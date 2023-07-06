Катера, которые нужны были ещё вчера

Тема архиважная, но создается впечатление, что так и непонятая многими

«Есть большая потребность в лодках, в моторах, это могут быть и большие лодки для перевозки личного состава, и лодки с металлическим дном и с резиновыми бортами, чтобы эвакуировать личный состав. Кроме того, очень хорошо себя показали в данных условиях гидроциклы, ребята могут создавать маневренные группы, выезжать на разведку и отрабатывать определенные задачи».

Катера есть, но у других ведомств

Очень кратко о выводах