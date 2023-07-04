Офицер НМ ЛНР в отставке: Ночью пресечены вылазки двух украинских ДРГ под Соледаром

Уже очевидно, что через месяц после начала масштабное наступление ВСУ явно провалилось. Противник в основном атакует малыми группами, то ли в попытке и дальше искать бреши в нашей обороне, то ли просто от безысходности. Логика таких самоубийственных марш-бросков мало понятна даже далекому от военного дела человеку, но, видимо, в украинском Генштабе имеются какие-то свои, особые, инструкции на этот счет.
Минувшей ночью две группы украинских штурмовиков попытались пройти сквозь линию нашей обороны на Донецком направлении под Соледаром. Как написал в своем телеграм канале-подполковник Народной милиции (ныне расформирована, вошла в состав ВС РФ) в отставке Андрей Марочко, под покровом темноты две диверсионно-разведывательные группы ВСУ численностью до пятнадцати человек каждая предприняли попытку войти на передовые позиции ВС РФ.
Результаты этих вылазок оказались ожидаемо провальными. Передвижение вражеских ДРГ было вовремя обнаружено нашим оператором БПЛА, оснащенного камерой ночного видения. Украинских лазутчиков подпустили поближе к окопам, после чего по ним был открыт огонь из стрелкового оружия. Обе группы под огнем наших пулеметчиков и автоматчиков быстренько ретировались.
Марочко сообщил, что боевики были очень хорошо экипированы, имели при себе современные средства слежения и поражения. Однако даже это им не помогло не то что прорвать, но и вплотную приблизиться к нашим окопам. Противник понес потери, о количестве уничтоженных боевиков не сообщается.
Между тем, украинское военносулжащие продолжают публиковать в соцсетях жалостливые ролики, в которых описывают свое тягостное положение на передовой. Судя по записям (публикация невозможна из-за ненормативной лексики), рассказывают, что российская артиллерия не умолкает ни на минуту. Бойцы вынуждены буквально зарываться в землю, чтобы уцелеть.
При этом командование, общаясь с рядовыми исключительно по радиосвязи, требует решительных наступательных действий. Раненый в руку боевик жалуется, что даже не может эвакуироваться из окопов, а не то что идти в атаку.