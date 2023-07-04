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«Не имеют брони для отражения атак российских ОБТ»: в западной прессе объясняют оснащение ВСУ танков Leopard 2A4 советской защитой

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«Не имеют брони для отражения атак российских ОБТ»: в западной прессе объясняют оснащение ВСУ танков Leopard 2A4 советской защитой

После решения «цивилизованной» части мира начать поставки западных танков киевскому режиму в прессе царили восторженные настроения. Авторы наперебой предрекали скорое поражение российских войск, которые, по их мнению, будучи вооруженными военной «архаикой», не устоят перед «совершенной» бронетехникой в лице ОБТ Leopard 2, Challenger 2, Abrams и прочими передаваемыми ВСУ образцами.


Однако первые же дни наступательной операции украинской армии показали, что западные танки, как и прочие бронемашины, не обладают свойствами «чудо-оружия», и горят таким же пламенем, как и другая техника. На этом фоне военные ВСУ пытаются собственными силами усилить защиту переданных им изделий.

Так, в сети фигурируют материалы, на которых запечатлен Leopard 2A4, дооснащенный пассивной динамической защитой «Контакт-1» (разработана в 1970-х годах). Блоки ДЗ были размещены вокруг башни и бортов немецкой машины.

Эта новая защита значительно уменьшает один из известных недостатков Leopard 2A4 – его броню. Несколько дней назад мы провели интервью с немецкими солдатами о слабых сторонах танка 2A4 по сравнению с версией 2A6. Нам сказали, что 2A4 не имеет достаточно эффективной брони для отражения атак российских танков типа Т-90 или Т-72 последних модификаций

- объясняют в издании Army Recognition оснащение немецких танков ВСУ советской защитой.

Как отмечается в западной прессе, благодаря дооборудованию немецких танков ДЗ «Контакт-1», они «смогут противостоять термобарическим снарядам последнего поколения, выпущенными российскими танками», а также более эффективно бороться с угрозой со стороны ПТУР и РПГ.
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11 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:25
    +1
    Нам сказали, что 2A4 не имеет достаточно эффективной брони

    2А6 ее не имеет тоже, как показала практика wassat
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: Bingo
      Нам сказали, что 2A4 не имеет достаточно эффективной брони

      2А6 ее не имеет тоже, как показала практика wassat

      А какой танк имеет?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:39
        0
        Ну как какой?Меркава например последней модификации. feelИли нет ?
  2. qqqq
    qqqq Сегодня, 14:27
    0
    Интересно, на сколько поправилась кошка и как справится движок?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:27
    0
    Как отмечается в западной прессе, благодаря дооборудованию немецких танков ДЗ «Контакт-1», они «смогут противостоять термобарическим снарядам последнего поколения, выпущенными российскими танками», а также более эффективно бороться с угрозой со стороны ПТУР и РПГ.
    Не, не вундервафля ....
    Будут гореть как и всё остальное прочее.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:28
    +6
    ....«смогут противостоять термобарическим снарядам последнего поколения, выпущенными российскими танками»- ошибка перевода или не знание предмета? Так можно и до термобарических саперных лопаток дописаться......
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 14:35
      0
      hi Тоже заметил. Раньше я думал, что дз работает против ломов, осколочно-фугасных(в какой-то степени) и кумулятивных. О термобарических до сегодняшнего дня ни от кого не слышал. bully
      Судя по всему, снаряды предпоследнего поколения она будет просто унижать... wassat
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:41
        0
        От термобарических- одна защита ,завариваются по кругу все технологические отверстия ,экипаж задраивает люки и получает команду ,только не бздеть. laughing
    2. Новик225
      Новик225 Сегодня, 14:39
      0
      попытка объяснить тупому обывателю, почему так весело горят лучшие немецкие танки. А все потому, что зловещий русский гений придумал новые чудовищные противотанковые снаряды. ТЕРМОБАРИЧЕСКИЕ Никто ничего не понял, но звучит устрашающе. :))
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:38
    0
    благодаря дооборудованию немецких танков ДЗ «Контакт-1», они «смогут противостоять термобарическим снарядам последнего поколения, выпущенными российскими танками»
    В западной прессе очевидно имеют смутное понятие о термобарических (объемного взрыва) боеприпасах. Интересно когда танковую колону или группу накроет "Солнцепек" чем танкам поможет ДЗ «Контакт-1»?
  6. faiver
    faiver Сегодня, 14:40
    0
    Нам сказали, что 2A4 не имеет достаточно эффективной брони для отражения атак российских танков типа Т-90 или Т-72 последних модификаций
    - есть кардинальные различия по орудиям между т-72 85года и 2010года? Нет, а как они тогда воевать собирались?