В Тюмени задержан пособник украинских спецслужб, пытавшийся склонить российских военных к переходу на сторону ВСУ

В Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать агентуру украинских спецслужб и их пособников по всей территории России, очередного переметнувшегося на сторону врага россиянина взяли в Тюмени. Как заявили в ЦОС ФСБ, он пытался переманить на сторону ВСУ российских военных.Согласно сообщению, сотрудники ФСБ вышли на пособника украинских спецслужб, пытавшегося склонить к переходу на сторону противника российских военных. Гражданин России, данные которого не раскрываются в интересах следствия, пытался уговорить офицера одного из подразделений, готовящегося к отправке в зону СВО, совершить предательство путем перехода в состав ВСУ вместе с подразделением.Украинский вербовщик приводил дискредитирующие российскую армию доводы, при этом всячески расхваливал ВСУ. При этом он гарантировал организацию связи с украинским командованием для согласившихся переметнуться российских военных.- говорится в сообщении.В настоящее время украинский пособник задержан и во всю сдает своих украинских кураторов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), ему грозит пожизненное заключение. Сам он находится под арестом, решение о заключении пособника под стражу принял суд. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются, возможно, что выявленный случай далеко не первый. О причинах, побудивших гражданина России работать на украинские спецслужбы, ничего не говорится.