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Западная пресса попыталась объяснить медленный темп контрнаступления ВСУ: «Минные поля очень плотные»

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Западная пресса попыталась объяснить медленный темп контрнаступления ВСУ: «Минные поля очень плотные»

В настоящее время уже и самым «упертым» сторонникам киевского режима на Западе очевидно, что украинское контрнаступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях фактически провалилось. Но западная пресса до сих пор пытается создать иллюзию того, что неудачи ВСУ связаны лишь с отдельными причинами.


Американский телеканал CNN утверждает, что одним из главных препятствий успешному контрнаступлению являются оборудованные российскими войсками минные поля. Особенно много таких полей на Запорожском направлении.

Минные поля очень плотные

- отмечает телеканал CNN.

Из-за огромного количества мин украинские военные, сообщает американская пресса, могут передвигаться лишь «от дерева к дереву». Собеседник телеканала CNN с позывным «Легион», проходящий службу в одной из частей ВСУ, все же считает действия своего формирования «успешными и эффективными».

В то же время, американская пресса отмечает, что на Западе снижается общественная поддержка оказания военной и финансовой помощи Украине. Западным правительствам предстоит оправдать те вложения, которые они осуществляют в Киев, и, если контрнаступление не завершится успехом, сделать это будет весьма трудно.

Но пока, отмечает CNN, поддержка Украины со стороны Запада кажется непоколебимой. Более того, проблемы ВСУ с контрнаступлением могут стимулировать рост военной поддержки Киева США и европейскими странами, так как они слишком много вложили в Украину, чтобы сейчас идти на попятную.

Медленные темпы контрнаступления уже взялся объяснять и сам председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Он отмечает, что украинские военные очень рискуют, проводя атаки через минные поля. Генерал утверждает, что контрнаступление займет до 10 недель.

Еще одной причиной медленного продвижения ВСУ на Западе называют активную работу российских артиллерии и авиации. Российские самолеты и вертолеты регулярно отрабатывают с воздуха по украинским целям. Кроме того, непрерывно ведется артиллерийский обстрел наступающих украинских формирований.

Что интересно, западные издания предпочитают не писать о высоких потерях ВСУ в личном составе и о том, что у Киева так или иначе истощается мобилизационный ресурс, а демографическая ситуация в стране в перспективе обещает стать просто катастрофической. Но Запад, понятное дело, такие проблемы своих подопечных «ландскнехтов» не волнуют.
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12 комментариев
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 08:08
    +2
    а то,что некоторые оружие видели только в кино-это вообще никого не волнует bully
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:08
    0
    А они чо , расчитывали что мы им ковровую дорожку постелим?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:12
      +2
      «Минные поля очень плотные»
      Дык ВСУшники их прореживают своими конечностями !
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:09
    +2
    Западная пресса попыталась объяснить медленный темп контрнаступления ВСУ: «Минные поля очень плотные»
    Всё их объяснения заключаются в одном "МЫ К ТАКОМУ НЕ ГОТОВИЛИСЬ"!!!
    Ничего не напоминает???
  4. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:17
    +2
    На войне как на войне. Никто поблажек делать не будет. При планировании наступления нужно учитывать все факторы. Понадеялись на авось, результат соответствующий.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:31
    0
    украинское контрнаступление

    уже в кавычки ставить надо.... lol суперпуперконтрнаступ.... wassat
  6. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:31
    0
    я не понял,а шо,натовская техника,тоже на минах взрывается....)
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:43
      0
      Только если в неё рогуля посадить. А если негра, то нет.
  7. Люмира
    Люмира Сегодня, 08:33
    0
    Еще бы попросили мины не ставить)))
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:33
    +1
    Судя по просачивающейся в СМИ информации - планированием операций для бандервцев занимаются западные специалисты. Вот их пусть и благодарят в первую очередь. А нашим планировщикам надо придумывать новые фишки - как не дать бандерлогам преодолевать наши миннные поля при второй волне контрнаступа.
  9. Тестов
    Тестов Сегодня, 08:45
    0
    "Американский телеканал CNN утверждает, что одним из главных препятствий успешному контрнаступлению являются оборудованные российскими войсками минные поля." и " Еще одной причиной медленного продвижения ВСУ на Западе называют активную работу российских артиллерии и авиации." - всё это заставило вспомнить старинную русскую про плохого танцора, которому что-то мешает...
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:46
    0
    Нас опять назвали "варварами" и "дикарями"? А утюжить свадьбы, по мнению наты - толерантно, типа гуманитарная интервенция.