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В Чехии прошла демонстрация цыган, требующих защиты от украинских беженцев

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В Чехии прошла демонстрация цыган, требующих защиты от украинских беженцев

С началом конфликта на Украине миллионы беженцев из этой страны бежали в европейские страны. Большинство приняли соседние с Украиной государства Евросоюза.


Однако конфликт вокруг Украины затянулся и от украинских беженцев, которых поначалу радушно приняли европейцы, теперь в странах Европы стали уставать. Ярким свидетельством этому является то, что цыгане начали возмущаться нахождением рядом с ними украинских беженцев, ведущих себя агрессивно.

Как стало известно, в чешском городе Пардубице, что в ста километрах к востоку от Праги, цыгане вышли на марш протеста против произвола приезжих с Украины. Сообщается о нескольких сотен цыган, которые съехались в этот город со всей Чехии, включая и такие отдалены города как Брно и Острава.

Причиной цыганского марша стал недавний инцидент, когда один представитель этой национальности был ранен в ходе драки с тремя украинцами. Вышедшие на протест цыгане требовали защитить их от уроженцев Украины. Марш прошёл под лозунгами «Безопасность», «Украину домой» и «Здесь наш дом».

В августе прошлого года чешские власти сообщали, что на территории страны находятся до полумиллиона украинских беженцев. Это притом, что численность населения самой Чехии - около 10,5 млн. Проблема в том, что ещё до конфликта многие украинцы мечтали уехать в благополучную Европу, и теперь, когда мечта свершилась, назад ехать мало кто хочет, даже если мирная жизнь наладится.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал «Пул √3»/скриншот видео
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1 комментарий
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:44
    0
    Вам сказали- кормить... вот и кормите, вам сказали- терпеть вот и терпите.... терпилы..... wassat