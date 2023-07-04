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Премьер Эстонии: Киеву надо на 120 процентов выполнять требования ЕС по вопросу членства, а не ждать подарка

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Премьер Эстонии: Киеву надо на 120 процентов выполнять требования ЕС по вопросу членства, а не ждать подарка

Как известно, нынешние украинские власти стремятся во что бы то ни стало стать частью Евросоюза и НАТО и ждут, что на фоне конфликта Украине будут сделаны поблажки при принятии в эти организации.


Однако многие европейские политики не раз заявляли, что Киев должен выполнить все требования, которые предъявляются к любым другим странам, желающим стать членами ЕС.

По словам главы эстонского правительства Кайи Каллас, киевским властям необходимо упорно работать над тем, чтобы выполнить сполна все требования ЕС, а не надеяться, что им сделают подарок в виде смягчения условий вступления в Европейский Союз.

Я всегда напоминаю лидерам Украины, что они должны довольствоваться выполнением того, что требует ЕС, не на 100 %, а на 110 %, даже на 120 %

— сказала Каллас в интервью изданию Express.

При этом премьер Эстонии отметила, что власти Украины уже сделали немало на пути вступления в ЕС, но им придется проявить себя и последовать всем правилам ЕС.

Следует сказать, что поблажки относительно вступления Украины в Евросоюз всё же были сделаны на фоне её конфликта с Россией. Так, в прошлом году она буквально в считанные месяцы стала официальным кандидатом на вступление в ЕС, чего многие другие страны добивались годами.

Последней страной, принятой в ЕС, была Хорватия в 2013 году.
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23 комментария
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:14
    +3
    Даже Эстония, украиной,подтерлась. Видать, хорошо наши ВС чубатых,молотят.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:22
      +1
      Не подтерлась,а заметила.Причем верно.Нахлебники не нужны даже в ЕС.В той же Франции своих хватает.А в Чехии уже цыгане от ущербных стонут.У попрошаек появились конкуренты
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 11:39
        +1
        Я иногда,грешным делом, думаю что может и лучше,что Украина отделилась. Кормили бы ее,вечно. И все мало,мало...
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 12:01
          0
          И пробуют и хвалят , а замуж не берут. laughing
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 12:30
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Причем верно.Нахлебники не нужны даже в ЕС

        Ну да, Эстония то свой план давно перевыполнила: порты пустуют, промышленность давно на переплавку пущена, до 60% коммерческой недвижимости принадлежит иностранцам... Добро пожаловать в "рай"...
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:15
    +4
    Украина в истерике нынче –
    Просит в НАТО скорее принять,
    Но для НАТО, пардон, не обычно -
    За туземцев в войне воевать...
    Неужели же вы полагаете,
    Что пожертвует НАТО собой,
    Чтоб в какой-то там дальней Окраине
    Возвратились солдаты домой?
    Неужели вы так уверены,
    Что подставит за вас Пентагон
    Вместо Киева, Львова и Винницы
    Оклахому, Нью-Йорк, Вашингтон???
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:16
    +4
    Лучше расскажи, как эстонцы в Россию за жратвой всей страной ездят, о чем ты недавно сама рассказывала, пытаясь им это запретить))) Что, провинция, хоть немного поглядеть на богатую страну захотелось?
    1. Седов
      Седов Сегодня, 12:01
      +1
      Лучше расскажи, как эстонцы в Россию за жратвой всей страной ездят, о чем ты недавно сама рассказывала, пытаясь им это запретить))
      Это дааа)) Как заправляться - в Россию, за алкоголем - в Россию, продукты (да соль даже) - в Россию) А как очередного финансирования в ЕС попросить - что вы, что вы, как мы можем о России хоррошоо думат?
  4. мазута
    мазута Сегодня, 11:22
    +2
    Какая красивая дама!Пиннокио отдыхает.Вы сами то как в ЕС попали?На спекуляции металлоломом,портовой инфраструктуре построенной при ненавистном СССР и на нефтяных и газовых трубах.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 11:42
      0
      Мазута, я сам только заметил. После Вашего комментария.. Да.. страшновата..
      1. мазута
        мазута Сегодня, 12:00
        0
        Ну она все равно женщина hi Конечно на большого любителя и ценителя,эстета так сказать...Плохо когда неприглядный мир внутренний начинает совпадать с внешним,мыслями, делами и поступками.
        1. мазута
          мазута Сегодня, 12:04
          +1
          Вот к примеру,совсем другой коленкор feel
  5. bober1982
    bober1982 Сегодня, 11:22
    0
    На что намекает эта дама,на легализацию однополых браков ?
    В Эстонии узаконили,теперь очередь за Украиной.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:22
    0
    Премьер Эстонии: Киеву надо на 120 процентов выполнять требования ЕС по вопросу членства, а не ждать подарка
    . "сушеная селёдка" кого то там учить хочет... это даже не смешно.
  7. Люмира
    Люмира Сегодня, 11:34
    +1
    …довольствоваться выполнением того, что требует ЕС…

    Говори прямо - победа нужна, а у них никак, что-то застревает на 120% где-то.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:23
      +1
      Цитата: Люмира
      Говори прямо - победа нужна, а у них никак, что-то застревает на 120% где-то.

      Вышли свежие данные по экономике Украины. До конца года можно было скрывать данные от международных аналитических агентств, но шила в мешке не утаишь.
      Итак.
      ВВП.

      Падение за 2022 год на с 200.09 млрд. Долларов до 160 млрд. и прогноз падения до 120 на 23 год. Обвал, но пока не смертельный. Многие говорят, что это вообще неважно, так как страна на внешних дотациях. Эти ни так. Через узкое горлышко транспортных магистралей польской границы страну не накормишь, не оденешь. Основная масса товаров в такой стране неминуемо должна производиться внутри.
      Коллапс экономики, должен наступить, приближаясь к падению до 40% это где то около 80 млрд. долларов ориентировочно 24 год.
      Инфляция 27% , ВВП на душу населения по паритету потребительских способностей, падение с 12943 (2021 год) до 10900 (2022 год), с прогнозом падения в 2023 году до 8600. Для Европейской страны это почти катастрофа, для Украины просто плохо. Экспорт умирает.
      Вывод:
      Падение экономики Украины в 2022 году очень серьёзное, но не смертельное. Прогноз на 2023 год очень тяжёлый, не смертельный. Для воюющей страны улучшить существенно маловероятно. Ну о вступлении в Евросоюз, не может быть и речи, по всем позициям, на грани коллапса.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 11:38
    0
    Самое прикольное в этой истории то, что лимитрофы,ничто не представляющие из себя,пытаются "быть святее папы римского",лезут с советами,предлагают "обеспечение безопасности"..Кая,а за чей счёт? Или когда самой страшно просто предлагаешь "бояться вместе"??
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Нахлебники не нужны даже в ЕС
    Так сами прибалты такие же нахлебники, но строят из себя полноправных членов ЕС, которые якобы вносят свои пять копеек в общую казну. А на самом деле существуют за счет этой казны и размещения войск НАТО на своей территории. Со всем отвращением отношусь к сегодняшней Украине, но справедливости ради не прибалтам учить, что и как необходимо делать опираясь на некие правила ЕС. Сами недалеко ушли от Киева.
  10. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:54
    0
    звук бурления унитаза от смыва урины на помойку истории становится все сильнее
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:06
    +1
    Следует сказать, что поблажки относительно вступления Украины в Евросоюз всё же были сделаны на фоне её конфликта с Россией.

    Поблажки только на бумаге, а в реалии что бы вступить в ЕС, надо чтобы промышленность и экономика на Украине работали, но промышленность практически разрушена и остановлена, а экономика существует на деньги вливаемые западом. Остановят поток денег и крах наступит, ещё до вступления в Евросоюз. Хотеть можно, но реально не возможно.
    Все эти потуги - "бред сивой кобылы".
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:19
    0
    Я всегда напоминаю лидерам Украины, что они должны довольствоваться выполнением того, что требует ЕС, не на 100 %, а на 110 %, даже на 120 %

    — сказала Каллас в интервью изданию Express.

    Мне нравится ,когда страны попавшие в ЕС по блату ,учат всех остальных как надо жить ! Каллас надо напомнить самой,что Эстония не выполнила все требования для вступления в ЕС ,а была взята чисто по политическим причинам ,с подачи США
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:29
    0
    Подтекст звучит примерно так - вот Эстония в свое время на пути в ЕС.......
  14. svp67
    svp67 Сегодня, 12:30
    0
    Я всегда напоминаю лидерам Украины, что они должны довольствоваться выполнением того, что требует ЕС, не на 100 %, а на 110 %, даже на 120 %
    — сказала Каллас в интервью изданию Express.
    И это говорит Лидер страны, которую приняли в ЕС и НАТО АВАНСОМ и их страна до сих пор на 100% не соответствует тем критериям