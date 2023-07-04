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Социологи зафиксировали резкое падение уровня поддержки Евгения Пригожина россиянами

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Социологи зафиксировали резкое падение уровня поддержки Евгения Пригожина россиянами

Попытка вооруженного мятежа резко снизила поддержку Евгения Пригожина россиянами, рейтинг куратора ЧВК "Вагнер" упал почти вдвое. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Russian Field.


Социологи сравнили данные опросов, проведенных в середине и в конце июня. Если до выступления ЧВК "Вагнер" действия Пригожина одобряли 55% россиян, то к концу месяца их процент упал до 29%, одновременно выросло число тех, кто негативно относится к деятельности куратора "Оркестра". На конец июня их число составило 39%.

69% респондентов уверены, что у Пригожина не было шансов совершить переворот, большая часть опрошенных удовлетворена развязкой конфликта. Также кардинально поменялось мнение в отношении поддержки Пригожина в его противостоянии с Минобороны. Если до конфликта за него высказывалось примерно 45%, а за военное ведомство всего 12%, то к концу июня ситуация перевернулась, теперь за военных 41%, за Пригожина - 20%.

Стоит отметить, что молодежь в своем большинстве вообще равнодушно отнеслась к конфликту, а также заявляла, что не поддерживает ни одну из сторон. Кстати, в опросе фигурирует сам Пригожин, а не ЧВК "Вагнер" в целом, хотя, надо думать, последние события все же подпортили рейтинг и компании, который неуклонно рос на фоне боев в Артемовске (Бахмуте).

Напомним, что 23 июня Евгений Пригожин обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в якобы ракетном ударе по полевому лагерю ЧВК "Вагнер", а также во всех бедах в зоне СВО, после чего потребовал от российского руководства выдать генералов ему. При этом отряд "Оркестра" вошел в Ростов-на-Дону, захватив штаб ЮВО, одновременно подразделения компании выдвинулись на Москву.

Ситуацию удалось разрешить только 25 июня. Итогом выступления Пригожина стало выдворение ЧВК "Вагнер" из России в Белоруссию, отказ в государственном финансировании компании, закрытие бизнеса куратора ЧВК.
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60 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:06
    +17
    Да ладно!Этим социологам,как и ежам доверия-ноль.Хотя,компанию очернительства вести то надо..Приказ пришел
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:24
      +7
      Не надо ежей оскорблять, сравнивая их с социологами.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:42
        +9
        . рейтинг куратора ЧВК "Вагнер" упал почти вдвое.

        А у любимого царя поднялся! Казалось бы, рейтинг у него и так запредельный, и сплочённость хоть куда.... Но нет. Чтобы ни случилось, рейтинг ещё выше поднимается, а сплоченность все теснее.

        И все на перебой начинают произносить слова преданной поддержки, как необходимый и обязательный ритуал!
        Чтобы несомненно подтвердить несомненное.
        И чтобы не подумали, что это может быть иначе!
        Такова наша скрепная реальность.
        1. AUL
          AUL Сегодня, 08:01
          +4
          Цитата: rocket757
          А у любимого царя поднялся!

          И, познав с народом единенье,
          Получив поддержки твердой нить,
          Он пошел творить предназначенье
          И всем сердцем Родину любить!(С)
        2. Оби Ван Кеноби
          Оби Ван Кеноби Сегодня, 08:31
          +1
          А у любимого царя поднялся!

          Это называется не поднял, а почесал!
    2. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 07:30
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Хотя,компанию очернительства вести то надо..Приказ пришел
      Её и ведут. И было бы неразумно считать, что она не работает. Поэтому новость о падении общественной поддержки Пригожина — с одной стороны стандартный спущенный по разнарядке пиар, а с другой — вряд ли существенно противоречит реальности, где значительная часть общества колеблется вместе с линией партии.
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:32
      +1
      Там вокруг и внутри идут процессы СТАНДАРТНЫЕ!
      Какие процессы идут сами по себе, их и подгонять, направлять не надо, а так... работают охранители, это тоже стандартная ситуация.
      Единственный вопрос, который может, должен, заинтересовать многих... кто какие выводы сделал/сделает, какие решения, действия последуют?
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:08
    +14
    Вот опять социологи пишут про какую то поддержку (или не поддержку) народом. Народ на сайте, вот скажите, у вас у кого-нибудь спрашивали любым способом? У меня например нет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:10
      +1
      Конечно нет.Зато отбиваюсь от всякого спама с телефона.С утра до вечера.А вот про что то серьезное,ну никто не спрашивает.Высосано из пальца
      1. Dimy4
        Dimy4 Сегодня, 07:47
        +1
        У многих привычка на звонки отвечать "ДА", вот оттуда наверно и положительные или отрицательные результаты. Я отвечаю "слушаю". Вы наверно распространителей спама обидели, вот вам минусов и наставили.
    2. AUL
      AUL Сегодня, 08:04
      0
      Цитата: Dimy4
      Народ на сайте, вот скажите, у вас у кого-нибудь спрашивали любым способом?

      Общественное мнение - это мнение людей, которых никто не спрашивает!(С)
    3. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 08:32
      0
      Постоянно звонят, только мне всегда некогда.
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 07:09
    +2
    Если не рассматривать вопрос доверия к соц.опросам то этого и следовало ожидать.
  4. ASAD
    ASAD Сегодня, 07:10
    +15
    А я например не знаю что конкретно произошло. Врут обе стороны конфликта. По большому счету мы владеем процентов тридцать достоверной информации.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 07:38
      +4
      А молодёжи всё побоку. Пиво есть, Вконтакте работает, каждый блогер великий. А что в стране - да е.ись оно синим пламенем.
      1. МеВеД
        МеВеД Сегодня, 08:16
        +2
        Цитата: Андрей Москвин
        А молодёжи всё побоку. Пиво есть, Вконтакте работает, каждый блогер великий. А что в стране - да е.ись оно синим пламенем.

        А что молодёжь должна делать? Лес прибирать? Труды Маркса читать? А Вы в молодости что делали?
  5. monetam
    monetam Сегодня, 07:10
    +8
    Социологи зафиксируют резкое увеличени доверия к Пригожину, если ЧВК Вагнер атакует и захватит какой нибудь крупный украинский город.
    Вагнер заслужил уважение и любовь не за то, что там одни няшки служат, а за победы над сильным врагом. Соответственно, когда его усилия стали направлены против своей армии, а не вражеской, доверие было потеряно.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:19
      +1
      Цитата: monetam
      Соответственно, когда его усилия стали направлены против своей армии, а не вражеской, доверие было потеряно

      А может для того Пригожин и спровоцировали? Нанесли удар по его ребятам, он на дыбы, и пошел громить Шойгу м Герасимовым (не против своей армии и ВВП), затем его "тихо" выдворили в Белорусь без всякого уголовного дела. Главное, что его рейтинг упал. Этого и добивались, а то уж больно популярен стал, а выборы не за горами.
      1. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:28
        +3
        Для этого нельзя быть столь прямолинейно предсказуемым, не умеющим обуздать свои эмоции. Это ему очень большой минус.
      2. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 07:30
        0
        ярко горел. ярко ушел ... через пол года взорвут в автомобиле в ЦАР
        тот же Гиркин сбитый летчик. несите следующего героя
        народ показал мастер класс по переобуванию . особенно здесь на ВО ... ничего нового для меня
        1. AUL
          AUL Сегодня, 08:16
          +1
          Цитата: Sadam2
          народ показал мастер класс по переобуванию . особенно здесь на ВО ...

          Есть, есть такое, особенно у определенного контингента на форуме - колеблются вместе с линией партии!
      3. Дес
        Дес Сегодня, 07:38
        +1
        Цитата: Егоза
        Этого и добивались, а то уж больно популярен стал, а выборы не за горами.
        После начала "мятежа" решил послушать его звуковые сообщения в ТГ. Впечатление - шок. И дело не в какой то там правоте. Не умно. И это удивительно.
        Воинам вагнеровцам - уважение.
      4. Alex777
        Alex777 Сегодня, 08:27
        +1
        Цитата: Егоза
        А может для того Пригожин и спровоцировали? Нанесли удар по его ребятам, он на дыбы, и пошел громить Шойгу м Герасимовым

        При всем уважении, эта версия противоречит тому, как
        у вагнеров выстроен процесс принятия решения.
        Решения принимает совет командиров, а не "Пригожин
        психанул". hi
    2. AUL
      AUL Сегодня, 08:12
      0
      Цитата: monetam
      Соответственно, когда его усилия стали направлены против своей армии, а не вражеской, доверие было потеряно.

      А что, его усилия были направлены против ВСЕЙ армии? ИМХО, только против двух конкретных персонажей. Причем, вполне обоснованно. Вот только с вертолетами косяк серьезный, но понять можно - мужики защищали свои жизни.
  6. svarog77
    svarog77 Сегодня, 07:15
    +8
    На ВО зашли бы, результат был бы другой laughing
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 07:16
    +5
    Стоит отметить, что молодежь в своем большинстве вообще равнодушно отнеслась к конфликту, а также заявляла, что не поддерживает ни одну из сторон


    Не удивлён.
    Всё верно. Для людей главное, чтобы не мешали жить и не рушили привычный образ жизни. Пока так оно и есть - подавляющему большинству абсолютно наплевать, что там и где происходит.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 07:40
      +3
      А я, если честно, не поимаю дефирамбы Пригожину, ну из той же кодлы он, которая у власти у нас, ну отличился, но посмотрите за какие суммы, там не то ч то амбиции, там Богом себя возомнишь, или вы думаете он за правду бунтовал? Очень сомневаюсь. За бабло и финансирование он бунтовал, а я всегда говорил, кто создал ВАгнер и кто финанрсировал, или вы думаете повар из своего кармана выкладывал деньги? Просто наше государство село в лужу очередной раз, изначально хотело и воевать и белыми и пушистыми быть, но потом не поделили бабло, вырастив Женька, который кстати кормил ещё ВС РФ, тут бы разобраться чем, надеюсь не собачьими консервами. Ну не кактит Евгений на Белого Царя, ой не катит.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 08:01
        0
        Цитата: K._2
        За бабло и финансирование он бунтовал, а я всегда говорил, кто создал ВАгнер и кто финанрсировал, или вы думаете повар из своего кармана выкладывал деньги?


        Я думаю, что создавалось ЧВК, всё таки как частная компания... для оказания услуг бизнесу Пригожина и тем кто был связан с ним бизнес интересами, потом вся эта история начала расшириться, его услугами начали пользоваться гос.корпорации и т.д. и на каком то этапе подключилось государство, с финансированием... но и с обязательствами, т.е. государство наняло эту структуру.

        Касательно вопросов, сколько денег туда вбухало именно государство, это вопрос открытый....как и то сколько гос.корпорации получило прибыли из деятельности ЧВК Вагнер в Африки и на Ближнем Востоке (т.е. влияние, жирные контракты от правительств африки.... ресурсы: золото, алмазы, руды и т.д. материк очень богатый).

        Да и по СВО, есть вопросы к финансированию.... названая сумма президентом, потраченная на Вагнер мизер, если её разбить на месяцы (вооружение, топливо, соц выплаты: з/п, выплаты семьям погибших и т.д.) - не о чём... по идее там ещё должны были быть, источники финансирования, так как слишком маленькая сумма получается.

        + не стоит сбрасывать мнение командиров ЧВК Вагнер... все внимание на Пригожина и какой он плохой, но не будь недовольства среди командования ЧВК, то всей этой истории бы не было) + переезд в Белоруссию, основной части ЧВК тоже о чем то, да говорит....
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:18
    +1
    .стало выдворение ЧВК "Вагнер" из России в Белоруссию,

    Ротация! Так сказать.... winked
  9. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 07:20
    +5
    Жополизы согласен разбегаются. Даже не представляете сколько крыс бы убежало если бы пало нынешнея власть.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:31
      -1
      Цитата: Владимир Михалев
      Даже не представляете сколько крыс бы убежало если бы пало нынешнея власть.

      Ты первый пятки салом смазаешь?
      1. Владимир Михалев
        Владимир Михалев Сегодня, 07:49
        +1
        Я человек народа а не власти. Власти об этом знают. Но не трогают.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:20
    +9
    Цитата: monetam
    Социологи зафиксируют резкое увеличени доверия к Пригожину, если ЧВК Вагнер атакует и захватит какой нибудь крупный украинский город.
    Вагнер заслужил уважение и любовь не за то, что там одни няшки служат, а за победы над сильным врагом

    Это точно...всегда смеюсь над подобными опросами...лохотрон по заказу.
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:20
    +8
    Мне вот интересно, какой процент поддержки у Шойгу? Може стоит администрации сайта провести опрос - Шойгу, Пригожин, ВВП, Володин?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 07:26
      -1
      Про Зюганова уже никто не вспоминает, смотрю laughing
      А у всех, вами приведенных людей, включая Пригожина, поддержка около нуля. Это и хорошо. Народу не за кем идти. Покачают головой и по домам
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 07:40
        +1
        Про Зюганова уже никто не вспоминает,

        тогда уж Жириновского вспомнить.... вот- Ванга! wink
        1. igork735
          igork735 Сегодня, 08:39
          0
          Он не ванговал,а вбрасывал информацию к которой имел доступ.По своему желанию или по заказу,кто ж знает.Всегда казалось что еще в институтские годы он начал сотрудничать с компетентными органами,как и большинство активных творцов демократии.Слова одни,результаты голосований в парламенте другие.
  12. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 07:22
    +7
    А я вот был против Пригожина. А теперь - за. what
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 08:10
      0
      Как его в Беларусь выперли - стал ЗА ? laughing
  13. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:22
    +1
    опять заказная статейка, после мятежа ему только детишки симпатизируют, которые уж совсем ничего не поняли
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:24
      +1
      Цитата: Constantin N
      ему только детишки симпатизируют, которые уж совсем ничего не поняли

      А ты что понял? Расскажи мне.
    2. K._2
      K._2 Сегодня, 07:43
      +2
      Сейчас Вам минусов насыплют, у нас тут только Пригожин воевал, остальные штаны по тылам просиживали.
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:24
    +3
    Не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают
    (Наполеон III)

    Что-то социологи, СМИ да и депутаты с губернаторами упорно доказывают, что рейтинг "Вагнера" и лично Пригожина падает-падает и продолжает падать.
    К чему бы это?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:25
      -4
      Цитата: Дилетант
      К чему бы это?

      К дождю. laughing
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:30
      0
      Цитата: Дилетант
      рейтинг "Вагнера" и лично Пригожина падает-падает и продолжает падать.
      К чему бы это?

      К поднятию рейтинга В.В. Путина ! feel
  15. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 07:24
    +2
    Я лично действия Пригожина никогда не одобрял, в отличие от некоторых успехов "Вагнера". Бодаться более 200-от дней за небольшой городок, положив более 20000 человек (в реальности, наверняка, больше), это достойно уважения. На такие потери Министерство Обороны бы точно пойти не могло
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 07:49
      -2
      Конечно МО на такие потери пойти не может, поэтому добровольцев и не вводят в штат воинских частей. Подразделения добровольцев воевать самостоятельно не могут, их же все равно придают кадровым воинским частям.
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 07:53
      +2
      вам верю. тут индикатор простой - набрали лайков за год на картонные маршальские погоны в майнстриме когда все на руках его носили ... а щас уверяют что от Пригожина тошнило - сразу плюйте в глаз таким
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 08:12
        0
        Я всегда писал, что Пригожин барыга и психопат. Какие маршальские ? Смеётесь ? С моей принципиальной позицией до офицера бы добраться drinks
  16. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 07:26
    +4
    Социологи зафиксировали


    Пусть проведут опрос: "Доверяете ли вы результатам опросов?". sad
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:27
    +1
    Социологи зафиксировали резкое падение уровня поддержки Евгения Пригожина россиянами
    . Естественный процесс, как и ко всем прочим, НЕУДАЧНИКАМ. А его в первую очередь посторатся именно таким и сделать!!! Это тоже стандартный метод борьбы с политическими и прочими противниками.
    Группа поддержки однородной не была, теперь рссслоение и отваливание разных, особенно радикализированных групп, в сторону, в поисках новых кумиров, что опять же СТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ!!!
    Всё как по писанному, все как по учебнику!!!
  18. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 07:27
    +5
    Чесно скажу. Я двояко всегда относился к Пригожину. Безусловно то что он и его команда творила на поле боя заслуживает однозначного уважения и гордости за таких людей. Но мне не всегда было понятно что происходило в информационном поле. Да это часто была жëсткая правда, но мы же в жизни не всегда правду-матку рубит. А если ты стал политической фигурой то тебя слушают миллионы, тут нужно было окуратней информацию выкладывать. Я не в коем не пытаюсь обвинить его. Я действительно иногда не понимал зачем он это делает. Но когда был поход на Москву я его не понял в двойне. Он же умный человек, зачем это было делать. Систему не меняют нахрапом, а переть против неë силой да ещё раскалявпя общество крайне опасно
    1. freddyk
      freddyk Сегодня, 07:51
      -1
      Цитата: smart_ups
      Он же умный человек, зачем это было делать.

      Пригожин поставлен главным выполнять неофициальные задания в интересах России, что Пригожин и сделал в очередной раз.
  19. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 07:32
    +2
    Я не обязан разделять радость запада в том. что Россия лишилась сильного инструмента, а гарант не удержал его в руках. Кстати, наш самый сильный инструмент – наш народ.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 07:37
      0
      Не известно насколько этот инструмент был сильный. Правду не скоро узнаем. В первую очередь это был бизнес на крови
  20. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:49
    +1
    Ничего удивительного. За данные социологов не поручусь и могу говорить лишь за себя. Раньше положительно относился к персоне Пригожина несмотря на его истеричность, странную одержимость некоторыми личностями, самопиар и прочее. После мятежа в его адрес только матерные эпитеты. Барыга и в трудные для Родины времена остался барыгой. За убитых российских военнослужащих лысому повару надо ответить.
  21. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:50
    +2
    Слава Богу, что хоть молодёжи пофиг очередной уголовник-"спаситель России". Ну а старшие как раньше носились с Ельциным --так и теперь с Пригожиным.... . Холопам необходим крутой барин.

    Пригожина здесь спустили в унитаз, через который он теперь поплывёт в Африку--туда, куда ему всегда хотелось :где ещё не мало бардачных стран и большой спрос на наёмников.
  22. Million
    Million Сегодня, 08:26
    0
    Пропаганда делает свое дело.Интересно было бы услышать самого Пригожина,но ,конечно же, мы его не услышим.
    В самом начале марша ни о каком перевороте речь не шла.А теперь именно эту точку зрения нам насаждают.И чем активнее это делают,тем меньше веры властям.
  23. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:29
    0
    то к концу июня ситуация перевернулась, теперь за военных 41%, за Пригожина - 20%.
    Женская половина "работающая" в главном здании МО РФ на Фрунзенской набережной города Москва и ранее отличались "умом и сообразительностью". Также не может не обращать внимание на то чью музыку слушают (точно что не народных исполнителей в хорошем понимании) в МО РФ и самое прилюбопытнейшее в том что сами же представители из МО РФ и проявились в полной своей "красоте" и с истинным "лицом" потому как есть такая наука и называется она психология. А что до "вагнеров" так то что согласно ранее взятых обязательств по защите Отечества представители ЧВК "Вагнер" c задачей справились будь то старый ЗК принявший решение попытаться пройтись по правильной дороге в надежде что удастся выбраться "оттуда" живым и здоровым или бывший боец армейского спецназа ранее служивший по юридическому документу именуемому контрактом в рядах МО РФ также как и любой другой армейской структуры ВС РФ (МВД, ФСБ, ФСИН, Росгвардия и др.) hi
  24. никникник
    никникник Сегодня, 08:39
    0
    зомбоящик и цифровтирательство работает. Я вот не вижу вообще в его действиях ни мятжа, ни попытки госпереворота. А вот со стороны властей, да, амбиции и предательство. Зачем надо было все это допускать, когда можно было бы ситуацию разрешить в самом зародыше? Нет же кумовство, свтовство,"своих не бросаем", охота, рыбалка делают свое дело. Не надо вешать всех собак на одного человека, если даже ты во власти. Кто организовал ЧВК, кто поставил руководителя, кто платил из госбюджета, кто привел ЧВК на Украину, кто довел конфликт до такой ситуации? Понятно что власть не любит неподчинение, а тем более тоталитарная, полицейская,олигархическая