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Президент Франции объявил о необходимости «финансового наказания» членов семей участников беспорядков

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Президент Франции объявил о необходимости «финансового наказания» членов семей участников беспорядков

Во Франции уже неделю не прекращаются массовые беспорядки и погромы, спровоцированные убийством 17-летнего юноши алжирского происхождения Наэля в пригороде Парижа городе Нантер. Только за минувшие сутки протестующие сожгли 160 автомобилей и подпалили 24 здания. Нападениям подверглись четыре полицейских участка и офисы местных органов власти. Полиция задержала за это же время более 70 погромщиков. По предварительным оценкам, ущерб от беспорядков уже исчисляется минимум в миллиард евро.


Президент Франции Эммануэль Макрон из-за кризиса в стране был вынужден отложить на неопределенный срок государственный визит в Германию, запланированный на 3 июня. Вместо этого глава государство вчера встретился с сотрудниками полиции и жандармерии, участвовавшими в наведении порядка на улицах Парижа, сообщает французская пресса.

Во время встречи с правоохранителями Макон поблагодарил их за хорошую работу и призвал не расслабляться, несмотря на то что накал протестов в стране вроде как начал спадать. В беседе с силовиками глава государства анонсировал новую меру, направленную на борьбу с протестующими. Макрон объявил, что следует подвергать денежному штрафу членов семей задержанных за беспорядки.

Идея «финансового наказания» родственников участников протестов имеет под собой определенную логику. Известно, что основную массу бунтующих на улицах французских городов составляют челены семей эмигрантов из Северной Африки в возрасте от 14 до 18 лет. Очевидно, что многие эти семьи либо получают пособия от государства, либо, как минимум, не очень много зарабатывают.

Ранее Макрон уже обращался к родителям протестующих с призывом не отпускать своих детей на улицы. Однако этот призыв тогда не был услышан. Теперь, вводя финансовые санкции против семей протестующих, французский президент рассчитывает, что они все-таки сумеют повлиять на подростков, дабы не нести дополнительные финансовые затраты.

При первом правонарушении мы должны были бы легко и финансово наказать семьи

— заявил президент Франции в беседе с полицейскими, сообщает газета Parisien, корреспондент которой сопровождал Макрона во время встречи с силовиками.

После встречи с жандармами и полицейскими, которая, как пишет газета, «проходила в пивной на севере Парижа», президент Франции вместе с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном посетил казармы Бессьер в семнадцатом округе столицы, где пообщался с отдыхающими после ночного дежурства полицейскими, жандармами, членами поисково-спасательной бригады и пожарной охраны. Макрон поблагодарил их за мобилизацию и усердное несение службы, ответил на вопросы и заверил в своей поддержке, после чего отправился в префектуру полиции Парижа.
Использованы фотографии:
Соцсети
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23 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 13:06
    +2
    следует подвергать денежному штрафу членов семей задержанных за беспорядки
    Возвращение к средневековым методам или, как писал Жак Пеше, "Всё новое - это хорошо забытое старое".
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:11
      0
      Цитата: Anarchist
      Возвращение в средневековье или, как писал Жак Пеше, "Всё новое - это хорошо забытое старое".

      Да и в СССР такой метод применяли не единожды.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:12
      +8
      Почему средневековье?В Израиле сносят дома террористов,например.Да и нам следовало бы кое какие методы жесткие применять.Против цыганской мафии,к примеру.Я имею в виду наркоторговлю
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:19
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        Да и нам следовало бы кое какие методы жесткие применять.

        После войны, все родственники с семьями, помогавшие "лесным братьям", высылались в Сибирь и Казахстан. Работало действенно.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:13
      +2
      Вот плоды европейской толерантности и колониальной политики в прошлом этот "юноша" нигде не работал жил на пособия родителей, но рассекал по Парижу на "мерседесе", 40 % арабских выходцев уже диктуют моду на мораль, а что будет когда их там станет 60-70 % от жителей Франции ??? Выходцы из бывших колоний считают, что белые им теперь пожизненно должны и они не угомонятся добром, впрочем это их проблемы.
    4. кредо
      кредо Сегодня, 13:15
      +2
      История не знает сослагательного наклонения, но вот если бы в 2013-2014 годах Янукович не за свою поганую жизнь дрожал, а просто на пушечный выстрел не подпустил на Украину всякую забугорную шваль и вёл себя как подобает верховному главнокомандующему, не было бы тех кровавых событий, которые идут на Украине уже девять лет и сотен тысяч убиенных с обоих сторон.

      В отличие от здорового и тупого Януковича малохольный Макрон показывает пример для других руководителей стран мира, как надо себя вести с бунтовщиками и погромщиками, чтобы не ударяться в бега или закончить жизнь в позорном забвение.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:22
        +1
        Не соглашусь, дело не в тряпке Януковиче, а в том что западная и восточные части Украины имеют разные исторические и ментальные гены, просто в 1991 г. нам не повезло с "пьяным кучером", уже тогда надо было делить Украину, на два не примеримых этноса. Да и с арабской молодежью во Франции вы очень оптимистичны, они другой формации и никогда не примут европейскую жизнь , не путать с пособиями.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 13:28
          +1
          Ладно 1991 год, там Боря-алкаш. А что помешало в 2014-15 годах "поделить" Украину, когда население Юга и Востока было на нашей стороне?
          1. Silver99
            Silver99 Сегодня, 13:30
            +1
            Сказал же Верховный его партнеры обманули am
            1. Владимир М
              Владимир М Сегодня, 14:04
              0
              Значит "партнёры" виноваты? А может виноваты в первую очередь медведчуки, сурковы, абрамовичи... в том, что восток и юг Украины стал против нас воевать, чего не было в 14-15 годах?
    5. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 13:33
      0
      Майдан а ля франце) Есть тут у нас один народец-" специалисты по скаканию и майданам". Правда,сейчас их стоя хоронят- из за нехватки земли.)
    6. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 13:41
      0
      Средневековье? Да и в России сегодня, если чадо по ночам где-то болтается, родителей наказывают...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:08
    0
    Ну-ну, попробуй, тогда супермаркеты и продуктовые лавки "заплатят" все штрафы сполна.
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:13
    +2
    Macron veut juste faire semblant d'imiter Le Pen ou Zemmour pour calmer l'électeur Français.
    Punition financière, en diminuant les aides sociales ? Il semble avoir oublié que la location, pour un seul jour,de la voiture que conduisait le jeune c'est un mois de salaire pour ouvrier...Qu'un gamin de 10 12 ans comme guetteur ( ils disent "chouffeur " comme chouff en....Arabe) gagne plus par mois qu'un ouvrier, alors les aides sociales pour ceux la c'est de l'argent de poche !
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 13:22
      -1
      Punition financière, en diminuant les aides sociales ?

      не сокращение финансовой помощи а штраф на сумму кратно превышающий ущерб...
  4. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 13:14
    0
    как пишет газета, «проходила в пивной на севере Парижа»,
    был.. т.н. "пивной путч".. известно когда и где.. а тут аналогия.. ? what
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:18
    -1
    После встречи с жандармами и полицейскими, которая, как пишет газета, «проходила в пивной на севере Парижа»
    Вот это демократично и толерантно провести встречу в пивной и за кружечкой пива пообщаться с полицейскими и жандармами пообещав им, что
    следует подвергать денежному штрафу членов семей задержанных за беспорядки.
    Да здравствует Франция, порядок наведен, можно спокойно ехать в Германию. А то, что на руках у протестующих оружие из разгромленных оружейных магазинов и полицейских участков, так это мелочь и дело житейское.
  6. Million
    Million Сегодня, 13:19
    +3
    Всех бунтовщиков и их семьи собрать и отправить обратно в Алжир.
    Толерантность-зло.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:19
    0
    Ах ах ,как же со свободами и правами ,а никак ! Свобода по французски очень специфична
  8. Световит
    Световит Сегодня, 13:21
    +1
    Французская Арабская Республика будет свободной або безлюдной!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 13:35
      0
      Хай живэ вильна француско- чебурекская республика!
  9. al3x
    al3x Сегодня, 13:38
    +1
    Пусть майданят на здоровье. Чем дольше, тем лучше. Хоть немного Макрон от Украины отвлечется.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:40
    0
    Не перепутай - тут - тоталитарный Мордор, а это - свободная демократия. Отличительныек признаки:
    * Мордобой
    * Погромы
    * Массовые грабежи магазинов и банкоматов
    * Пожары
    * Комендантский час
    * Цензура
    * Антитеррористические подразделения. заточеные на физическую ликвидацию террористах - на бронетехнике в городе.
    * Повальные аресты
    * Цензура
    * Списки неблагонадежных, причем не только личностей. но даже целых районов!
    * Возможность получить в рожу дубинкой просто оказавшись на улицах(предупредили туристов не выходить wink )
    * А также всевозможные штрафы и просто наказания неугодных власти, причем непричастных - просто родственников.
    Цеевропа. А Мордор - это в России, да...