Катера, которые нужны были ещё вчера

Все-таки мы рождаемся с «собственной гордостью». И то, что когда-то сформулировано народом в виде пословиц и поговорок, реально существует. «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» – наше все. Пословица не в бровь, а в глаз. Что поделаешь, вот такие мы – «долго запрягающие».
Извините за такое несколько отвлеченное начало материала. Если честно, смеяться хочется от злости на самих себя. От нашей медлительности и нашего авось. Хочу высказаться по вопросу, о котором упоминал ещё тогда, когда мы ушли из Херсона и начали выстраивать оборону на левобережье. О тех самых катерах и лодках, о которых сегодня пишут практически все.
Уже тогда наши подразделения столкнулись с тем, что в Днепровско-Бугском лимане мы практически потеряли возможность активно работать по островам и вынуждены были вести по большей части оборонительные действия. Наши подразделения отрабатывали по ДРГ украинцев, которые на постоянной основе высаживались на нашем берегу.
Превосходство ВМФ Украины было подавляющим уже тогда. И как бы мы ни гордились профессионализмом наших артиллеристов и героизмом наших бойцов, уничтожающих высадившиеся группы, ликвидировать скоростные американские катера и скоростные лодки, даже находящиеся в прямой видимости, довольно сложно. Противник чувствовал себя королем в такой ситуации.
В конечном итоге, на нескольких островах даже появились постоянные базы украинской разведки, снабжение которых было организовано достаточно хорошо. Представляете возможности такого НП, находящегося фактически на линии нашей обороны. Все видим, все знаем. Их, конечно, уничтожали, но с каким напрягом. Местность-то позволяет спрятать НП так, что заметить его трудно даже коптеру.
Да и для нашей разведки вылазки на чужой берег были настоящим подвигом. Переправа в условиях, когда твое плавсредство по всем параметрам уступает катерам противника – это реальный подвиг. Шансы минимальные. Но мы шли на это просто потому, что без знания того, что замышляет противник воевать почти бесперспективно.
Группы постоянно попадали под обстрелы с правого берега. Против них работали беспилотники. Катера бы очень помогли нашей разведке. Но... гром-то не грянул! Вот и сидел командир части или подразделения, которое обороняло какой-то участок берега Днепра, и решал очень серьезную, можно сказать, стратегическую задачу. Где взять лодки или катера – хотя бы для разведки!
Брали у местного населения все, что не утонет, хотя бы во время переправы. Старенькие «Казанки» с раздолбанными, сто раз ремонтируемыми ещё советскими «Вихрями», весельные лодки и прочее, что сохранилось в небогатых поселках. Увы, морских яхт и современных катеров у местных не водилось. Да и противник при отступлении не зевал, собирал все, что представляло хоть какую-то ценность.
Но, как бы то ни было, работали и работают бойцы с тем, что есть в наличии. Благо водохранилище все-таки позволяло вовремя заметить и пресечь вылазки ВСУ. Даже самый скоростной катер не мог попасть на наш берег незамеченным.
Все изменилось после подрыва плотины и спуска воды из водохранилища. Изменилось, увы, не в нашу пользу.
Теперь высадка достаточно серьезных подразделений противника стала возможной. А с учетом особенностей местности возможным стало и формирование на нашем берегу даже небольших плацдармов. Пример плацдарма у Антоновского моста это доказал. Мы выбиваем живую силу противника, а противник ночами привозит пополнение, и с утра опять вся эта тягомотина повторяется.
Тема архиважная, но создается впечатление, что так и непонятая многими
Уже несколько дней в Интернете военкоры пытаются поднять тему катеров для нашей армии. Но, судя по реакции, пока безрезультатно. «Вопрос рассматривается губернатором...», «все понимают важность»... И? А ведь катера есть! Их даже покупать или строить не надо. И их много! И об этом, я уверен, знают наверху!
Процитирую представителя Народного фронта Сергея Кошкарева. В этих словах, наверное, заключается главное, что необходимо сделать прямо сейчас:
«Есть большая потребность в лодках, в моторах, это могут быть и большие лодки для перевозки личного состава, и лодки с металлическим дном и с резиновыми бортами, чтобы эвакуировать личный состав. Кроме того, очень хорошо себя показали в данных условиях гидроциклы, ребята могут создавать маневренные группы, выезжать на разведку и отрабатывать определенные задачи».
Да, это мечты. Гидроциклы, лодки десантные, лодки спасательные...
Понятно, что это стоит приличных денег. Это только потом, когда, к примеру, президент выскажется по этому поводу, вдруг окажется, что для государства требуемая сумма совсем не в тягость. А пока – согласования, обоснования, производство и прочее. Но катера нужны ещё вчера…
Нужны любые катера! Даже не бронированные, но скоростные. И обязательно – вместительные. В идеале с вариантом установки хотя бы одного пулемета. Нужны большие, с возможностью переправы сразу всей РДГ или отделения бойцов, скоростные жестко-корпусные лодки. Нужны маленькие, 2–4-местные…
Понимаю, что кто-то сейчас скажет о необходимости нормальных речных бронекатеров. Безусловно, такие катера необходимы. Но сколько времени займет их производство? Да и конкретные местные условия необходимо учитывать.
После спуска водохранилища Днепр превратился в достаточно мелкую реку, где тяжелым бронекатерам будет достаточно сложно действовать. Артиллеристы ВСУ тоже умеют метко стрелять. Да и противотанковых средств у противной стороны тоже хватает. Так что, в таких условиях тяжелые, маломаневренные по сравнению с легкими, не бронированными или мало бронированными катерами, гораздо менее эффективны.
Ажиотаж после первых публикаций уже прошел. И я боюсь, что с течением времени, а в ходе войны время летит намного быстрее, чем в мирной жизни, эта проблема будет затерта другими, не менее важными. Произойдет ровно то, что произошло год назад. «Ну как-то же справляются, значит – не так важна проблема, если ее может решить командир подразделения».
К тому же, как я уже неоднократно писал, для ВСУ именно херсонское направление становится важнейшим. При этом не стоит забывать и о Запорожской АЭС, о которой так много слухов сейчас ходит в соцсетях. И все это сегодня в опасности.
Отсюда и вытекает «аварийность» решения проблемы катеров.
Катера есть, но у других ведомств
Как-то непонятно почему, но сегодня раскручена тема браконьерских катеров и лодок, которые изъяты рыбоохраной в некоторых регионах. Как будто это и есть тот источник, из которого можно снабжать речную флотилию Российского флота на Днепре. Не сомневаюсь, что среди конфиската есть достойные экземпляры, которые необходимо передать МО РФ. Но это все-таки не главный источник возможных поступлений.
Даже в самом МО, точнее – в ВМФ России, есть немало катеров, которые в условиях дефицита можно передать на нужды СВО. В том числе и те, что поставлены на прикол по причине выработки моторесурса. Ведь это вполне исправные, рабочие катера. Уверен, если хорошо поискать на всех флотах, таких катеров найдется достаточно.
А сколько списанных по той же причине катеров имеет Береговая охрана ФСБ России? Думаю, только из этих списанных, но рабочих, в хорошем состоянии, катеров можно сформировать Днепровскую флотилию. Катера эти почти идеально подходят для создавшейся ситуации, но... Принадлежат другому ведомству, и с их передачей без вмешательства Главкома могут возникнуть проблемы.
А ведь такие же, не нужные уже самим владельцам, но рабочие катера есть и у других ведомств. У тех же Росгвардии и МЧС. Нужно только «пошерстить» внутри этих ведомств и найти то, что пригодно для дальнейшего использования. И искать должны сами эти ведомства. Под личную ответственность руководителей!
Ну почему так происходит? О том, что я написал выше, знают многие, да, наверное, все. Все, кроме тех, к кому мы обращаемся. Волокита сегодня стоит многих жизней. Жизней наших солдат и офицеров. Или пусть стоят на приколе, «чтобы было»?
Выше я уже писал о том, что и народ сможет чем-то помочь. Более того, я знаю уже некоторых блогеров, которые объявили сбор на катера и лодки. И почему-то, я уверен, что катера с гражданского рынка, дооборудованные умельцами-добровольцами, прибудут в подразделения быстрее тех, про которые я уже рассказал выше. Буду искренне рад, если я ошибаюсь…
Хватит уже «долго запрягать». Пора «быстро ехать». Ну не такая это сложная проблема. За время СВО руководство МО решало задачи и посложнее. Просто следует собрать министров из ведомств, в которых имеются необходимые катера, и пусть они «по-дружески» договорятся. А Главком проконтролирует.
Очень кратко о выводах
Писать о каких-то глобальных выводах нет смысла. Есть проблема, есть варианты её решения и есть те, кто может, а если просто по-человечески – обязан, её решить! Понятно, что потом, а может, уже сейчас, будут подробные разборки с теми, кто допустил халатность при исполнении своих обязанностей. Но наказание виновных не вернет жизнь погибшим воинам.
Прошедшие месяцы войны научили нас простым и давно всем известным истинам. Нельзя врать своим. Нельзя забалтывать проблему по принципу «сама рассосется». Тыл должен работать так же, как работает фронт. Быстро, эффективно и слаженно. Расхлябанность и приукрашивание ситуации ведет к ухудшению обстановки.
Катера нам необходимы. И будут необходимы в ходе освобождения других регионов. А если так, то катера должны быть! Столько, сколько просят командиры. Такие, какие просят командиры. Только в этом случае и там, на ЛБС, и здесь, в тылу, можно будет говорить о выполненном долге…
Мы тут должны «быстро запрягать», чтобы бойцы там, на передовой «быстро ездили»...