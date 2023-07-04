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Иран вступит в ШОС на начавшемся сегодня саммите организации

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Иран вступит в ШОС на начавшемся сегодня саммите организации

Сегодня, 4 июля, стартует виртуальный саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На нем, как сообщает в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, будет решен вопрос со вступлением в состав этого объединения Ирана.


Ранее Иран высказал намерение присоединиться к организации, что значительно расширит ее возможности. Чжан Мин высоко оценил готовность Ирана выполнить все процедуры, которые необходимы для присоединения к ШОС.

Уверен, что полноправное участие Ирана придаст сотрудничеству ШОС в различных сферах новое практическое наполнение и откроет широкие перспективы

- подчеркнул генсек ШОС в интервью РИА Новости.

Таким образом, все большее количество стран изъявляет желание присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества. В первую очередь, это развивающиеся страны, которые желают более активно взаимодействовать в целях постепенного освобождения от гегемонии Запада в экономической сфере.

В настоящее время в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая была основана еще в 2001 году, входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Кроме того, ряд стран имеет статус «наблюдателей» - Иран, Белоруссия, Монголия и Афганистан. Еще одна категория – «страны-партнеры». К ним относятся Турция, ОАЭ, Азербайджан, Армения, Шри-Ланка, Камбоджа и Непал. С 2021 года, после саммита в Душанбе, началась подготовка к приему в состав организации Ирана, а с 2022 года членом ШОС готовится стать и Белоруссия.

В сегодняшнем саммите глав государств ШОС примет участие и президент Российской Федерации Владимир Путин. На саммите, который пройдет в виртуальном формате, планируется обсудить многие важные аспекты сотрудничества в рамках данной международной организации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в ходе саммита обсудить новую стратегию развития ШОС на ближайшее будущее. Председательствует на саммите премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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16 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:32
    +1
    Иран вступит в ШОС на начавшемся сегодня саммите организации
    . Азия + Ближниний Восток... что из этого получится, какое место будет занимать на мировой, политической, экономической, арене?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:36
      +2
      Плюс европейские страны-Россия и Белоруссия.Да высокое место будут занимать,безусловно
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 12:08
      0
      Моди уже заявил, что ШОС надо стать новым институтом реформирования ООН...скорее всего вместо ООН будут создавать новую организацию с штаб-квартирой на Востоке.
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 12:24
      +1
      Цитата: rocket757
      какое место будет занимать на мировой, политической, экономической, арене?

      Китайская зона влияния - строящийся китайский суперкластер, в противовес американскому
      входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан... ряд стран имеет статус «наблюдателей» - Иран, Белоруссия, Монголия и Афганистан... «страны-партнеры»...Турция, ОАЭ, Азербайджан, Армения, Шри-Ланка, Камбоджа и Непал.

      Индия, правда, несколько выбивается из этого списка, так как демократоры её в свой стан всё-таки затащат...
      1. pin_code
        pin_code Сегодня, 12:32
        0
        Она сама войдёт(Индия), её дажезатаскиватб не нужно. Если Китай не подвинется, и
        Индия в другом месте возьмёт. Все равняется и делится.
    4. pin_code
      pin_code Сегодня, 12:27
      +1
      Как говориться, поживём, увидим. Без сарказма.
  2. Серега Валентинович
    Серега Валентинович Сегодня, 11:33
    0
    Какого года статья, если в 2022 году Белоруссия готовится стать членом ШОС.
  3. Комментарий был удален.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:39
    +1
    Лет через 20...30 ШОС вытеснит ООН.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:41
    +1
    Плюс ещё под 80 млн. человек.
    Это - хорошо. Население - главный ресурс!
    Создаётся новый мощный рынок.
    Главное, чтоб эта ШОС не была бы такой же виртуальной организацией, как ОДКБ, например...
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:47
    +4
    Пора строить другой мир,где ни будет наглосаксов
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 11:57
      +1
      Интересно, как же строить мир без них.
      Вы предлагаете нам улететь от них на Марс?
      Или здесь, на земле - уничтожить "золотой миллиард"?
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 12:36
        0
        Цитата: dump22
        Интересно, как же строить мир без них.
        Вы предлагаете нам улететь от них на Марс?

        Одни капиталисты очень хотят "отделиться" от других капиталистов в эпоху глобализации...
        Строить "свой мир" можно только без капиталистов, но народы об этом пока не задумываются, слушая с упоением капиталистические СМИ.
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:50
    0
    шосы да бриксы - пока это только уютное местечко для зарабатывания зарплат "высокими комиссиями", "полномочными представителями" и т.п. кому не хватило места в оон (оон - никчемная марионеточная контора)....
  8. dump22
    dump22 Сегодня, 11:55
    +2
    Китай формирует свой блок. Это уже настоящий, реальный центр силы.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 12:35
      0
      Цитата: dump22
      Китай формирует свой блок. Это уже настоящий, реальный центр силы.

      А РФ при КНР будет как Канада при США.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:26
    0
    Уверен, что полноправное участие Ирана придаст сотрудничеству ШОС в различных сферах новое практическое наполнение и откроет широкие перспективы

    - подчеркнул генсек ШОС в интервью РИА Новости.
    Давно пора, странно что такое решение не было принято ранее. Давно пора на Ближнем Востоке установить очень долгосрочное мирное сосуществование. Поди небось навоевались, хватит !!!
    good drinks