Два беспилотника неустановленной принадлежности сбиты российской ПВО в районе Новой Москвы

Российские системы ПВО сработали сегодня утром в районе Новой Москвы, сбив несколько беспилотников, также сообщается о работе ПВО в Калужской области.
По предварительной информации, два беспилотника неустановленного типа и принадлежности были сбиты в районе Новой Москвы, системы ПВО сработали примерно в 5 утра. Очевидцы сообщают о двух взрывах в районе села Валуево недалеко от аэропорта Внуково, обращая внимание, что сначала прозвучал глухой, а затем более громкий звук взрыва. Также в небе был виден дым, видимо от подрыва беспилотника. На земле повреждений нет, о пострадавших ничего не сообщается. На место выехали экстренные службы, идет поиск обломков БПЛА.
Еще один беспилотник был сбит в Калужской области, информации о повреждениях и пострадавших не поступало. Подтверждением утреннего инцидента стало закрытие аэропорта Внуково на прием самолетов, все борта переправляются на другие аэродромы Москвы.
По данным российских новостных ресурсов, все три сбитых беспилотника якобы были вертолетного типа. По одним данным, их подавили "средствами РЭБ", по другим, работала ПВО. Также сообщается, что два дрона, летевших в сторону Новой Москвы, упали в поле в районе села Валуево.
Также поступают данные, что еще один беспилотник атаковал административное здание военной части в подмосковной Кубинке, взрыв прозвучал примерно в 4 утра. На земле разрушений нет, о пострадавших не сообщается.
Официальных сообщений от Минобороны на данный момент нет, предположительно, была предпринята новая атака на гражданскую инфраструктуру. Если подтвердится информация, что все дроны были вертолетного типа, то запускались они явно с территории Подмосковья.