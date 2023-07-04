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Точное попадание в орудие противника на Авдеевском направлении попало в кадр

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Точное попадание в орудие противника на Авдеевском направлении попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено точное попадание в артиллерийское орудие украинской армии. При этом произошел взрыв находившегося рядом с орудием боекомплекта. Сообщается, что кадры были сняты на Авдеевском направлении.


Также сообщается, что вечером 3 июля боевики киевского режима совершили попытку прорваться через позиции российской армии. Маневр украинской армии начался с наступлением темноты, однако, благодаря оснащению передовыми образцами вооружений и проявленной российскими бойцами бдительности, попытка нападения на позиции ВС РФ была успешно пресечена. В ходе боестолкновения было уничтожено более 40 украинских боевиков.

ВСУ не прекращают попыток вернуть укрепрайон в поселке Пески на Авдеевском направлении. Этот населенный пункт был полностью освобожден от оккупантов в августе прошлого года. На протяжении восьми предыдущих лет с территории Песков украинская армия обстреливала Донецк. Обустроенный в Песках укрепрайон боевиками киевского режима рассматривался в качестве плацдарма для планировавшегося наступления на столицу ДНР.

Также сообщается, что на Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои юго-западу от Авдеевки. Боевики ВСУ попытались атаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта Водяное, однако потерпели неудачу. В районе Марьинки особых перемен не наблюдается — российская армия продолжает штурм западных окраин населенного пункта.



Использованы фотографии:
Минобороны России
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6 комментариев
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  1. takeshi
    takeshi Сегодня, 11:24
    +3
    Красиво!!!
    Прекрассная работа!!!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:24
    +2
    Эпичный бадабум.Расчет прямиком к их кумиру отправился.К Бандере
  3. monetam
    monetam Сегодня, 11:24
    +2
    эх, красота ! Каждый бы день по 5-6 таких фейерверков - так к концу лета ВСУ вообще бы без артиллерии осталась.
  4. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 11:26
    0
    Знатный Ба-Бах, Зачётный ! Так бы по всем, с экономией боеприпасов и сохранением жизней наших солдат и офицеров !
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    0
    При этом произошел взрыв находившегося рядом с орудием боекомплекта
    Поэтому так эффективно смотрится в ролике. Расчету полностью капец. Вот и постреляли по русским.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:59
    -1
    А вот в районе Антоновского моста, бой идет трудный.
    Разбор от Рыбаря:
    "Противник беспрепятственно перебрасывает десанты на остров Антоновский и дачи рядом. Эти дачи - аналог местной Рублевки, с большими подвалами и хорошо построенными домами. Неделю назад по пролету моста, где была главная база ВСУ, отработала наша авиация ФАБами, вообще не попали. Потом отработали "Искандером" - удачно.Под шумиху наконец-то на территорию дач зашли наши штурмовики. Ранее этого сделать не удавалось, так как враг дистанционно минирует единственную дорогу с большой земли.
    Мост 2 дня назад отбили, закрепились, но случился новый десант ВСУ в районе гостиницы и опять завязались бои за дачи. Реку наши никак не контролируют, постоянно сидят под обстрелами и беспилотниками противника. Эвакуация затруднена.
    На этом участке за этот мост сражается и наша бригада СФ, которую снабжаете вы, читали сайта "Военная хроника". Есть потери, много раненых."