Военное обозрение
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Катера, которые нужны были ещё вчера

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Катера, которые нужны были ещё вчера

Все-таки мы рождаемся с «собственной гордостью». И то, что когда-то сформулировано народом в виде пословиц и поговорок, реально существует. «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» – наше все. Пословица не в бровь, а в глаз. Что поделаешь, вот такие мы – «долго запрягающие».


Извините за такое несколько отвлеченное начало материала. Если честно, смеяться хочется от злости на самих себя. От нашей медлительности и нашего авось. Хочу высказаться по вопросу, о котором упоминал ещё тогда, когда мы ушли из Херсона и начали выстраивать оборону на левобережье. О тех самых катерах и лодках, о которых сегодня пишут практически все.

Уже тогда наши подразделения столкнулись с тем, что в Днепровско-Бугском лимане мы практически потеряли возможность активно работать по островам и вынуждены были вести по большей части оборонительные действия. Наши подразделения отрабатывали по ДРГ украинцев, которые на постоянной основе высаживались на нашем берегу.

Превосходство ВМФ Украины было подавляющим уже тогда. И как бы мы ни гордились профессионализмом наших артиллеристов и героизмом наших бойцов, уничтожающих высадившиеся группы, ликвидировать скоростные американские катера и скоростные лодки, даже находящиеся в прямой видимости, довольно сложно. Противник чувствовал себя королем в такой ситуации.

В конечном итоге, на нескольких островах даже появились постоянные базы украинской разведки, снабжение которых было организовано достаточно хорошо. Представляете возможности такого НП, находящегося фактически на линии нашей обороны. Все видим, все знаем. Их, конечно, уничтожали, но с каким напрягом. Местность-то позволяет спрятать НП так, что заметить его трудно даже коптеру.

Да и для нашей разведки вылазки на чужой берег были настоящим подвигом. Переправа в условиях, когда твое плавсредство по всем параметрам уступает катерам противника – это реальный подвиг. Шансы минимальные. Но мы шли на это просто потому, что без знания того, что замышляет противник воевать почти бесперспективно.

Группы постоянно попадали под обстрелы с правого берега. Против них работали беспилотники. Катера бы очень помогли нашей разведке. Но... гром-то не грянул! Вот и сидел командир части или подразделения, которое обороняло какой-то участок берега Днепра, и решал очень серьезную, можно сказать, стратегическую задачу. Где взять лодки или катера – хотя бы для разведки!

Брали у местного населения все, что не утонет, хотя бы во время переправы. Старенькие «Казанки» с раздолбанными, сто раз ремонтируемыми ещё советскими «Вихрями», весельные лодки и прочее, что сохранилось в небогатых поселках. Увы, морских яхт и современных катеров у местных не водилось. Да и противник при отступлении не зевал, собирал все, что представляло хоть какую-то ценность.

Но, как бы то ни было, работали и работают бойцы с тем, что есть в наличии. Благо водохранилище все-таки позволяло вовремя заметить и пресечь вылазки ВСУ. Даже самый скоростной катер не мог попасть на наш берег незамеченным.

Все изменилось после подрыва плотины и спуска воды из водохранилища. Изменилось, увы, не в нашу пользу.

Теперь высадка достаточно серьезных подразделений противника стала возможной. А с учетом особенностей местности возможным стало и формирование на нашем берегу даже небольших плацдармов. Пример плацдарма у Антоновского моста это доказал. Мы выбиваем живую силу противника, а противник ночами привозит пополнение, и с утра опять вся эта тягомотина повторяется.

Тема архиважная, но создается впечатление, что так и непонятая многими


Уже несколько дней в Интернете военкоры пытаются поднять тему катеров для нашей армии. Но, судя по реакции, пока безрезультатно. «Вопрос рассматривается губернатором...», «все понимают важность»... И? А ведь катера есть! Их даже покупать или строить не надо. И их много! И об этом, я уверен, знают наверху!

Процитирую представителя Народного фронта Сергея Кошкарева. В этих словах, наверное, заключается главное, что необходимо сделать прямо сейчас:

«Есть большая потребность в лодках, в моторах, это могут быть и большие лодки для перевозки личного состава, и лодки с металлическим дном и с резиновыми бортами, чтобы эвакуировать личный состав. Кроме того, очень хорошо себя показали в данных условиях гидроциклы, ребята могут создавать маневренные группы, выезжать на разведку и отрабатывать определенные задачи».

Да, это мечты. Гидроциклы, лодки десантные, лодки спасательные...

Понятно, что это стоит приличных денег. Это только потом, когда, к примеру, президент выскажется по этому поводу, вдруг окажется, что для государства требуемая сумма совсем не в тягость. А пока – согласования, обоснования, производство и прочее. Но катера нужны ещё вчера…

Нужны любые катера! Даже не бронированные, но скоростные. И обязательно – вместительные. В идеале с вариантом установки хотя бы одного пулемета. Нужны большие, с возможностью переправы сразу всей РДГ или отделения бойцов, скоростные жестко-корпусные лодки. Нужны маленькие, 2–4-местные…

Понимаю, что кто-то сейчас скажет о необходимости нормальных речных бронекатеров. Безусловно, такие катера необходимы. Но сколько времени займет их производство? Да и конкретные местные условия необходимо учитывать.

После спуска водохранилища Днепр превратился в достаточно мелкую реку, где тяжелым бронекатерам будет достаточно сложно действовать. Артиллеристы ВСУ тоже умеют метко стрелять. Да и противотанковых средств у противной стороны тоже хватает. Так что, в таких условиях тяжелые, маломаневренные по сравнению с легкими, не бронированными или мало бронированными катерами, гораздо менее эффективны.

Ажиотаж после первых публикаций уже прошел. И я боюсь, что с течением времени, а в ходе войны время летит намного быстрее, чем в мирной жизни, эта проблема будет затерта другими, не менее важными. Произойдет ровно то, что произошло год назад. «Ну как-то же справляются, значит – не так важна проблема, если ее может решить командир подразделения».

К тому же, как я уже неоднократно писал, для ВСУ именно херсонское направление становится важнейшим. При этом не стоит забывать и о Запорожской АЭС, о которой так много слухов сейчас ходит в соцсетях. И все это сегодня в опасности.

Отсюда и вытекает «аварийность» решения проблемы катеров.

Катера есть, но у других ведомств


Как-то непонятно почему, но сегодня раскручена тема браконьерских катеров и лодок, которые изъяты рыбоохраной в некоторых регионах. Как будто это и есть тот источник, из которого можно снабжать речную флотилию Российского флота на Днепре. Не сомневаюсь, что среди конфиската есть достойные экземпляры, которые необходимо передать МО РФ. Но это все-таки не главный источник возможных поступлений.

Даже в самом МО, точнее – в ВМФ России, есть немало катеров, которые в условиях дефицита можно передать на нужды СВО. В том числе и те, что поставлены на прикол по причине выработки моторесурса. Ведь это вполне исправные, рабочие катера. Уверен, если хорошо поискать на всех флотах, таких катеров найдется достаточно.

А сколько списанных по той же причине катеров имеет Береговая охрана ФСБ России? Думаю, только из этих списанных, но рабочих, в хорошем состоянии, катеров можно сформировать Днепровскую флотилию. Катера эти почти идеально подходят для создавшейся ситуации, но... Принадлежат другому ведомству, и с их передачей без вмешательства Главкома могут возникнуть проблемы.

А ведь такие же, не нужные уже самим владельцам, но рабочие катера есть и у других ведомств. У тех же Росгвардии и МЧС. Нужно только «пошерстить» внутри этих ведомств и найти то, что пригодно для дальнейшего использования. И искать должны сами эти ведомства. Под личную ответственность руководителей!

Ну почему так происходит? О том, что я написал выше, знают многие, да, наверное, все. Все, кроме тех, к кому мы обращаемся. Волокита сегодня стоит многих жизней. Жизней наших солдат и офицеров. Или пусть стоят на приколе, «чтобы было»?

Выше я уже писал о том, что и народ сможет чем-то помочь. Более того, я знаю уже некоторых блогеров, которые объявили сбор на катера и лодки. И почему-то, я уверен, что катера с гражданского рынка, дооборудованные умельцами-добровольцами, прибудут в подразделения быстрее тех, про которые я уже рассказал выше. Буду искренне рад, если я ошибаюсь…

Хватит уже «долго запрягать». Пора «быстро ехать». Ну не такая это сложная проблема. За время СВО руководство МО решало задачи и посложнее. Просто следует собрать министров из ведомств, в которых имеются необходимые катера, и пусть они «по-дружески» договорятся. А Главком проконтролирует.

Очень кратко о выводах


Писать о каких-то глобальных выводах нет смысла. Есть проблема, есть варианты её решения и есть те, кто может, а если просто по-человечески – обязан, её решить! Понятно, что потом, а может, уже сейчас, будут подробные разборки с теми, кто допустил халатность при исполнении своих обязанностей. Но наказание виновных не вернет жизнь погибшим воинам.

Прошедшие месяцы войны научили нас простым и давно всем известным истинам. Нельзя врать своим. Нельзя забалтывать проблему по принципу «сама рассосется». Тыл должен работать так же, как работает фронт. Быстро, эффективно и слаженно. Расхлябанность и приукрашивание ситуации ведет к ухудшению обстановки.

Катера нам необходимы. И будут необходимы в ходе освобождения других регионов. А если так, то катера должны быть! Столько, сколько просят командиры. Такие, какие просят командиры. Только в этом случае и там, на ЛБС, и здесь, в тылу, можно будет говорить о выполненном долге…

Мы тут должны «быстро запрягать», чтобы бойцы там, на передовой «быстро ездили»...
Автор:
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13 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:21
    +3
    "6 предприятий производителей готовы поставлять такие лодки десятками и сотнями..Со скидкой, или вовсе бесплатно. Был бы запрос"... Сообщение от Стрелкова
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 05:43
      -4
      Недавно у Антоновского моста по лодке хинзиров на крыльях джихада прилетел fpv дрон. С дозволения Аллаха дрон влетел в лодку и отправил хинзиров в Джаханнам.
  2. billybones
    billybones Сегодня, 04:28
    +3
    [quote]Писать о каких-то глобальных выводах нет смысла. Есть проблема, есть варианты её решения и есть те, кто может, а если просто по-человечески – обязан, её решить![/quote

    Эти выводы очевидны и они очень невеселые. С 2014 года было ясно, к чему все движется. Зато у богатеньких есть флот из яхт размером с линкор.
    О роли катеров на Волге в ту войну рассказано в книге, основанной на мемуарах.
    Першанин Владимир "Бронекатера Сталинграда. Волга в огне".

    Найденный катер восстановили.
    https://www.1tv.ru/news/2020-06-20/388064-v_volgograde_v_tochnosti_vosstanovlen_bronekater_zatonuvshiy_v_gody_velikoy_otechestvennoy_voyny

    Подобные катера были бы совершенно нелишними сейчас.
  3. Митрич73
    Митрич73 Сегодня, 05:24
    -2
    Не понимаю, почему все так возбудились из-за отсуствия лодок? Какие действия можно предпринять имея много лодок? Организовать патрулирование, но тогда в лодки будет лететь с правого береге всё что может лететь. Высадка ДРГ-в условиях наличия у противника тепловизоров представляется сложной задачей. В услрвиях обмелевшего Днепра нужны водомеиные двигатели на лодках или суда на воздушной подушке, обычные катера будут стеснены в маневре. Уничтожение артилерии, бронетехники, средств РЭБ и РТР на правом берегу Днепра вот основная задача. Без средств поддержки все десанты ВСУ на левый берег обречены.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 06:18
      -2
      Почему автор "возбудился?" Очевидно, он "возбудился" увидев, гуляющее по инету видео (Стрелков его разъясняет на своём канале) , на котором с нашими бойцами происходят очень и очень неприятные события, когда они безуспешно пытаются завести, отказавший в самое неподходящее время мотор какой-то, "левой" лодки.... sad
  4. KCA
    KCA Сегодня, 05:26
    -2
    Что за гон новый раздувается? Лодок нет? Принять мысль что они были вообще не нужны это трудно, или заказано с другой стороны? Если завтра папуасы начнут штурмовать Крым с надувных матрасов вы тоже станете вопить, как-же так, в ВС РФ нет надувных матрасов, одни волонтёры спасают Россиюшку? Какие катера? Перевезти с берега на берег миномёт 82мм с боезапасом и расчёт, это просто смертельная угроза нашим войскам? Высадить нам десант на правый берег, а зачем? Галочку поставить, типа наступаем? Охлы наступают на грабли, получают по лбу, отходят и снова наступают, ну их дело, у них 100500-я волна могилизации, а мы стоим себе потихоньку, орешки щёлкаем. Если и правда понадобится, миллионы лодок и катеров с Белого моря, Балтики, Волги, Дона, Каспия прям быстро появятся в зоне СВО, но надо-ли это, или надо просто гно на вертилятор вбросить?
    1. ААК
      ААК Сегодня, 06:01
      +1
      Очередная статья из серии "маленький гвоздик в задницу тупому командованию и безответственному руководству".... эх, где наша не пропадала! Наша, однако, везде пропадала... и дело не только в катерах, они нужны, но количество и тип определяет ситуация на разных участках СВО, ну и полностью согласен с автором, хлам из "ведомств" придёт в СВО гораздо-гораздо позже того, как необходимое закупят волонтёры за наши деньги... верхи сейчас предпочитают делать заказ на поиски доказательств "партнёрской руки" в деле Пригожина....
  5. Николай310
    Николай310 Сегодня, 05:46
    +5
    Как обычно в путинской России виноваты кто угодно:ленины,печенеги,половцы,теперь вот неправильные военкоры...только не фанерные клоуны,которые вместо подготовки к реальной войне,о которой стало понятно если не с 2008го года(когда силами откровенного фрика попробовали Россию),так с 2014го уж точно...но вместо дела как обычно в последние 23 года сказки о рывках,прорывах,парадики,биатлоончики и с выставки с неимеющими аналогов...а расплачиваться за это приходится простым ребятам...
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:22
      -1
      Цитата: Николай310
      теперь вот неправильные военкоры...

      Военкуры с рекламой страшнее ЦИПСо.

      Со слов Юры Сумы 5 бригада (нациковская, айдар) ВСУ перешла на нашу сторону и была привлечена в качестве резерва. Сладков с бодуна сообщил о взятии Клещеевки, а Сумчатый развил тему.

      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 06:38
        0
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Военкуры с рекламой страшнее ЦИПСо.

        Ваш ципсошный гон поднадоел . Смените методичку ...
  6. Красавчэг2
    Красавчэг2 Сегодня, 05:54
    +3
    Противник как-то же высаживает свои ДРГ на левый берег. Значит, использует катера (ну, не на надувных же лодках плывут). Можно было догадаться, что раз в устье Днепра полно островов, понадобятся катера и лодки. Ведь не бином Ньютона ! Шел 17-й месяц СВО...
  7. Dekimen
    Dekimen Сегодня, 06:03
    +1
    Пункт в публикации автора - о наличии множества выработавшей ресурс техники на балансе организаций говорит о полном незнании автором темы. Вся техника, у которой "выработался ресурс", быстренько находит своих новых хозяев, в первую очередь та, которая находится в рабочем состоянии. В связи с этим, у меня другое предложение, изъять в пользу СВО многочисленную водную технику, которая находится в МЧС и различных Водных инспекциях и ГИМС. В той же полиции и Росгвардии так же имеется водная техника. Нужно только специальное распоряжение из Кремля. Второй вариант, в очередной раз привлечь волонтерские организации и Фонды. Им не привыкать.
  8. 30 вис
    30 вис Сегодня, 06:41
    0
    Очевидно , что должно быть планирование ведения боевых действий . Кто этим занимается ? И должно быть обеспечение ведения боевых действий .. Кто этим занимается ? Может не так уж и не правы были Вагнера со своим маршем справедливости ? "Коней на переправе не меняют" Но кнутом их хлещут нещадно .... И впрягают новых ......