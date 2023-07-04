Военное обозрение
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Во Львове местным депутатам раздали повестки в ВСУ прямо перед началом заседания

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Во Львове местным депутатам раздали повестки в ВСУ прямо перед началом заседания

Примечательная история произошла во Львове. Здесь депутатам Львовского областного совета представители территориального центра комплектования (так называются военкоматы на Украине) раздали повестки в ВСУ. Об этом рассказал депутат Йосиф Сытник.


Как отметил политик, повестки депутатам вручили прямо перед началом пленарного заседания. Причин такого действия может быть две. Во-первых, конечно, украинские власти уже не знают, кого им дальше призывать в армию на фоне истощения мобилизационных ресурсов. Но вряд ли нехватка потенциальных мобилизуемых все же такова, что уже настала пора призывать в ВСУ депутатов.

Во-вторых, украинский режим сейчас заинтересован в активном пиаре мобилизационных мероприятий. Поэтому более вероятна такая версия, что именно в целях пропаганды мобилизации в ВСУ и были распространены данные повестки.

Теперь власть будет утверждать, что в ВСУ мобилизуют даже депутатов. Сами депутаты, разумеется, будут «служить» во Львове, на различных тыловых должностях, но зато такой шаг будет, как считают представители киевского режима, «стимулом» для рядовых граждан.

В любом случае, необходимость таких действий свидетельствует о том, что у Киева все плохо с мобилизационным ресурсом. Еще один интересный нюанс – если депутаты все такие «патриоты Украины», то почему они за полтора года боевых действий не удосужились пойти добровольцами?

Кстати, многие российские депутаты и чиновники, чувствующие свою необходимость на фронте и обладающие соответствующими навыками, не делающими их бесполезным балластом в подразделениях, сложили свои полномочия и отправились в действующие части в зону проведения специальной военной операции.
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16 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:46
    +10
    Это вам не памятники разрушать на кладбище или улицы переименовывать.Правда думаю все равно ни один не доедет .Патриоты нужны как раз в тылу ,что бы кошмарить мирное население и несогласных
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:56
      +2
      У Маяковского есть стихотворение "Прозаседавшиеся"..Вот не надо было по заседаниям шастать yes
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 12:07
      +4
      Совсогласен. К тому же идёт явная зачистка Львовщины под поляков: сначала призвали и отправили на убой всех, кто может держать оружие, потом местных военных и полицию, сейчас органы власти и....заводи спокойно поляков туда - некому рыпаться уже.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 12:12
        0
        Тот случай, когда можно поаплодировать креативности украинских военкомов laughing...держу кулачки за военкоматовских wassat
    3. grem
      grem Сегодня, 12:16
      +2
      Во Львове местным депутатам раздали повестки в ВСУ прямо перед началом заседания

      Ну наконец то и до них очередь дошла ..!!! Вот этих нам нужно и еще те, кто по ЕС бегает с флагами на плечах матерясь по русски и крича сала усраине ..
      Пора на утилизацию хоспода суляки hi
      Как кто то правильно подметил в инете ,что раньше всех выходцев из СССР считали Русскими и любой их дурной поступок негативно воспринимали ..
      Теперь с появление скакунов с флагами желтно-блакитными в ЕС массово крикливыми и наглыми говорящими и матерящимися через каждое слово ..Уже понимают ,что это не Русские !!!
      Хоть что то радует Россия -Русские это состояние души культуры ,веры (многонациональной ) и семейных ценностей !!! И на этом стояли ,стоим и будем стоять hi В этом Сила России !!!
      Воюем сейчас плечом к плечу и с мусульманами и буддистами и католиками за будущее наших детей и внуков ,без этих бесов и шайтанов
      И нас не сломить ,хоть еще 50 стран в нато вступят !!!
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:49
    0
    Сами депутаты, разумеется, будут «служить» во Львове, на различных тыловых должностях

    Ну это им так хочется, может быть и совсем по другому. Отправят на передовую и глазом не моргнут. Развитая демократия однако. wink
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:54
      0
      Цитата: Лешак
      Ну это им так хочется, может быть и совсем по другому. Отправят на передовую и глазом не моргнут.

      Ну если они и депутаты пролезли, то и повесткой от фронта "откосячат", тёплых мест в тылу и том же Львове навалом.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:49
    +1
    депутатам Львовского областного совета представители территориального центра комплектования (так называются военкоматы на Украине) раздали повестки в ВСУ
    Прекрасно. Самые крикливые, считающие себя "истинными украинцами" и призывающие уничтожить Россию сами окажутся в окопах (если не откупятся, что наиболее вероятно). Желательно, чтобы на своей шкуре испытали всю "слабость России" и в этих окопах их бы и зарыли. От кого больше всего вони, тот не спешит попасть на фронт.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 11:54
      +1
      сами окажутся в окопах (если не откупятся, что наиболее вероятно).
      Ага, откупятся. Ждите. Эти скоты за копейку удавятся. Скорее самого военкома определят в агенты путина и отправят на фронт вместо них. laughing
      1. Комментарий был удален.
    2. Пуз Большой
      Пуз Большой Сегодня, 12:24
      0
      Не думаю что их на фронт засунут, скорее где нибудь в тылу на снабжении будут сидеть.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:51
    +1
    Во Львове местным депутатам раздали повестки в ВСУ прямо перед началом заседания
    . Да ладно... депутаты, ещё та шайка лейка, там особый народец, склизкие как.... склизкие, короче, ушлые.
    Очумелые давно в полях... полегли или бегают, пока, а те, которые "нужны в тылу", в поля ни ногой.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:03
    +2
    Во, этих - давно пора! Самое место - истиные же патриоты! "Настоящие украинцы - с Западной Украины", как говорил Ющенко, обосновывая необходимость в 2008 году в Крым ввести дивизию с запукрии. Кстати, что и говорит, почему Крым ушел - если президент страны в глаза тебя зовет унтерменшем - у вас, мол, весь полуостров - "не настоящие украинцы, не тычь мне паспорт, недочеловек!"
    Надеюсь, этих свиномордых, раскабаневших на подачках Запада - быстро там могилизируют. И воткнув в ж. трембиту, закопают в канаве
    И картинку надо на повесточке, для понимания:
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 12:24
      +1
      Ужас до чего Мишико без кокса довели. Палачи путинские laughing
      Грета Тунберг и прочие зоозащитники негодуют.
  6. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 12:22
    +1
    если депутаты все такие «патриоты Украины»

    Западенские патрыёты преимущественно из схронов вылазки устраивают. В открытом бою крайне неустойчивые. Немцы дивизию "Галиция" оценивали весьма трезво и ставили максимум во второй эшелон обороны.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: Metallurg_2
      Немцы дивизию "Галиция" оценивали весьма трезво и ставили максимум во второй эшелон обороны.

      Ну так ее в первом же бою на колбасные шкурки и размотали))) А вообще, забавней всего то, что у них первое боевое применение было в подавлении Варшавского восстания, они и там облажались - зачистили квартал с этническими немцами, ну, как привыкли, за что немцы же их и постреляли. Это ж рагулье, там места такие - йододефицитные, а это ведет к умственной отсталости. Причем оба факта - и про дефицит и про умственную отсталость - реально существующие, медицинские факты, неоднократно доказаные даже самими укропами
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:41
    0
    Пиар акция, не более. Никто никуда не пойдет, к бабке не ходи.