Саудовская Аравия продлила решение о сокращении добычи нефти

Власти Саудовской Аравии продолжают проводить в нефтяной отрасли политику, которая так раздражает администрацию Джо Байдена. Речь идёт о сокращении добычи нефти, что ведёт к росту цен на чёрное золото или как минимум не даёт им падать.Еще 4 июня этого года в штаб-квартире ОПЕК+ в Вене прошла встреча участников организации, на которой представитель Саудовской Аравии заявил о том, что его страна добровольно сократит суточную добычу нефти на 1 млн баррелей в течение июля.И вот, когда прошёл месяц после принятия данного решения, Эр-Рияд заявляет о продлении сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей до конца лета. Данную информацию распространило Саудовское агентство печати, ссылаясь на источник в Минэнерго страны.Кроме того, ранее власти королевства объявили о дополнительном сокращении добычи еще на полмиллиона баррелей в сутки. Таким образом, в августе Саудовская Аравия сократит добычу нефти на полтора миллиона баррелей в сутки, а общий объём суточной добычи составит 9 миллионов баррелей.Отмечается также, что и это решение может быть продлено при необходимости на более длительный срок. В Эр-Рияде объясняют эти меры стремлением поддержать стабильность нефтяного рынка.