В Китае призвали Японию воздержаться от сброса загрязненной воды АЭС «Фукусима» в море

Как ответственный член международного сообщества, Япония должна добросовестно выполнять международные обязательства, а не наоборот

План Японии по сбросу радиоактивных сточных вод с АЭС «Фукусима» в Тихий океан затрагивает интересы соседних стран, и Япония должна принять во внимание законные и обоснованные опасения внутри страны и за рубежом и отменить свое ошибочное решение по сбросу загрязнённых вод, заявил посол Китая в Японии Ву Цзянхао на пресс-конференции во вторник.Пресс-конференция была проведена посольством Китая в Японии, чтобы разъяснить позицию Китая в отношении одностороннего стремления Японии сбросить загрязненные сточные воды с АЭС «Фукусима» в море.Китайский посол заявил, что японская сторона не провела достаточных консультаций с соседними странами и другими заинтересованными сторонами и в одностороннем порядке приняла решение о сбросе загрязненной воды. На самом деле план, навязанный японским правительством, не является ни единственным вариантом, ни самым безопасным и оптимальным решением по утилизации отходов, отмечает китайское издание Global Times.План сброса будет представлять огромные риски для глобальной морской среды и здоровья людей, поскольку загрязненные ядерными отходами сточные воды Фукусимы находятся в непосредственном контакте с расплавленной активной зоной реактора в результате аварии на АЭС «Фукусима» и содержат более 60 типов радиоактивных нуклидов, сказал Ву, отметив, что в настоящее время не существует эффективной технологии очистки сточных вод от радиоактивных отходов.По словам посла, на сегодняшний день в результате аварии на АЭС «Фукусима» было произведено более 1,3 миллиона тонн воды, загрязненной радиоактивным веществом. Не существует прецедента обработки такого большого количества воды, загрязненной веществами со сложным составом. Эффективность технологии Advanced Liquid Processing System (ALPS), которую будет применять Япония, не была оценена или сертифицирована третьей стороной, что оставляет огромные сомнения в долгосрочной надежности устройства очистки, отметил Ву.Сброс Японией загрязненной ядерным веществом воды в море через подводный туннель является нарушением положения Лондонской конвенции 1972 года о предотвращении загрязнения морской среды сбросом отходов и других материалов, которая запрещает сброс радиоактивных отходов в море через искусственные сооружения в море, напоминает Global Times.- заявил посол Китая в Японии.Следует отметить, что во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует начать четырехдневную поездку в Японию и посетить атомную электростанцию «Фукусима». Ву призвал МАГАТЭ придерживаться принципов объективности, беспристрастности и профессионализма.