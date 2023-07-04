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Зеленский призвал Байдена дать разрешение руководству НАТО принять Украину в альянс

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Зеленский призвал Байдена дать разрешение руководству НАТО принять Украину в альянс

Решение о принятии Украины в НАТО зависит от Байдена, поэтому Украина хотела бы, чтобы американский президент пригласил Киев вступить в альянс. Об этом заявил Зеленский.


Зеленский дал очередное интервью иностранным медиа, на этот раз он побеседовал с представителями американского телеканала CNN. Основной темой, как не трудно было догадаться, было возможное вступление Украины в НАТО. Киевский сиделец сразу заявил, что принятие Киева в альянс полностью зависит от Байдена, поскольку только американский президент имеет право принимать такие решения. Он призвал американского лидера дать разрешение НАТО на вступление Украины в альянс прямо сейчас.

Президент США является лицом, которое принимает решение – будет Украина в НАТО или нет (...) приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат. Очень важно, чтобы Украина получила приглашение сейчас

- заявил Зеленский добавив, что понимает нежелание некоторых стран принимать Украину в альянс пока длится конфликт с Россией. Однако это не влияет на желание Киева все же получить официальное приглашение в НАТО.

Как уже неоднократно заявляли в Киеве, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Зеленский хочет получить официальный ответ на отправленную еще в сентябре прошлого года заявку на вступление в НАТО. Если этого не произойдет, то ехать туда ему нет никаких причин, такое решение озвучили в офисе президента Украины.

В альянсе же продолжают уверять, что Киев непременно станет членом НАТО, двери для Украины открыты, но решения озвучивать не хотят. Как заявил Йенс Столтенберг, вступление в НАТО Украине не светит, по крайней мере, до окончания конфликта. Такое же мнение высказывают многие западные политики.
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:40
    +1
    Иди к раскольникам,может они чем помогут.. sadДела ,похоже плохи у него
  2. K._2
    K._2 Сегодня, 09:40
    +4
    Наркоман думает, что сейчас реально его примут в нату и они сломя голову бросятся воевать за него? Думаю, там многие уже думают, как бы соскочить мягко с этой темы, не обидев Штаты.
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 09:53
      0
      ...как бы соскочить мягко с этой темы, не обделав штаны.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:41
    +4
    Это... высокое стремление Зеленьського в НАТО - прекрасный пример выхода из безвыходной ситуации им. И. Сусанина:
    "Выходя из безвыходной ситуации, сделай её (ситуацию) безвыходной для всех." (с)
  4. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:42
    +3
    Зеля никак не поймет, что брать их в НАТО это вешать себе хомут на шею. Украина и так выпоняет все требования НАТО, а НАТО за это ответственности не несут.
    Спрашивается: зачем козе баян?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:42
    0
    Во как, а у шведов чего-то не задалось..... В ЕС впускать или нет тоже самоходный дед будет решать? Поспешать однако надо, время идет и срок уже близенько, а не ровен час спишут чумадедеа подчистую?
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 10:18
      0
      не ровен час спишут чумадедеа подчистую

      Ну одного спишут другого поставят. В итоге то ни чего не изменится.
  6. Седов
    Седов Сегодня, 09:44
    +3
    Киевский сиделец сразу заявил, что принятие Киева в альянс полностью зависит от Байдена, поскольку только американский президент имеет право принимать такие решения. Он призвал американского лидера дать разрешение НАТО на вступление Украины в альянс прямо сейчас.
    Так тебе осталось ему только в колени упасть и заплакать. В ..опу его поцелуй до кучи. С наступом не катит, времени все меньше. Иди в Лавру молись, которую ты распродал, гнид@..
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:47
    +1
    Сразу пришел на ум анекдот:
    Муж с женой в кровати.
    -Ну, возьми меня, возьми!
    -Спи, я никуда не еду.
  8. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 09:48
    +2
    Зеленский призвал Байдена
    Скоро дождёмся заголовка - "Зеленский приказал Байдену..." laughing
  9. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 09:49
    +1
    похоже упырь понял что его скоро могут повесить за ноги вместе с его выкидышами как одного известного персонажа в прошлом
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 09:50
    0
    Зеленский призвал Байдена дать разрешение руководству НАТО принять Украину в альянс
    Зе точно, тот 1000 еврей, который умом не блещет...так "спалить контору" ... У вас же там "демократия"... laughing
  11. 76СССР
    76СССР Сегодня, 09:54
    0

    Не любитель эстрадной клоунады, но навеяло...
  12. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:55
    0
    Сейчас этому pobrecito* ненавязчиво, в лучших традициях европейской бюрократии объяснят, что у США и соответственно президента этой территории нет никаких единоличных прав принимать кого-либо в НАТО - штаб-квартира этой коммерческой шарашки находится в бельгийском населённом пункте Брюсселе - вот все вопросы к бельгийцам, стоп, минуточку - рулит шарашкой норвежец - так все вопросы к норвежцам, кстати, Эрдоган против - так все вопросы к туркам... И будет зеля бегать от одного большого дядьки до другого пока до него не дойдёт, что воевать за Украину никто и никогда не будет, а вот Украине придётся воевать до последнего украинца непонятно за что, так как финал всем уже давно ясен и понятен.
    pobrecito - убогий (исп.)
  13. HAM
    HAM Сегодня, 09:55
    0
    "Ты отказала мне три раза...вот такая ты зараза,НАТОчка моей мечты....!"
  14. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:56
    0
    Обкурился...... Не по чину берет.
    Твоя работа :"бери hohliv больше, бросай в топку дальше"......
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:02
      +1
      Да на одном уровне... один нюхнул, второй с деменцией.... wink
  15. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:56
    -1
    Добром это не кончится потому, что конца этому е видно даже в теории....
    «В нас стреляют - мы отвечаем»...Вот такая ситуация декларируется по каналу «РОССИЯ 1»...
    Такое впечатление, что российскую власть больше заботят предстоящие выборы, которые они в честном варианте выиграть не смогут. А в результате гибнут российские граждане (причём самые лучшие), продолжается «раздербан» записанных в собственность природных ресурсов России и обнищание россиян. приходит усталость от всех обещаний, посулов, прорывов и этого бреда, которому нет никакого объяснения.
    Посмотрите и вспомните, кто решил, что всё забыто:
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  16. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:00
    +1
    Точно....
    призвал
    ?
    Не приказал, не....? lol
  17. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 10:08
    0
    Дедушка Джозеф, может, и разрешит. А вот дядя Витя, который Орбан, возьмет, да и не согласится. И где тогда будет дедушка Джозеф? Правильно, в дупе. А он этого как раз что то не хочет. Поэтому дедушка Джозеф не даст согласия . Он хоть и самоходный, но еще остатки мозга как то сохранил. Опять же, наверное, и Ярсом по голове на старости лет получить не хочет.
  18. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 10:09
    0
    Зеленский раскрыл секрет Полишинеля: в НАТО решения принимаются не коллективно, а по воле США. А мы-то и не знали ...
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:20
    0
    Зеленский призвал Байдена дать разрешение руководству НАТО принять Украину в альянс
    . Прикольно... позу, позу надо правильную принять и зацеловать то, что надо.
  20. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:24
    0
    Of course his chessboard is empty...
    And a total new era wil start, terror attacks
    Guerrilla warfare.. and scripted (NATO) drone attacks and attacks on nuclear power plants..and attempted assassinations of influential business people and people in the political system
    All my predictions have come true so far..
  21. К-50
    К-50 Сегодня, 10:24
    0
    Зеленский призвал Байдена дать разрешение руководству НАТО принять Украину в альянс

    Там вообще-то коллегиально требуется принять решение и оно в "разрешениях" не нуждается.
    Впрочем понятно, что нынешняя ур Каина действует только по забугорным подталкиваниям, а не нуждами своего населения, то и от других тоже ждёт.
  22. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:25
    0
    Комар З-З-З-З-З прямо приглашает НАТО на минные поля под Запорожьем. Губу раскатал.