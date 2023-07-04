Комиссия Минкульта Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, вероятно, для опечатки монашеских корпусов

Киевские власти продолжают политику притеснения представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), мотивируя это её связью с Россией.Уже много месяцев идёт тяжба вокруг древней православной святыне – Киево-Печерской лавры, откуда всеми правдами и неправдами власти Украины пытаются выжить священников и монахов, принадлежащих к УПЦ.По сообщениям ряда СМИ, сегодня в лавру приехала комиссия Министерства культуры Украины, которая, вероятно, хочет опечатать корпуса, где проживают монахи, чтобы они больше там не находились.Сообщается также, что члены комиссия Минкульта попытались зайти в 69-й корпус монастыря, но их не пропускают верующие канонической православной церкви Украины.Ранее сообщалось о том, что Министерство культуры Украины создало специальную комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры. Монахам же УПЦ был дан срок до 4 июля для освобождения территории лавры.В УПЦ назвали действия комиссии самоуправством, не имеющим законных оснований.Напомним, что в апреле этого года был арестован наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, который упорно сопротивлялся политике украинских властей в отношении монастыря.