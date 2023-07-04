Во Львове местным депутатам раздали повестки в ВСУ прямо перед началом заседания

Примечательная история произошла во Львове. Здесь депутатам Львовского областного совета представители территориального центра комплектования (так называются военкоматы на Украине) раздали повестки в ВСУ. Об этом рассказал депутат Йосиф Сытник.
Как отметил политик, повестки депутатам вручили прямо перед началом пленарного заседания. Причин такого действия может быть две. Во-первых, конечно, украинские власти уже не знают, кого им дальше призывать в армию на фоне истощения мобилизационных ресурсов. Но вряд ли нехватка потенциальных мобилизуемых все же такова, что уже настала пора призывать в ВСУ депутатов.
Во-вторых, украинский режим сейчас заинтересован в активном пиаре мобилизационных мероприятий. Поэтому более вероятна такая версия, что именно в целях пропаганды мобилизации в ВСУ и были распространены данные повестки.
Теперь власть будет утверждать, что в ВСУ мобилизуют даже депутатов. Сами депутаты, разумеется, будут «служить» во Львове, на различных тыловых должностях, но зато такой шаг будет, как считают представители киевского режима, «стимулом» для рядовых граждан.
В любом случае, необходимость таких действий свидетельствует о том, что у Киева все плохо с мобилизационным ресурсом. Еще один интересный нюанс – если депутаты все такие «патриоты Украины», то почему они за полтора года боевых действий не удосужились пойти добровольцами?
Кстати, многие российские депутаты и чиновники, чувствующие свою необходимость на фронте и обладающие соответствующими навыками, не делающими их бесполезным балластом в подразделениях, сложили свои полномочия и отправились в действующие части в зону проведения специальной военной операции.