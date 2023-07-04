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Саудовская Аравия продлила решение о сокращении добычи нефти

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Саудовская Аравия продлила решение о сокращении добычи нефти

Власти Саудовской Аравии продолжают проводить в нефтяной отрасли политику, которая так раздражает администрацию Джо Байдена. Речь идёт о сокращении добычи нефти, что ведёт к росту цен на чёрное золото или как минимум не даёт им падать.


Еще 4 июня этого года в штаб-квартире ОПЕК+ в Вене прошла встреча участников организации, на которой представитель Саудовской Аравии заявил о том, что его страна добровольно сократит суточную добычу нефти на 1 млн баррелей в течение июля.

И вот, когда прошёл месяц после принятия данного решения, Эр-Рияд заявляет о продлении сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей до конца лета. Данную информацию распространило Саудовское агентство печати, ссылаясь на источник в Минэнерго страны.

Кроме того, ранее власти королевства объявили о дополнительном сокращении добычи еще на полмиллиона баррелей в сутки. Таким образом, в августе Саудовская Аравия сократит добычу нефти на полтора миллиона баррелей в сутки, а общий объём суточной добычи составит 9 миллионов баррелей.

Отмечается также, что и это решение может быть продлено при необходимости на более длительный срок. В Эр-Рияде объясняют эти меры стремлением поддержать стабильность нефтяного рынка.
Использованы фотографии:
neftegaz.ru
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3 комментария
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  1. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 10:06
    0
    Тем временем США вовсю используют своё влияние среди стран Южной Америки, чтобы нарастить добычу нефти. Параллельно в некоторых странах, таких, как Аргентина, подконтрольные янки СМИ призывают вмешаться в украинский конфликт, чтобы заслужить коврижки от "богатых соседей" (понятно кто это), и "утвердиться на мировой арене", т.е. послать войска. Российскому МИДу есть чем заняться в ЮА.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:17
    0
    Речь идёт о сокращении добычи нефти, что ведёт к росту цен

    Если где- то убыло, эначит где- то прибыло.... закон сохранения вещества... smile
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:24
    0
    Саудовская Аравия продлила решение о сокращении добычи нефти
    . Вопрос... хотят цену поднять или объективные причины, т. е. сокращение потребление сырья, потому что нет потребности выпускать продуктов переработки, больше чем надо.