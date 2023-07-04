Глава МИД Великобритании: Украина сможет присоединиться к НАТО «без обычной волокиты»

Западные партнеры киевского режима продолжают «поддерживать боевой дух» своих прокси, постоянно обещая Украине присоединение к НАТО в будущем. При этом характерно то, что никто не говорит даже о приблизительных сроках, когда Киев сможет подать заявку.С очередным таким заявлением выступил глава британского МИД Джеймс Клеверли. В ходе своего интервью изданию La Repubblica дипломат выразил мнение, что Украина сможет стать членом альянса, избежав, как он выразился, «обычной волокиты». Видимо британский министр «намекал» на некую ускоренную процедуру.Между тем, итальянские журналисты отметили, что глава МИД Великобритании не стал уточнять, когда именно Украина сможет подать заявку.Напомним, что уже 11-12 июля состоится саммит НАТО в Вильнюсе. В свою очередь, киевские власти рассчитывают получить приглашение в Североатлантический альянс уже на данном мероприятии.Здесь стоит отметить, что вероятность подобного сценария крайне мала. Однако даже, если это произойдет, то Киев не сможет подать заявку до завершения текущего конфликта, о чем неоднократно заявляли представители США и других стран-участниц блока.В то же время главная проблема для Украины заключается в том, что Запад обещает принять ее в НАТО после завершения конфликта с Россией, но при этом делает все возможное, чтобы последний продлился как можно дольше.