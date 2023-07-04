Думаю, что многие страны перед саммитом подпишут документ, в котором будет содержаться обещание помочь Украине защититься от любого нападения России в будущем

Украина может получить гарантии безопасности до вступления в НАТО, многие страны готовы подписать обязательства по защите Киева от нападений Москвы. С таким мнением выступил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.Подвизавшийся в качестве советника в Киеве Расмуссен активно продвигает идею принятия Украины в НАТО, в мае экс-генсек и глава офиса Зеленского Ермак создали специальную консультативную группу по разработке предложений по гарантиям безопасности для Украины. На данный момент Расмуссен выступает за предоставление гарантий без членства Украины в НАТО, хотя само членство было бы лучше.По словам экс-генсека, несколько стран Европы уже сейчас готовы подписать обязательства по защите Украины от будущих нападений России. По-видимому, на данный конфликт Запад распространять гарантии не хочет, поскольку это будет означать открытое вмешательство. За предоставление гарантий, по словам Расмуссена, из "больших игроков" выступают США, Великобритания и Франция, не считая более мелкие страны типа Прибалтики, которые всегда "за".- заявил он.Между тем, сам Зеленский хочет не гарантий, которые на сегодняшний день ничего Украине не дадут, а членства в НАТО, поскольку став участником альянса, Киев получает те же самые гарантии, но уже от всех стран НАТО, а также 5 статью устава организации "О коллективной обороне". Это и есть основная цель киевского режима - втянуть НАТО в конфликт на своей стороне, а там уже куда кривая выведет.