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Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен: Многие страны Запада готовы предоставить Украине гарантии безопасности

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Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен: Многие страны Запада готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Украина может получить гарантии безопасности до вступления в НАТО, многие страны готовы подписать обязательства по защите Киева от нападений Москвы. С таким мнением выступил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.


Подвизавшийся в качестве советника в Киеве Расмуссен активно продвигает идею принятия Украины в НАТО, в мае экс-генсек и глава офиса Зеленского Ермак создали специальную консультативную группу по разработке предложений по гарантиям безопасности для Украины. На данный момент Расмуссен выступает за предоставление гарантий без членства Украины в НАТО, хотя само членство было бы лучше.

По словам экс-генсека, несколько стран Европы уже сейчас готовы подписать обязательства по защите Украины от будущих нападений России. По-видимому, на данный конфликт Запад распространять гарантии не хочет, поскольку это будет означать открытое вмешательство. За предоставление гарантий, по словам Расмуссена, из "больших игроков" выступают США, Великобритания и Франция, не считая более мелкие страны типа Прибалтики, которые всегда "за".

Думаю, что многие страны перед саммитом подпишут документ, в котором будет содержаться обещание помочь Украине защититься от любого нападения России в будущем

- заявил он.

Между тем, сам Зеленский хочет не гарантий, которые на сегодняшний день ничего Украине не дадут, а членства в НАТО, поскольку став участником альянса, Киев получает те же самые гарантии, но уже от всех стран НАТО, а также 5 статью устава организации "О коллективной обороне". Это и есть основная цель киевского режима - втянуть НАТО в конфликт на своей стороне, а там уже куда кривая выведет.
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17 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 08:56
    +2
    сам Зеленский хочет не гарантий
    Сейчас у Зеленского одна дорожка - кокаиновая. С перекрёстком, светофором, рязвязками... А по праздникам - две.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:58
    0
    Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен: Многие страны Запада готовы предоставить Украине гарантии безопасности
    . Дурилаа известная, на него внимания никто не обращает... в общем, полезный дурачек", для всяких выбросов.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:00
    +1
    Сейчас всю неделю будет у них этот треш,вперемешку с порнодрамой.В итоге,как в песне у Лебединского "Прошла любовь,завяли помидоры.А вместе с помидорами завяли огурцы..."
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:01
    0
    "Я на тебе женюсь...., но потом", устроит ли такой сценарий "невесту" на сносях?
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:02
    0
    НАТО не знает как избавиться от чубатых попрошаек.
  6. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:05
    0
    Обычно, в отставке, все их политики резко становятся более - менее адекватными...
    Андерс Фог Расмуссен - нет.
    Или исключение только подтверждает правило? recourse
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:11
    0
    многие страны готовы подписать обязательства по защите Киева от нападений Москвы
    Только каждая готовая к этому страна будет подписывать обязательства от себя и гарантировать свою "защиту Украине" не ссылаясь на НАТО. Т.е. если эта страна решит ввязаться в новый конфликт, то будет действовать самостоятельно и пресловутая 5 ст. Устава НАТО задействована не будет. Просто Расмуссена уже подзабыли, вот он и старается, пыхтит напоминая о себе. Да и в Киеве очевидно неплохо платят, как советнику, а отрабатывать хоть иногда деньги необходимо.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:16
    +1
    Расмуссен - это недоумок еще похлеще Столтенберга. Если у Столтенберга хоть изредка видна хоть
    какая-то отдаленная работа мысли - то Расмуссен, это классический , которому голова нужна только, чтобы в неё класть еду.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
      +1
      Петр_Колдунов (Петр)
      Сегодня, 09:16
      НОВЫЙ
      0
      Расмуссен - это недоумок еще похлеще Столтенберга. ...
      Таки да. Сапоги, с обоих, можно сшить одинаковые. wink
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:22
    +1
    Расмуссен
    Вылезла подколодная... Давненько не было. Видимо, где то ему снова что то карячится . bully
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:26
    0
    Запад этими своими "гарантиями" пытается давить нам нас и хочет уступок.
    Почем Лавров не скажет им прямо - идите на.... (лесом), это наша корова и мы её будем доить!
    Дипломатия умерла, да и была ли она....
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:28
    -1
    Какая разница, что думают и какие планы строят по вступлению в нато бандерогеи и европейские кураторы. Значение имеет, что по этому поводу думают и планируют в фашингтоне.
  12. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:30
    +1
    Чего стоят такие гарантии, Янукович прочувствовал на своей шкуре, ели живой остался.
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:32
    +1
    Многие страны Запада готовы предоставить Украине гарантии безопасности

    Главное, кто потом даст гарантии гарантирующим?!
  14. pashtet04
    pashtet04 Сегодня, 10:05
    0
    Этот экс Генсек просто воздух колотит. Как Украине дать гарантии от нападения Москвы, если уже идёт СВО которое проводит Москва ? Только если дать гарантии и мнгновенно вступить в войну.
    Украину в НАТО только на словах берут, потому что реально может они и хотят войны, но вот потянут ли они её ? Потому что гарантии, или вступление - это прямое столкновение с Россией. И они это прекрасно понимают. Им выгодно чтобы за них кто-то воевал их оружием, деньгами, но не жизнями Европейцев и их политиков. И СВО это показало почти сразу. Хотя до этого они всё отрицали и говорили что они тут не учавствуют и это Украина сама. СВО вообще очень много масок сорвала с "Партнеров".
  15. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:32
    0
    Украина получит гарантии безопасности и контингент НАТО тут же, после заключения перемирия
  16. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:44
    0
    Of course this script was already written under pressure from America.
    You just have to pack it nicely to be able to sell it to ordinary citizens and business people