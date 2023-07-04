В Белом доме объявили эвакуацию из-за обнаруженного там кокаина

Секретная служба США, в функции которой входит охрана американского президента и других высокопоставленных чиновников, проводит расследование инцидента с обнаружением на территории Белого дома порошка, предположительно являющегося кокаином.Как сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на свои источники, подозрительный порошок был обнаружен в Белом доме вечером воскресенья, 2 июля. Согласно результатам проведенных тестов обнаруженный порошок оказался кокаином.По словам представителя Секретной службы Энтони Гульельми, в настоящее время проводятся дальнейшие исследования обнаруженного вещества, а также выясняются обстоятельства, при которых оно оказалось в Белом доме. По данным спецслужбы, вещество не представляет никакой угрозы. При этом Гульельми отказался назвать конкретное место в здании, в котором был обнаружен порошок, а также способ его упаковки.Также сообщается, что вещество было обнаружено сотрудниками Секретной службы во время планового обхода помещений, после чего была объявлена эвакуация из здания. Президент США Джо Байден в тот момент не находился в Белом доме.Исходя из обнародованной ранее информации, полученной в результате утечки содержимого ноутбука сына президента США Хантера Байдена и выявившей его пагубные пристрастия, можно предположить, что обнаруженное в Белом доме наркотическое вещество могло принадлежать ему.