В ночное время суток на подконтрольных противнику территориях снова было громко. Осуществлялось поражение объектов, которые противник использует в военных целей. Напомним, что в ходе предыдущей серии ударов было поражения здание областного управления СБУ в городе Сумы. Этот факт признал и президент Украины Зеленский, заявив, что причиной стала «нехватка качественных комплексов ПВО».
Сообщается о поражении целей дронами типа «Герань» в Днепропетровской области. По некоторым данным, взрыв прогремел на одном из пунктов размещения личного состава ВСУ. Также проверяется информация о том, что дроны направлялись на здание регионального управления СБУ.
Стало известно о работе ударных дронов в Николаевской области, а также на оккупированных ВСУ территориях Запорожья и ДНР.
Поражены объекты противника в городах Запорожье, Краматорск и Константиновка. Причём в двух указанных городах Донецкой Народной Республики, находящихся под контролем войск киевского режима, поражение нанесено объектам, на которых накапливались резервы для ведения наступления на фланги под Артёмовском. Напомним, что ранее в Краматорске был поражён объект, на котором находилось множество иностранных наёмников и военных инструкторов.