Палестина прекратила любые отношения с Израилем из-за событий в Дженине

Палестинская автономия прекращает любые контакты с Израилем в связи с вводом израильских войск в город Дженин. Об этом сообщается в заявлении, принятом на совещании палестинских властей в Рамалде.
Официальный представитель автономии Набиль Абу Рудейна заявил, что Израиль не выполнил договоренности о координации действий с Палестиной в сфере безопасности. Он подчеркнул, что существующие соглашения с Израилем в данной сфере являются бесполезными, фактически их больше нет. Поэтому даже в сфере безопасности Палестина планирует сократить контакты с представителями израильских властей и силовых структур.
Напомним, что ранее Армия обороны Израиля приступила к военной операции в палестинском городе Дженин. В этот населенный пункт было введено более 200 танков и бронемашин израильской армии. Перед этим Израиль нанес удары по лагерю палестинских беженцев в окрестностях города, вследствие чего погибли не менее 5 человек, десятки людей были ранены.
Израиль объясняет свои действия необходимостью борьбы с «террористами», которые атакуют его территорию со стороны Палестинской автономии. Интересно, что явные нарушения Израилем прав человека в отношении палестинского населения не встречают никакой реакции со стороны так называемого «мирового сообщества».
Страны Запада не обращают внимания на нанесение израильской авиацией регулярных ударов по лагерям палестинских беженцев, а также по территории суверенной Сирии. Естественно, что израильские власти пользуются таким попустительством и ведут себя в отношении близлежащих арабских стран и палестинского населения так, как им заблагорассудится.