ВС РФ выбили ВСУ из занятых в прошлые сутки окопов у села Работино на Запорожском направлении

По состоянию на утро 4 июля 2023 года продолжались ожесточенные бои на Запорожском направлении. На Ореховском участке фронта ВС РФ выбили ВСУ из занятых в прошлые сутки окопов у села Работино. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.Кроме того, артиллерия ВС РФ ведет обстрелы украинских позиций в Белогорье, Гуляйполе, Ольговском. Вблизи села Пятихатки также продолжаются бои и артиллерийские дуэли ВС РФ и ВСУ.На Южно-Донецком направлении украинские формирования прорвались к Приютному, но в районе н.п. Старомайорское и Новодонецкое атаки ВСУ были отбиты российскими войсками. Артиллерия ВС РФ ведет огонь по позициям украинских формирований в Новодаровке, Угледаре, Водяном и ряде других населенных пунктов.В Марьинке и под Авдеевкой продолжаются штурмовые действия российских войск. ВС РФ наносят удары по украинским позициям в Новомихайловке, Победе, Курахове, Первомайском и Бердычах, тогда как украинские войска обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, находящиеся под контролем российских войск.Непростая ситуация и на Артемовском направлении. Здесь наши войска атаковали украинские позиции со стороны Берховки и в сторону Миньковки, а ВСУ предпринимали атаки в районе Курдюмовки и Клещеевки, а также у Озаряновки. Российская артиллерия продолжает обстрелы украинских пунктов дислокации вблизи линии фронта, в Часовом Яре и других населенных пунктах.Наконец, продолжаются бои на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, в частности ВС РФ обстреливают украинские позиции в Белогоровке, Новолюбовке, Торском. На Кременском участке российская армия отбила попытку атаки ВСУ с участием бронетехники. Кроме того, атаки противника были отражены в районе населенного пункта Невское.На Херсонском направлении, как сообщают военкоры, тяжелые бои идут в районе Антоновского моста. Противник предпочитает действовать здесь малыми десантными группами, наши войска ведут по нему артиллерийский огонь.