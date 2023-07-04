Аэропорт Внуково возобновил работу после инцидентов с дронами к востоку от Москвы

Аэропорт Внуково возобновил свою работу после ранее введенных временных ограничений, касающихся приема и выпуска самолетов.
Как сообщает пресс-служба Росавиации, аэропорт Внуково в настоящее время функционирует в штатном режиме, однако около 14 рейсов были перенаправлены в другие московские аэропорты.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в небе над Новой Москвой и Московской областью накануне ночью была зафиксирована попытка атаки при помощи беспилотников. В результате все БПЛА были уничтожены. О каких-либо жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщается.
В сообщении Минобороны говорится, что попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на территории Новой Москвы и Московской области при помощи пяти беспилотников была успешно предотвращена.
В ведомстве отметили, что четыре беспилотника противника были уничтожены на территории Новой Москвы при помощи средств ПВО. Пятый БПЛА удалось подавить средствами РЭБ, в результате чего дрон потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что попытка киевского режима атаковать район, в котором расположены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых аэропорт, который принимает в том числе и рейсы из-за рубежа, является очередным актом терроризма.
С учетом того, что для совершения терактов Зеленский использует поставленные Западом или закупленным на западные деньги вооружением, эти действия безусловно являются международным терроризмом.
Захарова также добавила, что все мировое сообщество должно прийти к осознанию того, являющиеся постоянными членами СБ ООН США, Британия и Франция также являются спонсорами террористического режима.