Дайте Украине шанс победить – если не в этом году, то в конечном итоге

Сегодня исполнился месяц как украинская армия начала много раз отложенное и широко разрекламированное «контрнаступление». Реальных успехов, кроме нескольких сотен метров «отвоеванной» территории и десятка хуторов, где удалось ценой огромных потерь водрузить жовто-блакитный флаг, ВСУ не имеют. На этом фоне западная пропаганда как может пытается то ли оправдать, то ли приободрить киевских правителей,а заодно и своих обывателей, продолжать верить в победу Украины, слабость России и все такое прочее.Профессор Пусанского национального университета Роберт Келли в статье для интернет-издания 19FortyFive считает, что хотя блицкриг Украины откровенно не задался, ей следует «дать второй шанс», и тогда Киев непременно сумеет победить. По крайней мере, дальнейшие военные действия затяжного характера явно не в интересах России, они истощают страну, пытается убедить своего читателя автор.Неудачи ВСУ на фронте усилили позиции тех западных политиков, которые призывают к дипломатическому решению конфликта. Их аргументы заключаются в том, что в текущей ситуации военное противостояние явно зашло в тупик. В случае, если США прекратят поддержку Украины, ее поражение станет неизбежным. Келли не согласен с такой трактовкой, он считает, что ситуация пока еще далека от этого, приводя свои аргументы.Во-первых, убеждает профессор, контрнаступление украинской армии длится «всего несколько недель». Пока что ВСУ прощупывают слабые места в российской обороне и не задействовали свои основные резервы. Как только брешь будет обнаружена, тогда ВСУ и обрушатся с полной силой на позиции ВС РФ, убеждает себя и своих читателей Келли.Во-вторых, ожидание западных союзников Киева по поводу блицкрига является заблуждением. Столь масштабные военные кампании не могут происходить быстро, по щелчку пальцев. Конечно, власти США хотят, чтобы успехи украинской армии соответствовали «избирательному календарю», но так не бывает, у военной кампании на Украине своя логика, объясняет профессор.В-третьих, явно повторяя мантры киевских правителей продолжает Келли, помощь Запада не столь масштабная, как это бы требовалось для удачного наступления на достаточно сильную российскую армию. У ВСУ все еще нет истребителей, дальнобойных ракет, не хватает боеприпасов, да и с тяжелой наступательной техникой тоже не все хорошо. К тому же, сетует профессор, Запад запрещает Киеву наносить удары вглубь российской территории, что позволяет ВС РФ спокойно сосредотачивать резервы и беспрепятственно выстраивать снабжение своей армии.Далее Келли вообще обвиняет всех, кто поддерживает идеи мирного завершения конфликта не просто в предательстве западных идеалов и защиты свободы Украины, но и в прямом пособничестве «режиму Путина». Российского президента он называет «прямой угрозой европейской безопасности».— явно с подачи кураторов продолжения конфликта на Украине, несмотря на тысячи жертв, призывает профессор Пусанского национального университета.