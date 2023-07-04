Российский военнослужащий получил 1 миллион рублей от певца Григория Лепса за уничтоженный танк Leopard ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации с позывным «Веном» заявил, что он получил от народного артиста России певца Григория Лепса 1 миллион рублей в качестве премии за уничтожение танка Leopard немецкого производства, находившегося на вооружении ВСУ.
Как подчеркнул в своем обращении военнослужащий, он выражает огромную благодарность всем участникам акции, которые не словом, а делом доказывают свою любовь к Родине. В доказательство своих слов «Веном» продемонстрировал толстую пачку пятитысячных купюр, полученных от музыканта.
Факт получения бойцом крупной денежной премии подтвердил и депутат Народного совета Луганской Народной Республики Виталий Кишкинов. Он подчеркнул, что танк Leopard действительно был подбит данным российским военнослужащим.
Я ответил за свои слова
- прокомментировал выплату денежной премии российскому бойцу певец Григорий Лепс, который опубликовал видео с военнослужащим в своем Telegram-канале.
Напомним, что в июне на неформальной встрече, которая состоялась после завершения Петербургского международного экономического форума Григорий Лепс, а также Николай Басков, Елена Север, Владимир Киселев, Юлия Барановская выступили с инициативой о выплате российским военнослужащим и гражданам денежных премий в размере 1 миллион рублей за подбитые единицы западной военной техники, включая танки Leopard и Abrams (после появления последних).