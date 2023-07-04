Иран вступит в ШОС на начавшемся сегодня саммите организации

Сегодня, 4 июля, стартует виртуальный саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На нем, как сообщает в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, будет решен вопрос со вступлением в состав этого объединения Ирана.
Ранее Иран высказал намерение присоединиться к организации, что значительно расширит ее возможности. Чжан Мин высоко оценил готовность Ирана выполнить все процедуры, которые необходимы для присоединения к ШОС.
Уверен, что полноправное участие Ирана придаст сотрудничеству ШОС в различных сферах новое практическое наполнение и откроет широкие перспективы
- подчеркнул генсек ШОС в интервью РИА Новости.
Таким образом, все большее количество стран изъявляет желание присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества. В первую очередь, это развивающиеся страны, которые желают более активно взаимодействовать в целях постепенного освобождения от гегемонии Запада в экономической сфере.
В настоящее время в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая была основана еще в 2001 году, входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Кроме того, ряд стран имеет статус «наблюдателей» - Иран, Белоруссия, Монголия и Афганистан. Еще одна категория – «страны-партнеры». К ним относятся Турция, ОАЭ, Азербайджан, Армения, Шри-Ланка, Камбоджа и Непал. С 2021 года, после саммита в Душанбе, началась подготовка к приему в состав организации Ирана, а с 2022 года членом ШОС готовится стать и Белоруссия.
В сегодняшнем саммите глав государств ШОС примет участие и президент Российской Федерации Владимир Путин. На саммите, который пройдет в виртуальном формате, планируется обсудить многие важные аспекты сотрудничества в рамках данной международной организации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в ходе саммита обсудить новую стратегию развития ШОС на ближайшее будущее. Председательствует на саммите премьер-министр Индии Нарендра Моди.