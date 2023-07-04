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ВС РФ выбили ВСУ из занятых в прошлые сутки окопов у села Работино на Запорожском направлении

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ВС РФ выбили ВСУ из занятых в прошлые сутки окопов у села Работино на Запорожском направлении

По состоянию на утро 4 июля 2023 года продолжались ожесточенные бои на Запорожском направлении. На Ореховском участке фронта ВС РФ выбили ВСУ из занятых в прошлые сутки окопов у села Работино. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.


Кроме того, артиллерия ВС РФ ведет обстрелы украинских позиций в Белогорье, Гуляйполе, Ольговском. Вблизи села Пятихатки также продолжаются бои и артиллерийские дуэли ВС РФ и ВСУ.

На Южно-Донецком направлении украинские формирования прорвались к Приютному, но в районе н.п. Старомайорское и Новодонецкое атаки ВСУ были отбиты российскими войсками. Артиллерия ВС РФ ведет огонь по позициям украинских формирований в Новодаровке, Угледаре, Водяном и ряде других населенных пунктов.


В Марьинке и под Авдеевкой продолжаются штурмовые действия российских войск. ВС РФ наносят удары по украинским позициям в Новомихайловке, Победе, Курахове, Первомайском и Бердычах, тогда как украинские войска обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, находящиеся под контролем российских войск.

Непростая ситуация и на Артемовском направлении. Здесь наши войска атаковали украинские позиции со стороны Берховки и в сторону Миньковки, а ВСУ предпринимали атаки в районе Курдюмовки и Клещеевки, а также у Озаряновки. Российская артиллерия продолжает обстрелы украинских пунктов дислокации вблизи линии фронта, в Часовом Яре и других населенных пунктах.

Наконец, продолжаются бои на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, в частности ВС РФ обстреливают украинские позиции в Белогоровке, Новолюбовке, Торском. На Кременском участке российская армия отбила попытку атаки ВСУ с участием бронетехники. Кроме того, атаки противника были отражены в районе населенного пункта Невское.

На Херсонском направлении, как сообщают военкоры, тяжелые бои идут в районе Антоновского моста. Противник предпочитает действовать здесь малыми десантными группами, наши войска ведут по нему артиллерийский огонь.
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4 комментария
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  1. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 09:41
    +1
    Кто там позавчера заранее расписался в ликвидации плацдарма у Антоновского моста? Сальдо, ау!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:53
      0
      В данной фронтовой ситуации,прогнозировать и утверждать-дело тухлое.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 10:25
        0
        Вот из таких новостей и узнаёшь, что ВСУ, оказывается, подошли к Работино. При этом держа в уме, что утверждение насчёт "выбили" может оказаться, мягко говоря, преувеличением, как это часто бывает.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:54
      0
      Цитата: invisible_man
      Кто там позавчера заранее расписался в ликвидации плацдарма у Антоновского моста? Сальдо, ау!

      А разве в новости говорилось о плацдарме?
      На Херсонском направлении, как сообщают военкоры, тяжелые бои идут в районе Антоновского моста

      Речь идёт о наличии тяжёлых боёв, но не говорится о наличии плацдарма. Это могут быть как и бд с дрг, так и попытках вс рф закрепиться, создав укрепрайон у антоновского моста, под обстрелом с правого берега.