Военнослужащий украинской армии в интервью американскому телеканалу сравнил продолжающиеся на южном направлении боестолкновения с горячей фазой боев в ходе штурма Артемовска.В ходе интервью телеканалу CNN украинский боевик с позывным Легион рассказал, что в ходе наступления украинская армия имеет возможность передвигаться только от "от дерева к дереву", что обусловлено чрезвычайно высокой плотностью установленных российскими саперами минных полей. По словам Легиона, ранее ему никогда не приходилось сталкиваться с таким количеством мин.Обширные минные поля, установленные перед российскими линиями обороны препятствуют боевикам ВСУ развить широкомасштабное наступление на южном направлении. В совокупности со значительной протяженностью линии фронта этот фактор вынудил украинское командование рассредоточить имеющиеся в его распоряжении весьма ограниченные силы. Кроме того, серьезной проблемой для украинских войск являются российские ударные вертолеты и самолеты, успешно уничтожающие военную технику ВСУ.Сообщается, что на Запорожском направлении российская армия в результате успешной контратаки вернула под свой контроль ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Работино. В ходе боестолкновений в течение прошедших двух дней противник потерял на Запорожском участке фронта три боевых самолета.На Херсонском направлении продолжаются боестолкновения в районе разрушенного Антоновского моста, куда командование ВСУ не прекращает направлять десантные группы.