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Украинский военнослужащий представил собственное сравнение боевой ценности польской САУ Krab и самоходок ВС РФ

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Украинский военнослужащий представил собственное сравнение боевой ценности польской САУ Krab и самоходок ВС РФ

Польские СМИ хранят молчание по поводу постоянных потерь на поле боя САУ Krab местного производства: по сравнению с прочими западными аналогами, переданными ВСУ, данные гаубицы чаще всего становятся мишенью для российских войск. Однако пресса при этом не забывает писать восторженные статьи, посвященные польской самоходке.


На Бахмутском и Херсонском направлениях Krab сыграли одну из ключевых ролей в удержании позиций и контратаках против ВС РФ. Я был свидетелем их действий, потому что непосредственно участвовал в корректировке огня с использованием этих машин. Я могу оценить их исключительно положительно

- заявляет один из украинских офицеров, слова которого приводит польское издание Defence24.

Со слов украинских военных, создаются «работающие на отлично» разведывательно-огневые комплексы, в состав которых входят гаубица Krab, оператор беспилотника и наблюдатель. Среди плюсов польской самоходки называются высокая точность огня, возможность использовать модифицированные снаряды, легкость транспортировки [на тягачах] из-за небольшого веса САУ,

Противник, конечно, таких систем не имеет. Krab – очень современное оборудование, и русские не имеют аналога, который можно было бы с ним сравнить. У них в основном советская техника, они отсталые в этом отношении. Их 2С1 [«Гвоздика»] и наш Krab как «Лада» и «Мерседес». У Krab класс, с ним приятно работать. Могу заверить, что наши артиллеристы им довольны

- заявил военный ВСУ, сравнив боевую ценность САУ с самоходками ВС РФ. Только забыл сообщить, почему «отсталых русских» так и не удаётся победить «прогрессивным» натовским оружием.

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39 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:06
    -5
    Ствол 52 калибра, одна из лучших самоходок хинзиров. Особенно с польским экипажем.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:44
      +3
      Вот только польского в ней только экипаж и ещё чего-то там по малости. Пушка немецкая, башня английская, шасси корейское...
      1. Буквоед
        Буквоед Сегодня, 15:51
        +2
        Совершенно верно, и в танки поляки не смогли, хотят корейские и американские.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Ствол 52 калибра

      У Цезаря тоже 52 калибра, ну так вот - у таких, "высокоскоростных" орудий часто наблюдается срыв ведущих поясков и болтание снаряда. Лень искать, но попадались и в сети фотографии снарядов от Цезарей, прилетевших например в Донецк боком по этой причине. И ладно бы только боком, но такая лавбуда практически мгновенно убивает ствол - пара таких выстрелов - и все. Плюс даже без срыва - ресурс ствола мизерный. Например немцы сами писали, в их PzH 2000 - МАКСИМУМ полсотни снаряд в день можно выпускать. Это вообще ни о чем для артиллерии на фронте.
      Так что тут крепко еще подумать надо, что лучше. Наверное всеж на дальние дистанции лучше ракетами, а не насиловать стволы
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 16:12
        0
        Так в процессе износа ствола падает и точность стрельбы, а перестволивать пушку -надо её назад в Польшу везти...
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:06
    +1
    Когда в достаточном количестве в Армию пойдут САУ Коалиция-СВ или хотя бы Мста-СМ?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 15:14
      +4
      Коалиция ещё не закончила госиспытания, осенью планируют закончить, пару дней назад писали
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:18
        +3
        Что это за испытания такие которые длятся чуть ли не десятилетиями и даже когда очень надо вместо поставок в войска всё равно идут вечные испытания?
        1. KCA
          KCA Сегодня, 15:47
          +1
          Новая пушка, новые снаряды, новые заряды, новые капсюли, новая СУО, да всё новое, всё испытывается, по результатам дорабатывается и снова испытывается, мы не настолько богаты, чтоб запустить в серию изделие с тысячами недостатков и потом исправлять их, ну или не исправлять, как США с Ф-22 и Ф-35
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:18
      +1
      Когда в достаточном количестве в Армию пойдут САУ Коалиция-СВ или хотя бы Мста-СМ?

      Ответ: Ни когда. Достаточное количество понятие растяжимое в мирное время одно при ведении б/д другое.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:36
        0
        Ошибаетесь.Поставки уже идут.Вот нашёл инфу.Недавняя новость. Мста-СМ. Дальность поражения до 40 км.

        "Ростех" 29 июня передал Минобороны РФ первую партию новых 152-мм гаубиц 2С19М1 "Мста-С" в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года. Модернизированная гаубица оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), отличается высокой скорострельностью — восемь выстрелов в минуту (модификация 2С19М2 — до 10 выстрелов), способна круглосуточно, в любых погодных условиях различными типами снарядов поражать цели на удалении до 40 километров.


        Новая артиллерийская система "Мста-С" интегрирована со спутниковой навигационной системой "ГЛОНАСС", что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных географических условиях, позволяет оперативнее и эффективнее решать огневые задачи.
        При необходимости можно управлять стрельбой дистанционно — с командного пункта батареи. Корректировка огня осуществляется во взаимодействии с расчетами беспилотников "Орлан-10".
        В конструкции гаубицы "Мста-С" реализована функция огневого налета, что означает одновременное поражение цели несколькими снарядами, выпущенными из одной САУ по разным траекториям.

        https://dzen.ru/a/ZKLqgIYKMxlP4C_2
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:08
    +4
    интервью давалось каналу "the sun" что он должен был сказать?!!
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:08
    +3
    Ни разу не пушкарь, можно ли сравнивать Краб с "Гвоздикой"? Или это из разряда сравнения "Тигра" и Т-34?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:19
      -1
      Почему нельзя сравнивать Тигр и Т-34?
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 15:26
        +1
        Тигр тяжелый танк, Т-34 средний. Тигр можно сравнивать только с ИС-2. Знание предмета, однако, но не по WT, где много спецов и экспертов.
    2. NKT
      NKT Сегодня, 15:37
      0
      Т-34 можно с Пантерой сравнивать, хоть и немного разные весовые категории
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 15:46
        +4
        Опять же относительно. По массе Пантера – 45 т , Т-34 - 28,5 т, при этом КВ 47,5 т и ИС - 46, а это уже разряд тяжелых танков. Т-34 можно сравнивать со средним танком PanzerKampfWagen ІV Ausf G.
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:50
      0
      Он наверное оговорился -в сравнении с Акацией. Даже ёж знает, что Гвоздика -это легкая самоходка 122мм, не претендующая на дальность стрельбы
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:09
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Когда в достаточном количестве в Армию пойдут САУ Коалиция-СВ или хотя бы Мста-СМ?

    Для Коалиции-СВ время ещё не пришло, так что в следуещем году, когда будем вести контрбатарейную борьбу под Киевом и Одессой.
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:13
    -1
    «отсталых русских» так и не удаётся победить «прогрессивным» натовским оружием

    А ведь прав собака, наши старушки, хоть и крепкие, но стреляют не так далеко, да и отстали сильно, конечно пора давно их было заменить на Мсту и Коалицию, так ведь бюджеты мирного времени и вечные многолетние проволочки с внедрением новых машин не позволили этого сделать.
    Наша старинная традиция воевать трехлинейкой против Шмайсера, осознание необходимости перевооружения, к сожалению, приходит к нашим военным "гениям" только с потерями, понесенными армией в условиях боев.
    Может все-таки попытаться что-то изменить в мирное время?
    1. stankow
      stankow Сегодня, 15:33
      +2
      Трехлинейкой не против Шмейсера, а против Маузера-98 воевали. И победили даже, вполне успешно ! wink Против шмейсера воевал Шпагин. Тоже с успехом.
    2. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 15:40
      +3
      Наша старинная традиция воевать трехлинейкой против Шмайсера

      Вы ознакомтесь пожалуйста с ситуацией оснащения автоматическим оружием на начало ВОВ и по её завершению, у кого было больше...
      Особенно радует упоминание каких то стрелковых систем разработки Хуго Шмайссера в войсках Вермахта!
    3. Буквоед
      Буквоед Сегодня, 16:00
      +2
      Трёхлинейкой против шмайссера... мр-38 не был так распространен, как это принято изображать в кинематографе, в реальной жизни основным оружием пехотинца был Kar98k, на фоне которого винтовка Мосина 1891/30 была не слишком-то и отсталой. А вообще, роль личного оружия пехотинца слишком преувеличивается, взять хотя бы вечный холивар АК/АR... Пулемёты почему-то сравнивают гораздо реже, а тактику применения и подавно
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:16
    +2
    Со слов украинских военных, создаются
    Кулик\ лягуха, хвалит "своё" болото.
    Ничего неожиданного ...
    Кстати, говорит это ни кто иной, как прогрессивный скакуас!!! у которых НИЧЕГО СВОЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ ... хотя нет, есть там кое что, "пушечное мясо".
  8. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:16
    +3
    Противник, конечно, таких систем не имеет. Krab – очень современное оборудование, и русские не имеют аналога, который можно было бы с ним сравнить. У них в основном советская техника, они отсталые в этом отношении. Их 2С1 [«Гвоздика»] и наш Krab как «Лада» и «Мерседес». У Krab класс, с ним приятно работать. Могу заверить, что наши артиллеристы им довольны
    - заявил военный ВСУ, сравнив боевую ценность САУ с самоходками ВС РФ.
    Военный ВСУ сравнивает не сравниваемое, т.к. Краб и Гвоздика имеют разный калибр. Сравнивать Краб надо не с Гвоздикой, а с Мстой-С. hi
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:22
      -7
      Он ведь сравнивает не калибр. О калибре вообще ничего не написано.
      В состав комплекса Гвоздики входит беспилотник? А то я не в курсе.
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 15:35
        +4
        А, что в состав Краба входит беспилотник? Шасси корейское, башня английская, орудие немецкое. Сделано в Полска.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 16:02
          0
          В статье так написано. Прочитайте ещё раз.
          1. SanichSan
            SanichSan Сегодня, 16:15
            0
            Цитата: Aken
            В статье так написано.

            на заборе тоже написано wink , но если за забор заглянуть то там дрова. request
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:17
    +5
    Представляете , украинский военнослужащий , во всеуслышание станет критиковать западное вооружение . Его порвут на британский флаг !
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 16:16
      0
      Цитата: APASUS
      Его порвут на британский флаг !

      кстати о британском флаге.. а где Челенджеры потерялись то? what
  10. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 15:17
    +6
    Их 2С1 [«Гвоздика»] и наш Krab как «Лада» и «Мерседес»

    Ни разу не пушкарь, скажу за Ладу и Мерседес. Хорошо их сравнивать чисто теоретически, или когда добрый дядя вас содержит.
    Поменял себе основной радиатор на мерине - 90 000 руб + работа.
    Ради интереса глянул цены на Ладу. 1980 руб.
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:22
    +7
    САУ Krab польского производства

    Ствол- немецкий
    Башня английская
    Шасси южнокорейское
    Двигатель немецкий
    Электроника непонятно чья
    А все вместе - польское! no
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:29
      +1
      Кстати ... стволы такого калибра, дело сложное и очень долгое!!! Если их не наделали заранее, то всё скоро сильно завязнет, уже на стадии ремонта ...
      Хотя, могут начать делать стволы "военного времени" а это совсем другое качество, соответственно ТТХ орудия резко просядут.
  12. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 15:22
    +1
    Тут ключевым является то что украинцы создают "разведовательно-огневые комплексы". Этого очень не хватает нашей армии, хотя много сдвигается с мертвой точки.
    Вагнер вообще работает орудиями образца 1943 года. Главное все-таки слаженная работа разведки и артиллерии.
    https://vk.com/video-213181913_456290740
  13. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 15:22
    0
    Автор из скромности забыл написать свою фамилию. Но чувствуется стиль господина Ставера.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:23
    +4
    Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку. Польскому каналу просто не возможно было сказать другое. Заодно потешил польское самолюбие и высокомерие. Нужно еще было рассказать, что и горят, как и другие ярко.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 15:34
      +3
      Ярче же! laughing
      Но с Гвоздикой зря сравнил - двояко вышло, можно интерпретировать как "Краб способен бороться только с заведомо более слабыми Гвоздиками" bully
  15. stankow
    stankow Сегодня, 15:29
    +2
    Ух ты, 122 mm Гвоздику переплюнул ! :D :D Нашел с кем. Хоть бы с Акацией сравнился ! Кстати опонент Краба это Мста-С. А если с Коалицией сравнивать, то там совсем грустно крабу становится ... laughing