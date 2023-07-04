Военное обозрение
Войти Регистрация

Новейший ракетный комплекс средней дальности наземного базирования Typhon армии США достиг полной боевой готовности

2
Новейший ракетный комплекс средней дальности наземного базирования Typhon армии США достиг полной боевой готовности

Армия США объявила о достижении полной боевой готовности первой опытной батареи наземного ракетного комплекса Mid-Range Capability (MRC, Typhon). Об этом говорится в специальном заявлении пресс-службы Сухопутных войск США, сделанном по итогам проведенных испытаний.


Управление армии США по ускоренным возможностям и критическим технологиям совместно с Управлением программ ВМС США по беспилотной авиации и ударным системам провели испытательный пуск крылатой ракеты Tomahawk из мобильной наземной пусковой установки нового ракетного комплекса средней дальности наземного базирования Typhon. По итогам пуска было сделано заявление о полной боевой готовности первой опытной батареи данной системы. В начале года батарея также успешно провела испытание с запуском ракеты SM-6 Standard.

О передаче Армии США первой опытной батареи системы Mid-Range Capability (MRC Typhon), разработанной корпорацией Lockheed Martin, сообщалось в начале декабря прошлого года, она использовалась для проведения всевозможных испытаний. По ранее озвученным планам, военные до конца года должны получить еще две аналогичные батареи.

MRC Typhon - первый ракетный комплекс средней дальности в армии США, разработанный за более чем 30 лет и после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Работы над ним якобы начались только в 2020 году и были завершены всего за два года.

Комплекс подвижный, представляет собой трейлер с установленными на нем четырьмя универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41. В качестве боеприпасов заявлены два типа корабельных ракет, состоящих на вооружении ВМС США - крылатая ракет Tomahawk и многоцелевая (зенитная) сверхзвуковая Standard SM-6. Дальность поражения первой в варианте Block IV и V с неядерной боевой частью - 1800 км, второй - до 460 км. В перспективе комплекс может применять и другие ракеты, включая гиперзвуковые, разработанные под универсальную пусковую установку Mk 41.
Использованы фотографии:
Армия США
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 12:44
    0
    Комплекс подвижный, представляет собой трейлер с установленными на нем четырьмя универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41.

    Понеслось...
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:45
    0
    Пора Оку возрождать. Не угомонятся наши бывшие партнеры.