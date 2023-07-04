Лидер эстонской партии Koos предупредил о возможной провокации НАТО против России

Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — 100 километров! Пара минут — и ракета уже в Питере! Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии

России стоит опасаться провокации со стороны Эстонии, которая становится передовой базой НАТО в Балтийском регионе. Об этом заявил лидер эстонской партии Koos ("Вместе") Олег Иванов.Эстония активно предоставляет свою территорию для размещения военных баз НАТО в обмен на обещанную защиту от "нападения России". Альянс размещает свои базы в непосредственной близости к российским границам, примером может стать город Нарва на одноименной реке, где планируется разместить очередные подразделения альянса. У города идеальное расположение для нанесения удара по Санкт-Петербургу, от него до пригородов северной столицы России чуть больше ста километров.- заявил политик.Прибалтика все время использовалась Западом в качестве раздражителя России, марионеточные правительства Латвии, Литвы и Эстонии выполняли все требования коллективного Запада в обмен на обещания защиты от "агрессии России" и кредиты, поскольку своего производства у них нет. В последне время прибалты осмелели на фоне заявлений НАТО о необходимости укрепления "восточного фланга", сразу же предложив свои территории для размещения военных контингентов альянса.После начала специальной военной операции НАТО приступила к возведению ряда военных объектов на территории Прибалтики, в том числе и в Эстонии. Хотя о размещении ракет пока разговор не идет, однако Таллин сам уже закупил РСЗО HIMARS с оперативно-тактическими ракетами ATACMS, дальности которых вполне хватает для нанесения ударов вглубь территории России.