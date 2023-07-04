Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский военнослужащий сравнил обстановку на южном направлении с горячей фазой боев в Артемовске

5
Украинский военнослужащий сравнил обстановку на южном направлении с горячей фазой боев в Артемовске

Военнослужащий украинской армии в интервью американскому телеканалу сравнил продолжающиеся на южном направлении боестолкновения с горячей фазой боев в ходе штурма Артемовска.


В ходе интервью телеканалу CNN украинский боевик с позывным Легион рассказал, что в ходе наступления украинская армия имеет возможность передвигаться только от "от дерева к дереву", что обусловлено чрезвычайно высокой плотностью установленных российскими саперами минных полей. По словам Легиона, ранее ему никогда не приходилось сталкиваться с таким количеством мин.

Обширные минные поля, установленные перед российскими линиями обороны препятствуют боевикам ВСУ развить широкомасштабное наступление на южном направлении. В совокупности со значительной протяженностью линии фронта этот фактор вынудил украинское командование рассредоточить имеющиеся в его распоряжении весьма ограниченные силы. Кроме того, серьезной проблемой для украинских войск являются российские ударные вертолеты и самолеты, успешно уничтожающие военную технику ВСУ.

Сообщается, что на Запорожском направлении российская армия в результате успешной контратаки вернула под свой контроль ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Работино. В ходе боестолкновений в течение прошедших двух дней противник потерял на Запорожском участке фронта три боевых самолета.

На Херсонском направлении продолжаются боестолкновения в районе разрушенного Антоновского моста, куда командование ВСУ не прекращает направлять десантные группы.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:25
    0
    Ага.Думали,вероятно,что в сказку попали..
  2. grem
    grem Сегодня, 12:27
    +1
    Война до последнего украинца ...Во Львове уже депутатам повестки раздали ,прям на заседании !
    Скоро полиция ЕС начнет бегающих с флагами желто блакитными на плечах бездельников собирать в вагоны для скота и отправлять на восточный фронт ..
    Россия ждет именно их ! Снарядов и ракет много и все готовы .. soldier
    Работа у нас такая ...Жила бы страна родная
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:34
    +1
    Сказочник, те, кого штурмовали в Артемовске, давно уже на кладбище или по госпиталям... Начитанный, походу, интерьвюируемый попался.
  4. korwalol
    korwalol Сегодня, 12:34
    0
    Цитата: grem
    Война до последнего украинца ...Во Львове уже депутатам повестки раздали ,прям на заседании !
    Скоро полиция ЕС начнет бегающих с флагами желто блакитными на плечах бездельников собирать в вагоны для скота и отправлять на восточный фронт ..
    Россия ждет именно их ! Снарядов и ракет много и все готовы .. soldier
    Работа у нас такая ...Жила бы страна родная

    Чисто показушная акция, никто из депутатов на фронт не отправится. Откупились уже давно, а это, как кост народу - смотрите мы такие же как и вы.
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 12:40
    0
    Живучая собака: и в Артемовске бился с Вагнерами и в пекле при контрнаступе в Запорожье ...