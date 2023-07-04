Социологи зафиксировали резкое падение уровня поддержки Евгения Пригожина россиянами

Попытка вооруженного мятежа резко снизила поддержку Евгения Пригожина россиянами, рейтинг куратора ЧВК "Вагнер" упал почти вдвое. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Russian Field.Социологи сравнили данные опросов, проведенных в середине и в конце июня. Если до выступления ЧВК "Вагнер" действия Пригожина одобряли 55% россиян, то к концу месяца их процент упал до 29%, одновременно выросло число тех, кто негативно относится к деятельности куратора "Оркестра". На конец июня их число составило 39%.69% респондентов уверены, что у Пригожина не было шансов совершить переворот, большая часть опрошенных удовлетворена развязкой конфликта. Также кардинально поменялось мнение в отношении поддержки Пригожина в его противостоянии с Минобороны. Если до конфликта за него высказывалось примерно 45%, а за военное ведомство всего 12%, то к концу июня ситуация перевернулась, теперь за военных 41%, за Пригожина - 20%.Стоит отметить, что молодежь в своем большинстве вообще равнодушно отнеслась к конфликту, а также заявляла, что не поддерживает ни одну из сторон. Кстати, в опросе фигурирует сам Пригожин, а не ЧВК "Вагнер" в целом, хотя, надо думать, последние события все же подпортили рейтинг и компании, который неуклонно рос на фоне боев в Артемовске (Бахмуте).Напомним, что 23 июня Евгений Пригожин обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в якобы ракетном ударе по полевому лагерю ЧВК "Вагнер", а также во всех бедах в зоне СВО, после чего потребовал от российского руководства выдать генералов ему. При этом отряд "Оркестра" вошел в Ростов-на-Дону, захватив штаб ЮВО, одновременно подразделения компании выдвинулись на Москву.Ситуацию удалось разрешить только 25 июня. Итогом выступления Пригожина стало выдворение ЧВК "Вагнер" из России в Белоруссию, отказ в государственном финансировании компании, закрытие бизнеса куратора ЧВК.