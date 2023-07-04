Точное попадание в орудие противника на Авдеевском направлении попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено точное попадание в артиллерийское орудие украинской армии. При этом произошел взрыв находившегося рядом с орудием боекомплекта. Сообщается, что кадры были сняты на Авдеевском направлении.Также сообщается, что вечером 3 июля боевики киевского режима совершили попытку прорваться через позиции российской армии. Маневр украинской армии начался с наступлением темноты, однако, благодаря оснащению передовыми образцами вооружений и проявленной российскими бойцами бдительности, попытка нападения на позиции ВС РФ была успешно пресечена. В ходе боестолкновения было уничтожено более 40 украинских боевиков.ВСУ не прекращают попыток вернуть укрепрайон в поселке Пески на Авдеевском направлении. Этот населенный пункт был полностью освобожден от оккупантов в августе прошлого года. На протяжении восьми предыдущих лет с территории Песков украинская армия обстреливала Донецк. Обустроенный в Песках укрепрайон боевиками киевского режима рассматривался в качестве плацдарма для планировавшегося наступления на столицу ДНР.Также сообщается, что на Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои юго-западу от Авдеевки. Боевики ВСУ попытались атаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта Водяное, однако потерпели неудачу. В районе Марьинки особых перемен не наблюдается — российская армия продолжает штурм западных окраин населенного пункта.