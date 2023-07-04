Зеленский призвал Байдена дать разрешение руководству НАТО принять Украину в альянс

Президент США является лицом, которое принимает решение – будет Украина в НАТО или нет (...) приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат. Очень важно, чтобы Украина получила приглашение сейчас

Решение о принятии Украины в НАТО зависит от Байдена, поэтому Украина хотела бы, чтобы американский президент пригласил Киев вступить в альянс. Об этом заявил Зеленский.Зеленский дал очередное интервью иностранным медиа, на этот раз он побеседовал с представителями американского телеканала CNN. Основной темой, как не трудно было догадаться, было возможное вступление Украины в НАТО. Киевский сиделец сразу заявил, что принятие Киева в альянс полностью зависит от Байдена, поскольку только американский президент имеет право принимать такие решения. Он призвал американского лидера дать разрешение НАТО на вступление Украины в альянс прямо сейчас.- заявил Зеленский добавив, что понимает нежелание некоторых стран принимать Украину в альянс пока длится конфликт с Россией. Однако это не влияет на желание Киева все же получить официальное приглашение в НАТО.Как уже неоднократно заявляли в Киеве, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Зеленский хочет получить официальный ответ на отправленную еще в сентябре прошлого года заявку на вступление в НАТО. Если этого не произойдет, то ехать туда ему нет никаких причин, такое решение озвучили в офисе президента Украины.В альянсе же продолжают уверять, что Киев непременно станет членом НАТО, двери для Украины открыты, но решения озвучивать не хотят. Как заявил Йенс Столтенберг, вступление в НАТО Украине не светит, по крайней мере, до окончания конфликта. Такое же мнение высказывают многие западные политики.