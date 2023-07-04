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Палестина прекратила любые отношения с Израилем из-за событий в Дженине

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Палестина прекратила любые отношения с Израилем из-за событий в Дженине

Палестинская автономия прекращает любые контакты с Израилем в связи с вводом израильских войск в город Дженин. Об этом сообщается в заявлении, принятом на совещании палестинских властей в Рамалде.


Официальный представитель автономии Набиль Абу Рудейна заявил, что Израиль не выполнил договоренности о координации действий с Палестиной в сфере безопасности. Он подчеркнул, что существующие соглашения с Израилем в данной сфере являются бесполезными, фактически их больше нет. Поэтому даже в сфере безопасности Палестина планирует сократить контакты с представителями израильских властей и силовых структур.

Напомним, что ранее Армия обороны Израиля приступила к военной операции в палестинском городе Дженин. В этот населенный пункт было введено более 200 танков и бронемашин израильской армии. Перед этим Израиль нанес удары по лагерю палестинских беженцев в окрестностях города, вследствие чего погибли не менее 5 человек, десятки людей были ранены.

Израиль объясняет свои действия необходимостью борьбы с «террористами», которые атакуют его территорию со стороны Палестинской автономии. Интересно, что явные нарушения Израилем прав человека в отношении палестинского населения не встречают никакой реакции со стороны так называемого «мирового сообщества».

Страны Запада не обращают внимания на нанесение израильской авиацией регулярных ударов по лагерям палестинских беженцев, а также по территории суверенной Сирии. Естественно, что израильские власти пользуются таким попустительством и ведут себя в отношении близлежащих арабских стран и палестинского населения так, как им заблагорассудится.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Israel Defense Forces
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5 комментариев
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  1. tsvetkov1274
    tsvetkov1274 Сегодня, 08:22
    +2
    Алла с максимкой уже вещи собирают.. уедут в знак протеста request
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:31
      +2
      Точно, намечается исход неполживых. Они же не могут жить в воюющей стране, придётся перебраться куда-нибудь ещё.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 08:31
    0
    200 танков wassat ? Найдите там на кадрах не то что один танк, а один Бтр. Операция проводилась жандармерией и там были бронированые джипы.
  3. Elektric
    Elektric Сегодня, 08:33
    0
    Сионисты в своём репертуаре! Все кругом им виноваты! Упорно не хотят в зеркало глянуть!
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:41
    0
    Напомним, что ранее Армия обороны Израиля приступила к военной операции в палестинском городе Дженин. В этот населенный пункт было введено более 200 танков и бронемашин израильской армии. Перед этим Израиль нанес удары по лагерю палестинских беженцев в окрестностях города, вследствие чего погибли не менее 5 человек, десятки людей были ранены.
    Украинская тематика израильтянам порядком надоела и стена плача плача зарыдала с новой силой...