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Глава МИД Великобритании: Украина сможет присоединиться к НАТО «без обычной волокиты»

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Глава МИД Великобритании: Украина сможет присоединиться к НАТО «без обычной волокиты»

Западные партнеры киевского режима продолжают «поддерживать боевой дух» своих прокси, постоянно обещая Украине присоединение к НАТО в будущем. При этом характерно то, что никто не говорит даже о приблизительных сроках, когда Киев сможет подать заявку.


С очередным таким заявлением выступил глава британского МИД Джеймс Клеверли. В ходе своего интервью изданию La Repubblica дипломат выразил мнение, что Украина сможет стать членом альянса, избежав, как он выразился, «обычной волокиты». Видимо британский министр «намекал» на некую ускоренную процедуру.

Между тем, итальянские журналисты отметили, что глава МИД Великобритании не стал уточнять, когда именно Украина сможет подать заявку.

Напомним, что уже 11-12 июля состоится саммит НАТО в Вильнюсе. В свою очередь, киевские власти рассчитывают получить приглашение в Североатлантический альянс уже на данном мероприятии.

Здесь стоит отметить, что вероятность подобного сценария крайне мала. Однако даже, если это произойдет, то Киев не сможет подать заявку до завершения текущего конфликта, о чем неоднократно заявляли представители США и других стран-участниц блока.

В то же время главная проблема для Украины заключается в том, что Запад обещает принять ее в НАТО после завершения конфликта с Россией, но при этом делает все возможное, чтобы последний продлился как можно дольше.
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5 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:27
    +1
    Украина сможет стать членом альянса, избежав, как он выразился, «обычной волокиты».
    Обычной возможно и избежит, но для Украины придумали особую - после окончания конфликта с неопределенными сроками. Поэтому и едут постоянно западные засланцы в Киев с задачей успокоить и в очередной раз пообещать. При этом в Киеве от негодования топают ножкой, требуют определенности, шантажируют и даже пугают.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 14:30
      0
      свосогласен. Но есть вариант как с Польшей в прошлом веке - "правительство в изгнании" в Лондоне, вот Польши не было - а "правительство" "правило" из Лондона :) Так же и с НАТО: украины не будет, но представлять "украину" в НАТО будет Арестович с Гордоном в Канаде.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:30
    0
    Вообще то глава МИД Великобритании Дж.Клеверли выглядит так

    Врагов нужно знать в лицо
    (Народная мудрость)
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:33
    0
    Скорость принятия финнов в блок был тернистым и долгим? Или для окраины будет супер ускоренный вариант - один звонок из фашингтона: "Усё, ты в нате"?
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:39
    0
    Глава МИД Великобритании: Украина сможет присоединиться к НАТО «без обычной волокиты»

    И что дальше? НАТО пойдёт войной против России?
    Там не пора произвести пробный показательный взрыв, чтобы очистить европейские конюшни?