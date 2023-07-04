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Лидер эстонской партии Koos предупредил о возможной провокации НАТО против России

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Лидер эстонской партии Koos предупредил о возможной провокации НАТО против России

России стоит опасаться провокации со стороны Эстонии, которая становится передовой базой НАТО в Балтийском регионе. Об этом заявил лидер эстонской партии Koos ("Вместе") Олег Иванов.


Эстония активно предоставляет свою территорию для размещения военных баз НАТО в обмен на обещанную защиту от "нападения России". Альянс размещает свои базы в непосредственной близости к российским границам, примером может стать город Нарва на одноименной реке, где планируется разместить очередные подразделения альянса. У города идеальное расположение для нанесения удара по Санкт-Петербургу, от него до пригородов северной столицы России чуть больше ста километров.

Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — 100 километров! Пара минут — и ракета уже в Питере! Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии

- заявил политик.

Прибалтика все время использовалась Западом в качестве раздражителя России, марионеточные правительства Латвии, Литвы и Эстонии выполняли все требования коллективного Запада в обмен на обещания защиты от "агрессии России" и кредиты, поскольку своего производства у них нет. В последне время прибалты осмелели на фоне заявлений НАТО о необходимости укрепления "восточного фланга", сразу же предложив свои территории для размещения военных контингентов альянса.

После начала специальной военной операции НАТО приступила к возведению ряда военных объектов на территории Прибалтики, в том числе и в Эстонии. Хотя о размещении ракет пока разговор не идет, однако Таллин сам уже закупил РСЗО HIMARS с оперативно-тактическими ракетами ATACMS, дальности которых вполне хватает для нанесения ударов вглубь территории России.
Использованы фотографии:
https://mil.ee/
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12 комментариев
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:24
    0
    Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — 100 километров! Пара минут — и ракета уже в Питере! Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии

    - заявил политик.
    Не знаю кому стоит опасаться больше, но что-то подсказывает Олегу Иванову следовало бы предостеречся от сотрудников контрразведки Эстонии в связи с вышеупомянутым заявлением request
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:33
      +2
      Цитата: oppozite28
      но что-то подсказывает Олегу Иванову следовало бы предостеречся от сотрудников контрразведки

      Эти ребята "темные лошадки". Живу я там.
  2. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:26
    +1
    No je vidět, že západ je řízen blázny. Asi by bylo zajímavé pro Rusko a Čínu vytvořit základny na Kubě, Portoriku a v Nikaragui. Jak se to bude líbit občanům USA? Asi bude dobré vyčkat, až bude opět presidentem Donald Trump, nedovedu si představit, že by nebyl!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:26
      +1
      Ну видно же, что западом управляют дураки. Наверное, России и Китаю было бы интересно создать базы на Кубе, в Пуэрто-Рико и Никарагуа. Как это понравится гражданам США? Вероятно, будет хорошей идеей подождать, пока Дональд Трамп снова станет президентом, я не могу представить, что он не станет!
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 12:39
        0
        Легко модет не стать, а может стать, от этого политика сша не поменяется. Ну устроят провокацию получат ядерный конфликт это будет без вариантов ибо нефиг с огнем играть, фраза Лаврова.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:26
    0
    Мелкие шавки...
    Кто из НАТОвцев рискнет провоцировать Россию напрямую?
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 12:34
      0
      поляки, например.
      почему Вы считаете, что у нато не хватит смелости на агрессию против РФ? тотальная гибридная война развязана давно, пока нет только горячей фазы напрямую с нато, но это сами понимаете, в любую секунду может измениться
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:33
    0
    Ну это врядли. Пустить могут ракету например, в ответ просто смоет Прибалтику мигом - никто даже квакнуть не успеет, да и квакнуть будет нечего - Прибалтики УЖЕ нет, а факт провокации - есть, даже смысла разгонять простонет
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:37
    0
    Россия во все времена боролась за выход к морям. Сейчас история повторяется. С Украиной уже все ясно, Потом будет очередь за Прибалтикой. Эстония первая. Выход к незамерзающим портам - это объективная необходимость.
  6. Люмира
    Люмира Сегодня, 12:38
    0
    Все понятно, но неприятно. Взрастили такую ненависть к России, и все может произойти стихийно. Какой-нибудь обкуренный от безделья и пульнет. Мало что ли случаев во всех армиях происходит. А разбираться уже никто не будет. Будут другие разборки.
  7. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 12:45
    0
    Повторюсь, уничтоженную технику НАТО нужно свозить к границе с Эстонией, как раз под Нарву. Что бы НАТОвцы любовались курганом сложенным из покореженной техники.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:48
    0
    Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии
    От прибалтов и поляков можно ждать всего, как и от Украины. И напрашиваются уже давно считая себя неприкасаемыми за спиной НАТО.