що?!" Никого не напоминает? feel
    А китайцам надо не ограничить вывоз, а конкретно запретить импорт в США, даже через третьи страны, если конечный бенефециар - штатовские компании! А то, вишь ли, янкесам санкции накладывать можно, а против них - ни-ни?! negative Щас вам! drinks