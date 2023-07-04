Рогов: Держащие оборону на Запорожском направлении подразделения ВС России перешли к тактике ответных ударов

Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава. Людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике, который бросает волнами на убой все новые силы

Российские войска на Запорожском направлении перешли к активной обороне, не только отражая попытки противника прорваться, но и контратакуя в ответ. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Подразделения российской армии, держащие оборону в Запорожской области, перешли к тактике ответных контратак, не только отбивая наступление ВСУ, но и выбивая противника с его позиций. При этом наши не бросаются в атаку бездумно, все операции тщательно планируются.- приводит РИА Новости слова Рогова.В настоящее время на запорожском направлении относительное затишье, активно работает артиллерия с обеих сторон, противник предпринимает попытки атак на Васильевском участке, прощупывая нашу оборону, одновременно пытаясь пробить дорогу через минные заграждения. Бои идут в районе Пятихатки, которая так и находится в серой зоне, хотя в Киеве громко заявили о ее захвате.По данным разведки, противник подтянул к линии боевого соприкосновения резервы, провел ротацию подразделений и готовится к новым атакам. Предполагается, что второй этап контрнаступления начнется на этой неделе, Зеленский спешит одержать ряд "побед" перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Наши к встрече готовы.