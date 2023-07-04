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Экс-советник в офисе Зеленского: Чтобы выйти на границы 1991 года, нам может понадобиться ещё 2-3 контрнаступления

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Экс-советник в офисе Зеленского: Чтобы выйти на границы 1991 года, нам может понадобиться ещё 2-3 контрнаступления

Бывший советник в офисе президента Украина Алексей Арестович прокомментировал ситуацию с планами по «выходу на границы 1991 года».


Напомним, что ранее, когда украинских чиновников журналисты спрашивали о планах на контрнаступление, то многие из них говорили, что оно будет «стремительным» и предлагали «совсем немного подождать до ошеломляющих результатов». Теперь же у украинских репортёров всё чаще возникает вопрос о том, сколько ещё нужно «подождать», чтобы власти исполнили свои обещания по «выходу на границы 1991 года».

Арестович по этому поводу говорит следующее:

Чтобы выйти на границы 1991 года, нам может понадобиться ещё 2-3 контрнаступления.

При этом экс-советник офиса Зеленского сделал важную ремарку:

Но у меня нет уверенности в том, что Запад нам всё для этих контрнаступлений даст.

По заявлению Арестовича, если долго ждать, то «они (российские военные) за 9 месяцев снова закопаются основательно»:

И нам будет очень и очень непросто там.

Пользователи обратили внимание на то, что во время интервью Арестович со съёмочной группой прошёл по киевской улице, на стене одного из зданий которой содержится нецензурная надпись в адрес президента Украины Зеленского. Многие расценили это не как простое совпадение, а как сознательный шаг организаторов съёмки или самого Арестовича.

Ранее на Западе заявили о том, что истребители F-16 Украина до окончания своего контрнаступления не получит. Получается, что теперь в интересах киевского режима объявить об окончании контрнаступательной операции, чтобы как минимум дождаться американских истребителей.
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:13
    +1
    Да,верно.На границы в районе Чопа и Львова.. yes
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:20
      0
      Они там у себя считают что обязательно победят Россию.Арестович там много чего наговорил.Вот это интервью,цитаты из которого приведены в этой новости.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 10:27
        0
        thanks! Я быстро замираю на 1:04:27
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 10:32
          0
          Вечная любимая украинская песня.
          Запад виноват в том, что не дал того, что "он нам должен".
          А с какого перепугу Украине кто-то что-то должен? - На этот вопрос внятного ответа нет.
          1. AKuzenka
            AKuzenka Сегодня, 10:40
            0
            Вечная любимая украинская песня.
            Запад виноват в том, что не дал того, что "он нам должен".
            А с какого перепугу Украине кто-то что-то должен? - На этот вопрос внятного ответа нет.
            Почему не должен?! Должен. Вывезти всю бандеровскую шваль к себе на запад.
  2. wanna
    wanna Сегодня, 10:14
    0
    на стене одного из зданий которой содержится нецензурная надпись.....

    Что именно там написано?
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 10:33
      0
      на стене одного из зданий которой содержится нецензурная надпись.....

      Что именно там написано?


      Тоже прошу .... Слушать Го(н)дона выше моих сил, а точнее обоих. sad
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:17
    0
    Походу, хорошо рассуждать, прохаживаясь в тени аллей куева.... Если ли жизнь на Марсе..........?
  4. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:18
    0
    В 1991 году еще были границы СССР. Они говорят, что текст короткий.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:19
    +1
    Запад нам всё для этих контрнаступлений даст.

    Ключевые слова- дай! wassat
  6. Комментарий был удален.
  7. Седов
    Седов Сегодня, 10:22
    0
    Миссия невыполнима, как правильно сказал Том Круз
  8. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:23
    0
    Как бы к границам 1654 не выйти стратегам
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 10:26
    0
    Экс-советник в офисе Зеленского: Чтобы выйти на границы 1991 года, нам может понадобиться ещё 2-3 контрнаступления

    Санитаров уже вызвали к нему? Горячий чел, совсем горячий! fellow lol
    Хоть убейся апстену не будет таких границ, умерла так умерла. wassat
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:34
    0
    То, что останется после этого "наступления", пересобирать, комплектов ать придётся заново и не факт, что получится, хотя б, такое же.
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:36
    0
    А Люсе то чего переживать, ему на минных полях конечностей не лишаться, можно и пять волн контрнаступа запланировать.
  12. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 10:38
    0
    Экс-советник в офисе Зеленского: Чтобы выйти на границы 1991 года, нам может понадобиться ещё 2-3 контрнаступления
    Если речь идёт по состоянию на ноябрь 1991 года, то тогда так называемой "независимой Украины" не существовало. И зачем 2-3 котрнаступа? Могут прямо сейчас "поднять лапы". Тогда границы 1991 года автоматически оформятся. Правда совсем уже другой страны.
  13. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 10:38
    0
    ....положить ещё тысяч 100-200,ибо некуй рогульё жалеть
  14. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:39
    0
    Во фразе "2-3 контрнаступления" ошибка, дефис лишний. laughing
  15. grem
    grem Сегодня, 10:41
    0
    Чтобы выйти на границы 1991 года, нам может понадобиться ещё 2-3 контрнаступления.

    Прочитал и чуть не поперхнулся ...Это уже деградация мозговая полная !
    Чем вы укросаксы наступать собрались ? У вас потери уже наверное за 700 тыс пошли Уже в дома врываетесь и на улицах просто народ выдергиваете и на фронт сразу ..Ваш флаг уже многие народы в мире ненавидят просто за крикливость и халяву и скоро бить будут !
    Палачи кровавые украинского народа .
  16. 78bor1973
    78bor1973 Сегодня, 10:41
    0
    За 2-3 таких наступления придётся пенсионеров мобилизовывать