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Комиссия Минкульта Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, вероятно, для опечатки монашеских корпусов

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Комиссия Минкульта Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, вероятно, для опечатки монашеских корпусов

Киевские власти продолжают политику притеснения представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), мотивируя это её связью с Россией.


Уже много месяцев идёт тяжба вокруг древней православной святыне – Киево-Печерской лавры, откуда всеми правдами и неправдами власти Украины пытаются выжить священников и монахов, принадлежащих к УПЦ.

По сообщениям ряда СМИ, сегодня в лавру приехала комиссия Министерства культуры Украины, которая, вероятно, хочет опечатать корпуса, где проживают монахи, чтобы они больше там не находились.

Сообщается также, что члены комиссия Минкульта попытались зайти в 69-й корпус монастыря, но их не пропускают верующие канонической православной церкви Украины.

Ранее сообщалось о том, что Министерство культуры Украины создало специальную комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры. Монахам же УПЦ был дан срок до 4 июля для освобождения территории лавры.

В УПЦ назвали действия комиссии самоуправством, не имеющим законных оснований.

Напомним, что в апреле этого года был арестован наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, который упорно сопротивлялся политике украинских властей в отношении монастыря.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Российской государственной библиотеки
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:14
    +1
    Под министерство культуры окраины подошел бы старый анекдот:
    "Ало, это баня?
    "Какая (цензура) баня! Это министерство культуры....".
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:31
      +2
      Многие сходятся в том, что Порошенко и Зеленский плохо закончат свои дни, начав гонения на каноническую православную церковь Украины.
      Напрасно и опрометчиво они влезли со своими свиным или шутовским рылом в высокие материи, каяться потом будет поздно.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 13:40
      +1
      В оригинале была не баня, а прачечная и ответ звучал четче
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:16
      +1
      Цитата: Uprun
      "Какая (цензура) баня! Это министерство культуры...."

      Была баня, а сейчас синагога !
  2. Седов
    Седов Сегодня, 13:21
    0
    "Денег мало не бывает" - подумал киевский наполеончик и пустился во все тяжкие..
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:22
    +2
    За 30 лет нежалэжности, укры про.. ли все- от промышленности,до територии и флота. Мало того, продали самое главное- веру,историю, святыни. Скоро слово " украинец" и " предатель" будут синонимами. Тогда зачем им еще и государство?.. К цыганам их. В табор, на вокзалы всех стран и народов.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:18
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      К цыганам их. В табор, на вокзалы всех стран и народов.

      Цыгане таких не принимают, у них в отличии от "этих" осталась честь.
  4. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 14:05
    +1
    монахов ждёт оптина пустынь
    а украину?
    а украину ждёт украина...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:19
      +1
      Цитата: nepunamemuk
      а украину ждёт украина..

      А Украину, опять ждет Руина.