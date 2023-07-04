Премьер Эстонии: Киеву надо на 120 процентов выполнять требования ЕС по вопросу членства, а не ждать подарка

Я всегда напоминаю лидерам Украины, что они должны довольствоваться выполнением того, что требует ЕС, не на 100 %, а на 110 %, даже на 120 %

Как известно, нынешние украинские власти стремятся во что бы то ни стало стать частью Евросоюза и НАТО и ждут, что на фоне конфликта Украине будут сделаны поблажки при принятии в эти организации.Однако многие европейские политики не раз заявляли, что Киев должен выполнить все требования, которые предъявляются к любым другим странам, желающим стать членами ЕС.По словам главы эстонского правительства Кайи Каллас, киевским властям необходимо упорно работать над тем, чтобы выполнить сполна все требования ЕС, а не надеяться, что им сделают подарок в виде смягчения условий вступления в Европейский Союз.— сказала Каллас в интервью изданию Express.При этом премьер Эстонии отметила, что власти Украины уже сделали немало на пути вступления в ЕС, но им придется проявить себя и последовать всем правилам ЕС.Следует сказать, что поблажки относительно вступления Украины в Евросоюз всё же были сделаны на фоне её конфликта с Россией. Так, в прошлом году она буквально в считанные месяцы стала официальным кандидатом на вступление в ЕС, чего многие другие страны добивались годами.Последней страной, принятой в ЕС, была Хорватия в 2013 году.