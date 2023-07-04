Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинская разведка сообщила о развёртывании Россией собственного производства дронов-камикадзе типа Shahed

27
Украинская разведка сообщила о развёртывании Россией собственного производства дронов-камикадзе типа Shahed

Россия развернула производство дронов-камикадзе типа Shahed на своей территории, первые партии дронов, собранных на российском предприятии, уже поступают в войска. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на разведку.


По данным украинской разведки, Россия перешла от "отверточной сборки" иранских беспилотников к собственному производству, стараясь заменить иранские комплектующие российскими, причем полностью. Производство развернуто на территории Татарстана в особой экономической зоне "Алабуга", расположенной рядом с городами Елабуга, Набережные Челны и Нижнекамск.

Как утверждается, уже сейчас Россия способна производить большое количество дронов-камикадзе, которые в России называются "Герань". В дальнейшем производство будет расширяться с внедрением автоматических линий сборки, так что надежды Киева на якобы заканчивающиеся у России запасы беспилотников пошли крахом.

О том, что Россия разворачивает производство иранских дронов-камикадзе на своей территории, еще в начале этого года сообщали американские медиа со ссылкой на данные разведки США. На тот момент информации у них было мало, заявлялось, что новый завод будет запущен в Татарстане и заниматься он будет сборкой поступающих из Ирана комплектов БПЛА Shahed-136 и Shahed-131, получивших российские названия "Герань-2" и "Герань-1". Соглашение стоимостью один миллиард долларов Москва и Тегеран якобы подписали в начале этого года.

Дроны-камикадзе "Герань" являются настоящей головной болью для украинской ПВО, не способной эффективно с ними бороться. В последне время редкая ночь обходится без появления в небе Украины российских "Гераней". Относительно дешевые беспилотники способны пролетать большое расстояние и наносить удары по объектам в глубине территории Украины.

Иран опровергает информацию о поставках своих ударных дронов России для использования в ходе украинского конфликта.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:28
    +2
    Проблема Гераней - работа только по неподвижным целям в отличии от Ланцетов.
    Из бы тоже камерами дооборудовать и защищёнными каналами связи и управления.
    Использовать также в фронтовой зоне. У них боезаряд хороший.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 11:36
      +8
      Цитата: Румaтa
      Проблема Гераней - работа только по неподвижным целям в отличии от Ланцетов.

      У "мопедов" своя ниша, у "Ланцета" своя. Тем более "Герани" стоят дешевле. "Мопед" на своей тяге просто не способен подстроиться под движущуюся цель. Зато по неподвижным целям отрабатывает на "ура". Особенно по ночам, когда в него и банкой с соленьями не попасть.
      "Ланцету" ланцетово, а "Герани" гераньево.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:46
        +1
        Дело не в нише,дело в необходимости создания гибрида Герани-2 и Ланцета-3М,а то вы размышляете как некоторые генералы размышляли по поводу БПЛА до начала СВО.Мол нам ничего не надо.Надо.Иначе снова отстанем.Израиль недавно кстати презентовал дроны-камикадзе, являющиеся по сути по своему функционалу и ТТХ гибридами Гераней-2 и Ланцета-3М.То есть дальность поражения и мощность боевой части как у Герани-2 и малозаметность,теленавидение как у Ланцета-3М.Вот это вещь. Относительно дешёвые и массовые,а по своему функционалу как крылатые и противокорабельные ракеты.Я думаю по мере совершенствования и расширения функционала подобные барражирующие боеприпасы со временем заменят крылатые и противокорабельные ракеты.Ланцету-3М цены бы не было будь у него дальность поражения и мощность боевой части как у Герани-2,а Герани-2 цены не было бы быть у неё малозаметность и теленаведение с возможностью перенацеливания как у Ланцета-3М.А отрицание подобных вещей,нежелание их создавать приведёт к отставанию техническому и как следствие к большим проблемам в будущем.Так что не надо отмахиваться.За этим будущее.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 12:24
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Дело не в нише,дело в необходимости создания гибрида Герани-2 и Ланцета-3М,

          Частично она решена. На некоторое количество "Гераней", это по данным укров, наши установили ГСН на источники ЭМИ, в частности для борьбы с их станциями обнаружения и наведения на воздушные цели.
    2. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 11:51
      +2
      это не проблема... герань достаточно габаритная штука, ее задача не техника а обьекты
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:04
        0
        Израиль создал барражирующие боеприпасы с боевой частью 30-50 кг, которые для работы по тяжёлой технике,по тем же танкам,так как мощности боевой части Ланцета-3М для уверенного уничтожения,а не повреждения танка, явно недостаточно,да и дальность поражения как у Герани-2 не помешала бы,что бы допустим работать массово этими высокоточными барражирующими боеприпасами с мощной боевой частью по тылам,по местам сосредоточения ударных группировок,не давая подойти им к фронту и как следствие атаковать,массово уничтожая танки,САУ,ПВО ещё на дальних подходах к фронту.
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:14
      +1
      Цитата: Румaтa
      Проблема Гераней - работа только по неподвижным целям в отличии от Ланцетов.

      Нет ни какой проблемы .Это ракеты разного класса и под разные задачи. Представляете 50 кг тротила для танка
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:25
        0
        Цитата: APASUS
        Цитата: Румaтa
        Проблема Гераней - работа только по неподвижным целям в отличии от Ланцетов.

        Нет ни какой проблемы .Это ракеты разного класса и под разные задачи. Представляете 50 кг тротила для танка


        А что в этом такого?Вот пример.
        Следуя запросам клиентов, мы расширяем ассортимент своей продукции- заявили в компании uVision.

        Как сообщается в издании EDR Online, среди новинок был представлен дрон-камикадзе HERO-1250 общим весом 155 кг, который обладает дальностью полета свыше 200 км и может находиться в воздухе до 10 часов с 50-кг боеголовкой. Более легкий HERO-900 (110 кг с БЧ в 30 кг) преодолевает свыше 150 км и имеет время полета 6 часов. Оба запускаются с помощью рампы.

        https://topwar.ru/220618-sleduja-zaprosam-klientov-izrail-razrabotal-novye-drony-kamikadze.html
      2. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 12:42
        0
        Это совсем не ракеты. Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    4. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 12:40
      0
      Предлагаете переделать бомбардировщик в истребитель? Можно конечно попробовать, но есть ньюанс.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:29
    +2
    Да ладно, много чего делаем и получше других.
    Хотя, если подумать, у нас есть такой... нюанс, большое, глобальное, делаем лихо, а всякая мелочь, даже крайне необходимая, зачастую делается по достаточном принципу...
  3. Степняк
    Степняк Сегодня, 11:30
    +2
    Кто-нибудь жареный в известное место ещё раз клюнет – научно-конструкторскую базу возродим. Может быть...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:46
      0
      "кормить надо лучше, кормить!!!", они сами возродятся, восстановятся!
  4. Denis812
    Denis812 Сегодня, 11:30
    +1
    Новость очень хорошая.
    Но есть плохой вопрос - как мы будем отбиваться если к нам полетят такие же Гераньки?
    А они полетят 100%. Вопросо времени.
    1. kot423
      kot423 Сегодня, 11:41
      0
      Цитата: Denis812
      Но есть плохой вопрос

      Это вы так завуалированно знак равенства между ПВО России и каклами поставили?
      1. Constantin N
        Constantin N Сегодня, 11:43
        0
        всу бьют и по гражданским объектам, где столько пво набрать, чтобы все прикрыть?
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 12:25
          0
          Цитата: Constantin N
          всу бьют и по гражданским объектам, где столько пво набрать, чтобы все прикрыть?

          Такого пво нет ни в одном государстве. Тот же израиль свою систему настроил на определённый сектор возможных атак, при том что он невелик по территории. Да и сбивают наши пво украинские бпла хоть и не все, но сбивают, а их укропы разных типов отправляют не меньше чем наши им гераней.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: Denis812
      как мы будем отбиваться если к нам полетят такие же Гераньки?

      Там основная суть-то в чем. Им Штаты не дают. Разрешить производство в ЕС или у себя развернуть - это расписаться в том, что они десятилетиями пилили бюджет на абсолютно не пригодные к войне с равным соперником "стратегические" и "роевые" БПЛА, вместе с бесполезными и обделавшимися на Украине и Сирии Свитчблейдами. Придется отвечать за многосотенномиллиардные хищения. А на Украине нет ни производственной базы - сами же все порушили, со своими рабами-скакуасами, ни возможности там построить - ВКС снесут в момент.
      А так бы да - 1500 км границы хрен прикроешь наглухо, и стреляли бы именно по городам наугад. Хотя, конечно. у нас бы Панцири сбивали кратно больше, это не гомноГепарды, которые нихрена не видят и стреляют редко и вслепую
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:30
    0
    Одобряем. good

    Текст моего комментария несёт полезную информацию.
  6. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 11:32
    0
    Также, не раз говорилось, что производство критически важных изделий в национальных республиках нежелательны. Почему бы в том же Оренбуржье не запустить ? Татарстану и так жирно, а соседний регион сидит без заказов. То ли это предательство, то ли коррупция
    1. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 11:52
      0
      сейчас не запускать,а делать надо,в елабуге,уверен, процентов на 80, цеха были уже готовы
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 12:37
        0
        В Оренбурге на "Стреле" цеха тоже готовы, как и подготовленный персонал
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:55
    0
    На чем они сидят? Точно не на "спидах" - тормозят сильно. Давно уже развернуто!!!
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:56
    0
    Эти иранские беспилотники, произведенные в Иране и России, нанесли значительный удар в украинском тылу.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:19
    0
    А вот это отличная новость. Надеюсь наши инженеры разработчики не будут сидеть сложа руки и расширят номенклатуру выпускаемых изделий. Думаю, что по-быстрому можно "допилить" те же Гераньки
  10. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 12:21
    0
    Поккрытие на дронах сделать, да моторы сменить, и уже не собьют. Теперь будут использовать свои мотоциклетные моторы? От мотоцикла Урал

    Российские беспилотники с двигателями от ленкрузера
    Такие сбивать будет опасно, если на голову кому мотор упадет
    Импортозамещение беспилотники, чушки из чугуна

    Из чугуна вылить, заминировать, и пусть сбивают на свою голову
    Название новое готово "пепелац" с ядерными зарядом

    Импотозамещение
  11. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 12:23
    0
    Цитата: Румaтa
    Проблема Гераней - работа только по неподвижным целям в отличии от Ланцетов

    Стоиимость ланцета - 2.4% от цены танка Т-90 (то есть 42 ланцета стоят как целый танк: 4.5/187.5 = 0.024, 1/0.024 = 41.7),

    забыл добавить: герань-2 в 3 раза дешевле ланцета,
    что в 7 раз дешевле одной ракеты комплекса С-300.