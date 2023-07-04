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В ходе ночных ударов поражены объекты противника в Краматорске, Константиновке, Днепропетровской и Николаевской областях

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В ходе ночных ударов поражены объекты противника в Краматорске, Константиновке, Днепропетровской и Николаевской областях

В ночное время суток на подконтрольных противнику территориях снова было громко. Осуществлялось поражение объектов, которые противник использует в военных целей. Напомним, что в ходе предыдущей серии ударов было поражения здание областного управления СБУ в городе Сумы. Этот факт признал и президент Украины Зеленский, заявив, что причиной стала «нехватка качественных комплексов ПВО».


Сообщается о поражении целей дронами типа «Герань» в Днепропетровской области. По некоторым данным, взрыв прогремел на одном из пунктов размещения личного состава ВСУ. Также проверяется информация о том, что дроны направлялись на здание регионального управления СБУ.

Стало известно о работе ударных дронов в Николаевской области, а также на оккупированных ВСУ территориях Запорожья и ДНР.

Поражены объекты противника в городах Запорожье, Краматорск и Константиновка. Причём в двух указанных городах Донецкой Народной Республики, находящихся под контролем войск киевского режима, поражение нанесено объектам, на которых накапливались резервы для ведения наступления на фланги под Артёмовском. Напомним, что ранее в Краматорске был поражён объект, на котором находилось множество иностранных наёмников и военных инструкторов.
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4 комментария
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 07:13
    +2
    нехватка качественных комплексов ПВО

    О как, тобишь, амерские негодники шлют всякую каку.
    Надо их как фрицов, обозвать как нибудь, отправьте к ним Мельника у него это хорошо получается.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:23
    +1
    ранее в Краматорске был поражён объект, на котором находилось множество иностранных наёмников и военных инструкторов.

    А Зеля думал, что Иноцев не тронут? Вообще хорошо, что именно их. Нечего было сюда лезть, а с другой стороны - украинцев уже не хватает.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:27
      -1
      Уже чуть ли не год идёт такой разговор, мол, украинцев не хватает... Хватает.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:25
    +2
    Радует то, что удары не прекращаются и начали наноситься в т.ч. по СБУ. Не забывают и о пунктах размещения л/с резервов.
    причиной стала «нехватка качественных комплексов ПВО»
    А куда делись те, которые поставляет запад и от получения которых прыгали радостно заявляя о поражении чуть ли 100% воздушных целей? Наверное перешли в разряд некачественных?