Чтобы выйти на границы 1991 года, нам может понадобиться ещё 2-3 контрнаступления.

Но у меня нет уверенности в том, что Запад нам всё для этих контрнаступлений даст.

И нам будет очень и очень непросто там.

Бывший советник в офисе президента Украина Алексей Арестович прокомментировал ситуацию с планами по «выходу на границы 1991 года».Напомним, что ранее, когда украинских чиновников журналисты спрашивали о планах на контрнаступление, то многие из них говорили, что оно будет «стремительным» и предлагали «совсем немного подождать до ошеломляющих результатов». Теперь же у украинских репортёров всё чаще возникает вопрос о том, сколько ещё нужно «подождать», чтобы власти исполнили свои обещания по «выходу на границы 1991 года».Арестович по этому поводу говорит следующее:При этом экс-советник офиса Зеленского сделал важную ремарку:По заявлению Арестовича, если долго ждать, то «они (российские военные) за 9 месяцев снова закопаются основательно»:Пользователи обратили внимание на то, что во время интервью Арестович со съёмочной группой прошёл по киевской улице, на стене одного из зданий которой содержится нецензурная надпись в адрес президента Украины Зеленского. Многие расценили это не как простое совпадение, а как сознательный шаг организаторов съёмки или самого Арестовича.Ранее на Западе заявили о том, что истребители F-16 Украина до окончания своего контрнаступления не получит. Получается, что теперь в интересах киевского режима объявить об окончании контрнаступательной операции, чтобы как минимум дождаться американских истребителей.