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В Белом доме объявили эвакуацию из-за обнаруженного там кокаина

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В Белом доме объявили эвакуацию из-за обнаруженного там кокаина

Секретная служба США, в функции которой входит охрана американского президента и других высокопоставленных чиновников, проводит расследование инцидента с обнаружением на территории Белого дома порошка, предположительно являющегося кокаином.


Как сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на свои источники, подозрительный порошок был обнаружен в Белом доме вечером воскресенья, 2 июля. Согласно результатам проведенных тестов обнаруженный порошок оказался кокаином.

По словам представителя Секретной службы Энтони Гульельми, в настоящее время проводятся дальнейшие исследования обнаруженного вещества, а также выясняются обстоятельства, при которых оно оказалось в Белом доме. По данным спецслужбы, вещество не представляет никакой угрозы. При этом Гульельми отказался назвать конкретное место в здании, в котором был обнаружен порошок, а также способ его упаковки.

Также сообщается, что вещество было обнаружено сотрудниками Секретной службы во время планового обхода помещений, после чего была объявлена эвакуация из здания. Президент США Джо Байден в тот момент не находился в Белом доме.

Исходя из обнародованной ранее информации, полученной в результате утечки содержимого ноутбука сына президента США Хантера Байдена и выявившей его пагубные пристрастия, можно предположить, что обнаруженное в Белом доме наркотическое вещество могло принадлежать ему.
Использованы фотографии:
Pixabay
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22 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:46
    0
    В Белом доме объявили эвакуацию из-за обнаруженного там кокаина
    Неужели дедушку систематически взбадривают, чтобы иногда перед журналистами изображал бег? Вряд ли сынок будет разбрасывать кокаин по Белому Дому, не иначе Трамп подкинул.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:48
      +1
      Цитата: rotmistr60
      В Белом доме объявили эвакуацию из-за обнаруженного там кокаина
      Неужели дедушку систематически взбадривают, чтобы иногда перед журналистами изображал бег?

      Неее... Это зе дедушке бидону презент подкинул laughing
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 14:04
        0
        У вас нашли кокос?

        Тогда Зелик спешит к вам на помощь!
        1. Mazunga
          Mazunga Сегодня, 14:16
          0
          да найти такой клад кому то фартит иногда
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:50
    -2
    Белый дом большой и старый. Могла быть и заначка Кеннеди - известного наркоши. Заныкал, его прикастрюлили, он и не успел забрать...
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:53
    +8
    Вот вам пожалуйста , запустили Зеленского в Белый дом , он там закладок понаоставлял laughing
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:54
    +1
    Эвакуация???Тут наоборот,сбегаться им надо.. laughing
  6. svarog77
    svarog77 Сегодня, 13:54
    +1
    Позвали бы Зелю, он на месте ликвидацию провел laughing
  7. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:55
    +1
    Syn Hunter si ho tam zapomněl! On dokáže zapomenout i Notebook..
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:56
      0
      Сын Охотник забыл его там! Он даже тетрадь может забыть..
    2. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 14:16
      0
      не пользуйся гуглпереводчиком
      не правильно перевёл Хантера и ноутбук wassat
  8. ShDE
    ShDE Сегодня, 13:59
    0
    Джо точно вне подозрений? Ему ж ещё на новый срок подзавода должно хватить
  9. AlexSam
    AlexSam Сегодня, 14:00
    0
    кокаин был в пробирке или дорогами, ведущими от центральных ворот к парадному?

    может новость выеденного яйца не стоит, просто старику по ошибке не ту перфокарту вставили...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:28
      +1
      Имеете ввиду, из него вместо песка кокаин посыпался? laughing
  10. HAM
    HAM Сегодня, 14:02
    0
    Пытаются супердеда отмазать....кокаинум многое объясняет в поведении "деда всея америки"..
  11. valera75
    valera75 Сегодня, 14:04
    +3
    В Белом доме объявили эвакуацию из-за обнаруженного там кокаина
    а зачем эвакуацию,он что сам может кому та в ноздри попасть?
    Зовите сапёра зелю он закладку обезвредит ноздрями
  12. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 14:04
    0
    Ой-ой-ой! Кто же это сделал?
    Ведь кокаин так трудно достать в США. Его наверное инопланетяне контрабандой привозят.
    Кто-то дорогу снюхал, а пакетик забыл в карман сунуть. Кстати может и сынуля президента.
  13. isv000
    isv000 Сегодня, 14:07
    0
    В Белом доме объявили эвакуацию из-за обнаруженного там кокаина

    Самим мало!
  14. alekseinew
    alekseinew Сегодня, 14:07
    0
    Походу Хантер Байден заходил оставил немного!
  15. zontov79
    zontov79 Сегодня, 14:13
    0
    Зеленский забыл что ли ?))))))........
  16. svp67
    svp67 Сегодня, 14:15
    0
    В Белом доме объявили эвакуацию из-за обнаруженного там кокаина
    Так это Зе...оплату произвел, через сына Байдена...
  17. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:27
    0
    laughing
    А эвакуация зачем? Боятся, что весь Белый Дом слетится на приманку и перетопчут друг друга?