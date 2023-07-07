Наёмный орбитальный убийца «Шакал» выходит на охоту: спутник-инспектор от частной американской компании True Anomaly

То, что космос является важнейшим фактором достижения победы в вооружённом противостоянии, уже ни для кого не является секретом. Однако далеко не все ещё представляют, насколько велико будет его влияние, фактически будет лишь два варианта: либо ты доминируешь в космосе или хотя бы поддерживаешь в нём паритет, либо ты просто мишень – индейское племя в период колонизации Америки.
Факторы роста
Ключевым фактором, обеспечивающим колонизацию космического пространства, является стоимость вывода на орбиту полезной нагрузки (ПН). В последнее время в этом направлении наметились серьёзные сдвиги в виде создания полностью многоразовых ракет-носителей (РН). На первом месте здесь находится американская компания SpaceX со своим проектом сверхтяжёлой двухступенчатой РН Starship, обе ступени которой являются многоразовыми. Компания SpaceX уже предприняла первую попытку запуска Starship, пусть пока и неудачную, но темпы они не сбавляют – в ближайшие месяцы можно ожидать следующую попытку.
РН Starship компании SpaceX
Резкое снижение стоимости вывода ПН на орбиту ориентирует огромное количество частных и государственных компаний на разработку перспективных средств освоения космического пространства в интересах бизнеса и государственных структур. К примеру, в США компания Capella Space вывела на орбиту собственную группировку спутников радиолокационной разведки и продаёт изображения земной поверхности в высоком разрешении всем желающим.
Пример спутникового изображения от компании Capella Space
Однако до настоящего времени все предлагаемые частными компаниями проекты носили условно мирный характер – нет, конечно, почти любой проект мирного космоса можно использовать или адаптировать для военных нужд, например, спутники связи Starlink активно используются нашими врагами на Украине, но всё-таки декларируемые основные цели космических стартапов были мирными.
Похоже, что ситуация начинает меняться. Американская компания True Anomaly предлагает оборонным структурам США спутники-инспекторы собственной разработки. Скорее, даже не спутники, а нечто большее – по сути комплексное решение по отслеживанию, сопровождению, перехвату данных, а при необходимости и уничтожению космических аппаратов противника.
Шакалы почувствовали запах крови и денег
«Мирное использование космоса необходимо для дальнейшего процветания на Земле – от связи и финансов до навигации и логистики. True Anomaly создает технологии на стыке космических кораблей, программного обеспечения и искусственного интеллекта, чтобы расширить возможности США, их союзников и коммерческих партнеров. Мы защищаем глобальную безопасность, обеспечивая доступ в космос и устойчивость для всех».
Таковы цели, заявленные на сайте компании True Anomaly. Генеральный директор и соучредитель True Anomaly Ивен Роджерс, бывший майор ВВС США, более конкретен:
«True Anomaly совершает революцию в космической безопасности с помощью полностью интегрированных технологий, предназначенных для защиты интересов Соединенных Штатов и их союзников».
Что это означает на практике?
Основой концепции, разрабатываемой компанией True Anomaly, являются маневрирующие спутники / космические аппараты (КА) Jackal («Шакал»), способные менять орбиту и траекторию полёта, сближаться с космическими аппаратами противника. В зависимости от поставленной задачи «Шакал» может обследовать заданный КА противника, изучить его с помощью сенсоров различного типа и назначения. Средства разведки КА «Шакал» должны включать радиолокационную станцию (РЛС), мультиспектральные камеры и другую аппаратуру.
КА «Шакал»
Предположительно, «Шакалы» смогут перехватывать информацию, передающуюся с обследуемого космического аппарата, в том числе сигналы управления. Ну и, разумеется, сама возможность интенсивного маневрирования и сближения с заданными КА предусматривает возможность их уничтожения с помощью прямого столкновения, то есть КА «Шакал» может быть использован как спутник-камикадзе.
Потенциально, в случае достижения положительных результатов, вооружённые силы (ВС) США могут закупить тысячи КА «Шакал».
«True Anomaly хочет стать любимым подрядчиком космических сил США».
Однако и это далеко не всё, что собирается предложить ВС США компания True Anomaly.
Космические аппараты «Шакал» должны стать частью комплексной системы Mosaic («Мозаика»), обеспечивающей получение информации от сенсоров КА «Шакал», осуществляющей её обработку с использованием искусственного интеллекта и представляющей операторам в наглядной графической форме. Программное обеспечение (ПО) системы «Мозаика» от компании True Anomaly позволит не только получать информацию с КА «Шакал», осуществлять управление ими, но и обучать операторов, моделировать различные сценарии проведения операций в космосе.
Интерфейс ПО системы «Мозаика» компании True Anomaly
«True Anomaly создает инновационные технологии на стыке космических кораблей, программного обеспечения и искусственного интеллекта для предоставления решений для космической безопасности, устойчивости и доступности. Компания дает возможность правительству США, его союзникам и партнерам, а также коммерческой космической отрасли проводить безопасные и устойчивые операции на орбите для защиты жизни на Земле».
Некоторые кадры с демонстрационных роликов компании True Anomaly позволяют сделать предположение о серьёзности намерений этой компании, в частности, на них видна траектория полёта КА «Шакал», проходящая за орбитой Луны. Возможно, это и преувеличение, но не исключено, что КА «Шакал» будут способны оперировать на орбитах, вплоть до геостационарной.
Изображение траектории КА «Шакал», проходящей выше орбиты Луны
Угрозы и решения
Проблематика уничтожения КА противника в космосе поднималась автором уже неоднократно. Например, в материале «Достучаться до небес» рассматривались способы уничтожения спутников с помощью ракет, запускаемых с поверхности или с воздушных носителей – этот способ пригоден только для поражения ограниченного количества целей из-за его дороговизны. Значительно ближе к КА «Шакал» комплексы, рассмотренные в материале «Орбитальные чистильщики», особенно если говорить о коммерческих проектах спутников для «свода мусора с орбиты» – сиречь, не будем лицемерить, уничтожения космических аппаратов противника.
В условиях, когда российские программы создания многоразовых ракет-носителей находятся в зачаточном состоянии, требуются ассиметричные решения, способные обеспечить России, если не доминирование, то хотя бы паритет в космическом пространстве.
Временным решением, если не снижающим стоимость, то хотя бы обеспечивающим диверсификацию доступа в космическое пространство, могло бы стать использование для вывода российских КА на орбиту устаревших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).
Однако можно предположить, что наиболее простым и эффективным решением могло бы стать создание и развёртывание орбитальных перехватчиков типа «Жнец», предназначенных для последовательного уничтожения космических аппаратов противника управляемыми и/или неуправляемыми боеприпасами.
Концепт орбитального перехватчика «Жнец»
Не исключено, что уже в недалёком будущем мы увидим, кто будет доминировать на орбите нашей планеты – «Жнецы» или «Шакалы».