Наёмный орбитальный убийца «Шакал» выходит на охоту: спутник-инспектор от частной американской компании True Anomaly

Факторы роста



РН Starship компании SpaceX



Пример спутникового изображения от компании Capella Space

Шакалы почувствовали запах крови и денег

«Мирное использование космоса необходимо для дальнейшего процветания на Земле – от связи и финансов до навигации и логистики. True Anomaly создает технологии на стыке космических кораблей, программного обеспечения и искусственного интеллекта, чтобы расширить возможности США, их союзников и коммерческих партнеров. Мы защищаем глобальную безопасность, обеспечивая доступ в космос и устойчивость для всех».

«True Anomaly совершает революцию в космической безопасности с помощью полностью интегрированных технологий, предназначенных для защиты интересов Соединенных Штатов и их союзников».



КА «Шакал»

«True Anomaly хочет стать любимым подрядчиком космических сил США».



Интерфейс ПО системы «Мозаика» компании True Anomaly

«True Anomaly создает инновационные технологии на стыке космических кораблей, программного обеспечения и искусственного интеллекта для предоставления решений для космической безопасности, устойчивости и доступности. Компания дает возможность правительству США, его союзникам и партнерам, а также коммерческой космической отрасли проводить безопасные и устойчивые операции на орбите для защиты жизни на Земле».



Изображение траектории КА «Шакал», проходящей выше орбиты Луны

Угрозы и решения