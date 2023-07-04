Ущерб, вызванный водной блокадой Крыма, может превышать 1 трлн рублей

Действительно приходится констатировать, наличие таких фактов, ведь люди и предприятия из-за этой экономической блокады понесли колоссальные убытки. Что касается приблизительной суммы в качестве ущерба, то по предварительным оценкам рабочей комиссии она может превысить отметку в 1 трлн рублей

Ущерб, нанесённый Республике Крым в результате водной блокады может оцениваться более чем в 1 трлн рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Государственного Совета республики Сергей Трофимов.Как отметил глава Комитета по законодательству крымского парламента, сумма иска может увеличиться, прежде всего, за счёт частных организаций и индивидуальных предпринимателей, понёсших значительны убытки ввиду данного инцидента.– заявил в беседе с РИА Новости Трофимов.В то же время, добавил крымский чиновник, перекрытие Северо-Крымского канала со стороны Украины в 2014 году обернулось серьёзными последствиями, приведшими к засухе в регионе, в результате чего пострадали промышленные и сельскохозяйственные предприятия.Напомним, что накануне арбитражный суд Крыма принял иск о взыскании с Киева более 152 млрд рублей в качестве материальной компенсации за устроенную им водную блокаду.Кстати говоря, ещё до вхождения полуострова в состав РФ Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей республики в пресной воде посредством канала, идущего от Днепра. Однако после этого подача воды по нему была полностью остановлена в одностороннем порядке, что продолжалось до февраля прошлого года, когда российская сторона после начала спецоперации разблокировала канал.