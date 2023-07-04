Президент Франции объявил о необходимости «финансового наказания» членов семей участников беспорядков

При первом правонарушении мы должны были бы легко и финансово наказать семьи

Во Франции уже неделю не прекращаются массовые беспорядки и погромы, спровоцированные убийством 17-летнего юноши алжирского происхождения Наэля в пригороде Парижа городе Нантер. Только за минувшие сутки протестующие сожгли 160 автомобилей и подпалили 24 здания. Нападениям подверглись четыре полицейских участка и офисы местных органов власти. Полиция задержала за это же время более 70 погромщиков. По предварительным оценкам, ущерб от беспорядков уже исчисляется минимум в миллиард евро.Президент Франции Эммануэль Макрон из-за кризиса в стране был вынужден отложить на неопределенный срок государственный визит в Германию, запланированный на 3 июня. Вместо этого глава государство вчера встретился с сотрудниками полиции и жандармерии, участвовавшими в наведении порядка на улицах Парижа, сообщает французская пресса.Во время встречи с правоохранителями Макон поблагодарил их за хорошую работу и призвал не расслабляться, несмотря на то что накал протестов в стране вроде как начал спадать. В беседе с силовиками глава государства анонсировал новую меру, направленную на борьбу с протестующими. Макрон объявил, что следует подвергать денежному штрафу членов семей задержанных за беспорядки.Идея «финансового наказания» родственников участников протестов имеет под собой определенную логику. Известно, что основную массу бунтующих на улицах французских городов составляют челены семей эмигрантов из Северной Африки в возрасте от 14 до 18 лет. Очевидно, что многие эти семьи либо получают пособия от государства, либо, как минимум, не очень много зарабатывают.Ранее Макрон уже обращался к родителям протестующих с призывом не отпускать своих детей на улицы. Однако этот призыв тогда не был услышан. Теперь, вводя финансовые санкции против семей протестующих, французский президент рассчитывает, что они все-таки сумеют повлиять на подростков, дабы не нести дополнительные финансовые затраты.— заявил президент Франции в беседе с полицейскими, сообщает газета Parisien, корреспондент которой сопровождал Макрона во время встречи с силовиками.После встречи с жандармами и полицейскими, которая, как пишет газета, «проходила в пивной на севере Парижа», президент Франции вместе с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном посетил казармы Бессьер в семнадцатом округе столицы, где пообщался с отдыхающими после ночного дежурства полицейскими, жандармами, членами поисково-спасательной бригады и пожарной охраны. Макрон поблагодарил их за мобилизацию и усердное несение службы, ответил на вопросы и заверил в своей поддержке, после чего отправился в префектуру полиции Парижа.