Украинская разведка сообщила о развёртывании Россией собственного производства дронов-камикадзе типа Shahed

Россия развернула производство дронов-камикадзе типа Shahed на своей территории, первые партии дронов, собранных на российском предприятии, уже поступают в войска. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на разведку.
По данным украинской разведки, Россия перешла от "отверточной сборки" иранских беспилотников к собственному производству, стараясь заменить иранские комплектующие российскими, причем полностью. Производство развернуто на территории Татарстана в особой экономической зоне "Алабуга", расположенной рядом с городами Елабуга, Набережные Челны и Нижнекамск.
Как утверждается, уже сейчас Россия способна производить большое количество дронов-камикадзе, которые в России называются "Герань". В дальнейшем производство будет расширяться с внедрением автоматических линий сборки, так что надежды Киева на якобы заканчивающиеся у России запасы беспилотников пошли крахом.
О том, что Россия разворачивает производство иранских дронов-камикадзе на своей территории, еще в начале этого года сообщали американские медиа со ссылкой на данные разведки США. На тот момент информации у них было мало, заявлялось, что новый завод будет запущен в Татарстане и заниматься он будет сборкой поступающих из Ирана комплектов БПЛА Shahed-136 и Shahed-131, получивших российские названия "Герань-2" и "Герань-1". Соглашение стоимостью один миллиард долларов Москва и Тегеран якобы подписали в начале этого года.
Дроны-камикадзе "Герань" являются настоящей головной болью для украинской ПВО, не способной эффективно с ними бороться. В последне время редкая ночь обходится без появления в небе Украины российских "Гераней". Относительно дешевые беспилотники способны пролетать большое расстояние и наносить удары по объектам в глубине территории Украины.
Иран опровергает информацию о поставках своих ударных дронов России для использования в ходе украинского конфликта.