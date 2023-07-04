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Власти Финляндии собрались модернизировать железную дорогу для ускоренной переброски сил НАТО в сторону России

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Власти Финляндии собрались модернизировать железную дорогу для ускоренной переброски сил НАТО в сторону России

В настоящее время Финляндия приступила к обновлению своей железной дороги. Главная цель железнодорожной модернизации – создание оптимальных условий на случай необходимости оперативной переброски сил НАТО в сторону России. Об этом сообщает агентство Reuters.


Железная дорога, которую начали модернизировать, связывает Финляндию со Швецией. Вопросами ее обновления Хельсинки заинтересовались сразу после начала боевых действий на Украине. Сейчас в НАТО видят в странах Скандинавии единый фланг на случай боевых действий.

Когда модернизация ветки железной дороги Лаурила — Торнио — Хапаранда будет завершена, войска НАТО смогут быстрее передвигаться в сторону российской границы. Пока в качестве сроков завершения модернизационных работ на железной дороге называется 2024 год.

В случае прямой конфронтации с Россией Финляндия и другие северные страны – члены НАТО будут должны обеспечить контроль альянса над Баренцевым морем и защиту кораблей, доставляющих дополнительные воинские силы альянса.

Впрочем, вступление в НАТО создало для Финляндии и дополнительные риски. Ведь в случае прямой конфронтации неизбежно последуют удары ВС РФ по территории Финляндии. Но современные прозападные элиты северных европейских стран совершенно не думают о безопасности своего населения, о подлинных интересах своих государств, и фактически подставляют их в угоду англо-американским геополитическим амбициям. Расплачиваться за утверждение интересов США и Великобритании в итоге придется тем же гражданам Финляндии.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Matthew Ross
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9 комментариев
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  1. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 07:44
    0
    Им надо не модернизировать, а разобрать дорогу, мы ведь тоже можем ей воспользоваться в случае наступления. История с Зимней войной может повториться. soldier
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:48
      +1
      неизбежно последуют удары ВС РФ по территории Финляндии
      И наглухо закрыть финнам "пьяный туризм"!
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:46
    0
    Нечего было в НАТО лезть. Теперь кушайте, не обляпайтесь!
  3. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 07:47
    0
    Власти Финляндии собрались модернизировать железную дорогу для ускоренной переброски сил НАТО в сторону России

    Готовятся, гады. Не дает покоя наглосаксам Россия, русскаяземля.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:47
    -1
    В Финляндии колея российская 1520 мм. Они что, собрались перешивать ее на евростандарт с заменой вагонов и тяги?
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 08:20
      0
      А куда они денутся теперь, родимые? Нато – значит, нато!
      Не ценят финны суверенитет.
  5. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 07:48
    +2
    Главная цель железнодорожной модернизации – создание оптимальных условий на случай необходимости оперативной переброски сил НАТО в сторону России. Об этом сообщает агентство Reuters.
    Я проверил — нет, оно об этом не сообщает.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:50
    0
    создание оптимальных условий на случай необходимости оперативной переброски сил НАТО в сторону России.
    Вот так, как говорят в одночасье, Финляндия из некогда более менее адекватной страны Европы превратилась в прямого врага и уже несет угрозу нашей стране. НАТО - клуб самоубийц и вступивший туда должен быть готов в любое время наложить на себя руки (начать воевать с Россией).
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:53
    +2
    Власти Финляндии собрались модернизировать железную дорогу для ускоренной переброски сил НАТО в сторону России
    . Понятно, соседей понесло...
    А вот не фиг было отдавать, выпускать из рук "Кемскую волость", причём ДВАЖДЫ!!!
    Ладно, что сделано, то сделано... теперь только БИТЬ!!! Наотмаш, без пощады и сантиметров!!!
    АУ, Сайменский канал ПЕРЕКРЫЛЛИ??? Кто то клялся... обещал, что перекроют, как только, так сразу!!!