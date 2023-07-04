Власти Финляндии собрались модернизировать железную дорогу для ускоренной переброски сил НАТО в сторону России

В настоящее время Финляндия приступила к обновлению своей железной дороги. Главная цель железнодорожной модернизации – создание оптимальных условий на случай необходимости оперативной переброски сил НАТО в сторону России. Об этом сообщает агентство Reuters.Железная дорога, которую начали модернизировать, связывает Финляндию со Швецией. Вопросами ее обновления Хельсинки заинтересовались сразу после начала боевых действий на Украине. Сейчас в НАТО видят в странах Скандинавии единый фланг на случай боевых действий.Когда модернизация ветки железной дороги Лаурила — Торнио — Хапаранда будет завершена, войска НАТО смогут быстрее передвигаться в сторону российской границы. Пока в качестве сроков завершения модернизационных работ на железной дороге называется 2024 год.В случае прямой конфронтации с Россией Финляндия и другие северные страны – члены НАТО будут должны обеспечить контроль альянса над Баренцевым морем и защиту кораблей, доставляющих дополнительные воинские силы альянса.Впрочем, вступление в НАТО создало для Финляндии и дополнительные риски. Ведь в случае прямой конфронтации неизбежно последуют удары ВС РФ по территории Финляндии. Но современные прозападные элиты северных европейских стран совершенно не думают о безопасности своего населения, о подлинных интересах своих государств, и фактически подставляют их в угоду англо-американским геополитическим амбициям. Расплачиваться за утверждение интересов США и Великобритании в итоге придется тем же гражданам Финляндии.