Украинский военнослужащий представил собственное сравнение боевой ценности польской САУ Krab и самоходок ВС РФ

На Бахмутском и Херсонском направлениях Krab сыграли одну из ключевых ролей в удержании позиций и контратаках против ВС РФ. Я был свидетелем их действий, потому что непосредственно участвовал в корректировке огня с использованием этих машин. Я могу оценить их исключительно положительно

Противник, конечно, таких систем не имеет. Krab – очень современное оборудование, и русские не имеют аналога, который можно было бы с ним сравнить. У них в основном советская техника, они отсталые в этом отношении. Их 2С1 [«Гвоздика»] и наш Krab как «Лада» и «Мерседес». У Krab класс, с ним приятно работать. Могу заверить, что наши артиллеристы им довольны