«Сталинград на Янцзы»: битва за Шанхай во Второй китайско-японской войне

Битву за Шанхай, которая началась 13 августа 1937 года и продлилась более 3-х месяцев (до 26 ноября), называют одним из самых кровопролитных сражений Второй японо-китайской войны. В разных источниках ее нередко именуют, как «Сталинград на Янцзы».
Кроме того, некоторые историки называют данное противостояние сражением, «в котором началась Вторая Мировая война».
Поводом для крупномасштабного противостояния двух стран, согласно официальным источникам, послужил инцидент с участием лейтенанта японской морской пехоты Исао Оямой, который 9 августа 1937 года пытался вторгнуться на территорию шанхайского аэропорта Хунцяо и был застрелен бойцами китайских «отрядов по поддержанию порядка».
На следующий день генеральный консул Японии извинился за поступок офицера Оямы, действия которого, действительно, расценивались, как вторжение. Между тем, от китайских властей потребовали отвести от Шанхая «отряды по поддержанию порядка» и разобрать оборонительные сооружения вокруг города. Кроме того, в Японии назвали убийство своего офицера «унизительным».
В свою очередь, китайская сторона отклонила вышеупомянутые условия, так как Япония начала локальные боевые действия в северном Китае еще с 7 июля.
По сей день неясно, чем были продиктованы действия лейтенанта Оямы. Многие эксперты называют это спланированной провокацией, так как сразу после данного инцидента японское командование начало отправку подкреплений в Шанхай, который с 1932 года, после договора между Японией и Китаем, был демилитаризованной зоной.
Последняя попытка решить все дипломатическим путем была предпринята 12 августа на собрании представителей великих держав. Однако Япония по-прежнему требовала от Китая отвода войск от Шанхая, которые начали стягиваться к городу с 11 августа, при этом отказываясь отводить свои. Естественно, переговоры завершились ничем и уже с 13 августа начались бои в городе.
Стоит добавить, что самым вопиющим случаем жестокости милитаристской Японии в ходе сражения за Шанхай стала бомбардировка Южного вокзала, где собрались порядка 2000 китайских беженцев, пытавшихся выбраться из охваченного войной города.
Страшное событие, которое потрясло весь мир, произошло 28 августа 1937 года. 16 японских бомбардировщиков нанесли удар по вокзалу, что привело к многочисленным жертвам среди мирного китайского населения. Согласно историческим справкам, по жертвами авианалета стали по меньшей мере 200 человек.