«Не имеют брони для отражения атак российских ОБТ»: в западной прессе объясняют оснащение ВСУ танков Leopard 2A4 советской защитой

Эта новая защита значительно уменьшает один из известных недостатков Leopard 2A4 – его броню. Несколько дней назад мы провели интервью с немецкими солдатами о слабых сторонах танка 2A4 по сравнению с версией 2A6. Нам сказали, что 2A4 не имеет достаточно эффективной брони для отражения атак российских танков типа Т-90 или Т-72 последних модификаций

После решения «цивилизованной» части мира начать поставки западных танков киевскому режиму в прессе царили восторженные настроения. Авторы наперебой предрекали скорое поражение российских войск, которые, по их мнению, будучи вооруженными военной «архаикой», не устоят перед «совершенной» бронетехникой в лице ОБТ Leopard 2, Challenger 2, Abrams и прочими передаваемыми ВСУ образцами.Однако первые же дни наступательной операции украинской армии показали, что западные танки, как и прочие бронемашины, не обладают свойствами «чудо- оружия », и горят таким же пламенем, как и другая техника. На этом фоне военные ВСУ пытаются собственными силами усилить защиту переданных им изделий.Так, в сети фигурируют материалы, на которых запечатлен Leopard 2A4, дооснащенный пассивной динамической защитой «Контакт-1» (разработана в 1970-х годах). Блоки ДЗ были размещены вокруг башни и бортов немецкой машины.- объясняют в издании Army Recognition оснащение немецких танков ВСУ советской защитой.Как отмечается в западной прессе, благодаря дооборудованию немецких танков ДЗ «Контакт-1», они «смогут противостоять термобарическим снарядам последнего поколения, выпущенными российскими танками», а также более эффективно бороться с угрозой со стороны ПТУР и РПГ.